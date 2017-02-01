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 Политика Украины, Общество
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 Прощание с бойцами, погибшими в боях под Авдеевкой. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Майдане Незалежности в Киеве проходит церемония прощания с украинскими воинами, погибшими под Авдеевкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди них бойцы 72-й механизированной бригады: капитан Андрей Кизило, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский. В последний путь воинов пришли провести сотни киевлян и побратимов.



Смотрите также: "Лучший командир роты": погибший под Авдеевкой 23-летний Андрей Кизило вырос в семье военных. ФОТО+ВИДЕО



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Богородице вірним обороно. ("Хорея Козацька")
Давній гімн Богородиці (XVII ст.)
https://www.youtube.com/watch?v=jaGqUPER1M0

Хорея козацька "Воїнам діви Марії"
https://www.youtube.com/watch?v=zYCqxXi7Aks
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Чтоб вы кацапы все повыздыхали, твари гнилые !!!
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... пов'язує зайняття силами АТО нової позиції саме зараз скоріше внутрішньополітичними причинами, а саме - відволіканням уваги від спроб блокади торгівлі з непідконтрольними районами Луганщини.
"Тепер вже вся країна не слідкує за блокадою, а переживає за втрати, за загострення на фронті",
http://www.bbc.com/ukrainian/features-38797473
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Царство небесного......

извените ,но я не могу понять,почему закрыты комментарии-здесь

В моргах Донецка находится 42 тела военных РФ, - ГУР Минобороны

а на этой ветке открыты????
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Чтобы мы не могли выразить "соболезнования"
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Каждый день власть Украины получает миллионы прибыли на торговле с теми, кто обстреливает наши позиции и убивает наших воинов. Каждый день через линию разграничения проходят сотни товарняков и фур как в одну сторону, так и в другую. На конец 2016 года немногим больше чем за год СБУ выдала почти сто тысяч разрешений на оптовые поставки товаров разных категорий из Украины в так называемые ЛДНР, так и оттуда к нам... Циничным выглядит вопрос поставок Украиной в ОРДЛО запалов, шнуров, пороха, детонаторов, металлов, запчастей к автомобилям, локомотивов, станков и огромного количества других наименований товаров, которые напрямую повышают обороноспособность врага. И это еще не все. 47% от стоимости угля, который уголь закупает на оккупированных территориях, попадает в бюджет так называемых народных республик", - говорится в сообщении штаба.
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Защитникам-ПАТРИОТАМ земля пухом! а комментариев нету об орках,потому что у нас гражданская война по барыговски...
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Против - оно конечно хорошо. А "за" - что? Программа действий после нового Майдана есть? Ну, кроме "взять и всё поделить, и всех перевешать"?
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Не поделить,а вернуть то,что украли у украинцев,и не перевешать,а наказать за совершенные преступления.
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1) ;Права власності; олігархів відміняються негайно без будь-яких контрибуцій.
2)Майно олігархів, рівно як і все майно монастирів та церков МПЦ переходить до управління місцевих осередків;
3)Будь-яка шкода майну, що відтепер являється власністю українського народу, карається судом Майдану.
4) Всі надра землі- руда, нафта, вугілля а також ліси та води, загарбані олігархами- переходять в управління Народу.
Все рухоме та нерухоме майно олігархату переходить в виключне використання української держави.
5)Право користування конфіскованими у олігархату цінностями отримують всі без виключення громадяни України.
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а если вдруг Порошенко впадет в кому? или умрет? кто будет вместо него? безвыходных ситуаций не бывает.
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Вы что, нелюди? Статью прочитайте. Совесть же надо иметь хоть немного.
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Вічна вам пам'ять та низький уклін!!! Дякуємо вам, хлопці, за вашу жертовність в ім'я Батьківщини! Героям Слава!!! Смерть ворогам!!!
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Андрій Кизило мій земляк,родом з мого міста.

Герої не вмирають!!!
Спочивай спокійно брате!!!

кацапські виродки,ці смерті вам вилізуть боком,ви будете знищенні і вирізані до єдиного, абсолютно всі.
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Смерть Ворогам 7ad7fd1f
Андрій Кизило мій земляк,родом з мого міста.-----------------Вічна пам"ять нашему земляку і всім героям загинувшим за Україну !!!!! Ну ти земляче замаскувався, я теж уманчанин )))))
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Вечная память погибшим сынам Украины... Мы все перед вами в неоплатном долгу...
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Спочивайте з миром, хлопчики!
Безмежно сумую...
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Царствие Небесное Воинам,склоняю низко голову перед Героями,спасибо ВАМ Воины.Спасибо родителям,что воспитали таких Сыновей.Соболезную родным и близким.Прими Господи их души.
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Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
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Наші кращі хлопці йдуть від нас !!! Це неймовірно боляче !!! ВІЧНА ВАМ СЛАВА УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ !!!
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Вечная память погибшим воинам, пусть земля им будет пухом. А вам кацапам гореть в аду, и будьте вы прокляты и кагда же вы напьётесь кровью невинных людей. Слава героем Украины!!!
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Ком в горле,не смог кричать "Герої не вмирають!". Пустота...
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Дмитро Черних чому замаскувався?
Якщо Ви дивитеся на прапор,так це тому що зайшов через телефон, а так я зараз знаходжусь в Умані,а також через телефон не можу відповісти Вам особисто,тому вибачте.
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Настоящих защитников-воинов провожают в последний путь с почестями, а ордынскую мразь закапывают тайком ка собак да каких там собак русские продукты санкционные хоронят с большими почестями все каналы показывают
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Спочивайте з миром, гідні Сини України..
Пам'ять про вас червоною стрічкою в історії України..
На колінах прощаємося з вами, рідні.
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Не бачу нічого.. Заважають сльози.
Нічого не чую.. Заважає дзвін погребального колокола..
Не відчуваю нічого, крім страшенного болю..
Вічна слава Героям України.
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Смотрю в прямом эфире.
Слезы на глазах.
Болит сердце.
Украинцы умерли за Украину.
А теперь переключите канал.
Всякие Порошенки, Гройсманы и Туки.
Они рулят и делают бизнес с Украиной.
Они украинцы?
Когда УКРАИНЦЫ опомнятся и сами будут управлять своей многострадальной страной???
Ведь Украина сказочно богата.
Перестаньте ее доверять ворам-инородцам!
Иначе окажется. что лучшие сыны страны погибли зря.
Опомнитесь, Украинцы!!!
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На земле
не случается чуда.
Тот кто погиб,
не приходит оттуда.
Были парнями
Не станут старее.
Тех что погибли,
считаю храбрее.
Может, осколки их
были острее?
Может, к ним пули
летели быстрее?!
Дальше продвинулись.
Дольше горели.
Тех что погибли,
считаю храбрее.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрощание с бойцами, погибшими в боях под Авдеевкой. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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