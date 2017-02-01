 Прощание с бойцами, погибшими в боях под Авдеевкой. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди них бойцы 72-й механизированной бригады: капитан Андрей Кизило, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский. В последний путь воинов пришли провести сотни киевлян и побратимов.
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"Тепер вже вся країна не слідкує за блокадою, а переживає за втрати, за загострення на фронті",
http://www.bbc.com/ukrainian/features-38797473
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извените ,но я не могу понять,почему закрыты комментарии-здесь
В моргах Донецка находится 42 тела военных РФ, - ГУР Минобороны
а на этой ветке открыты????
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2)Майно олігархів, рівно як і все майно монастирів та церков МПЦ переходить до управління місцевих осередків;
3)Будь-яка шкода майну, що відтепер являється власністю українського народу, карається судом Майдану.
4) Всі надра землі- руда, нафта, вугілля а також ліси та води, загарбані олігархами- переходять в управління Народу.
Все рухоме та нерухоме майно олігархату переходить в виключне використання української держави.
5)Право користування конфіскованими у олігархату цінностями отримують всі без виключення громадяни України.
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Герої не вмирають!!!
Спочивай спокійно брате!!!
кацапські виродки,ці смерті вам вилізуть боком,ви будете знищенні і вирізані до єдиного, абсолютно всі.
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Андрій Кизило мій земляк,родом з мого міста.-----------------Вічна пам"ять нашему земляку і всім героям загинувшим за Україну !!!!! Ну ти земляче замаскувався, я теж уманчанин )))))
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Безмежно сумую...
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Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
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Якщо Ви дивитеся на прапор,так це тому що зайшов через телефон, а так я зараз знаходжусь в Умані,а також через телефон не можу відповісти Вам особисто,тому вибачте.
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І наші сльози..
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Пам'ять про вас червоною стрічкою в історії України..
На колінах прощаємося з вами, рідні.
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Нічого не чую.. Заважає дзвін погребального колокола..
Не відчуваю нічого, крім страшенного болю..
Вічна слава Героям України.
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Слезы на глазах.
Болит сердце.
Украинцы умерли за Украину.
А теперь переключите канал.
Всякие Порошенки, Гройсманы и Туки.
Они рулят и делают бизнес с Украиной.
Они украинцы?
Когда УКРАИНЦЫ опомнятся и сами будут управлять своей многострадальной страной???
Ведь Украина сказочно богата.
Перестаньте ее доверять ворам-инородцам!
Иначе окажется. что лучшие сыны страны погибли зря.
Опомнитесь, Украинцы!!!
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не случается чуда.
Тот кто погиб,
не приходит оттуда.
Были парнями
Не станут старее.
Тех что погибли,
считаю храбрее.
Может, осколки их
были острее?
Может, к ним пули
летели быстрее?!
Дальше продвинулись.
Дольше горели.
Тех что погибли,
считаю храбрее.
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Слава Украине!!!
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