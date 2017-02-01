 "Давайте устроим им украинских беженцев. Хотите головную боль? Вот вам головная боль!", - российский пропагандист Багдасаров предложил депортировать украинцев из РФ. ВИДЕО

Таким способом Багдасаров планирует увеличить число беженцев, которые ищут убежища в европейских странах, что бы создать дополнительные проблемы в Европе.
"Давайте организуем им украинских беженцев. У нас в России работает от двух до трех миллионов граждан Украины. Вводим визовый режим и по примеру господина Трампа всех нелегальных мигрантов высылать. Куда они поедут? Они что на Украину поедут? Они поедут в Европу! И пусть их Европа принимает!", - заявил кремлевский пропагандист.
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https://www.youtube.com/watch?v=SwImOofyA-U
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Рулон ОбоевБагдасаров размышляет жить ли украинцам в РФ.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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