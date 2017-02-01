EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Общество, За рубежом
  6372  118
Материалы по теме:
Все про:беженцы (962) пропаганда (1817) Россия (68519)

 "Давайте устроим им украинских беженцев. Хотите головную боль? Вот вам головная боль!", - российский пропагандист Багдасаров предложил депортировать украинцев из РФ. ВИДЕО

Российский пропагандист, директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предложил депортировать украинцев из РФ, ввести визовый режим и призвал всех помочь "соотечественникам" на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Багдасаров предложил исключить из списка подлежащих обязательной депортации только граждан Украины зарегистрированных на подконтрольных боевикам территориях Донбасса.

Таким способом Багдасаров планирует увеличить число беженцев, которые ищут убежища в европейских странах, что бы создать дополнительные проблемы в Европе.

"Давайте организуем им украинских беженцев. У нас в России работает от двух до трех миллионов граждан Украины. Вводим визовый режим и по примеру господина Трампа всех нелегальных мигрантов высылать. Куда они поедут? Они что на Украину поедут? Они поедут в Европу! И пусть их Европа принимает!", - заявил кремлевский пропагандист.

Загрузка видео...
Смотрите также: "Вы думаете, его убил Путин? Это совершенно глупый разговор! Я не хотел бы продолжать. Вы - расисты", - кремлевский пропагандист Дугин прервал интервью ВВС после вопроса о Немцове. ВИДЕО



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Прямо тебе унтер-офицерская вдова. И кому будет хуже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас "громадянська" війна з громадянами раші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот она - цена б... ратской дружбы преданным холуям москвы. Теперь они поймут, на кого ишачат. Возможно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так Рогозин на коленях умолял что б инженеры с Антонова переехали в вечно встающею с колен, а этот ушлепок говорит всех в шею гнать, кто в ихнем дурдоме главный?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І трольня в коментарях намагається переконати яким це величезним мінусом буде для України сучки,ваші копита видно за кілометер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лично я не рождена пахать как папа Карло-красотой надо уметь правильно пользоватся .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, депортированные из Рашки украинцы поедут воевать за Украину. На их место в Рашку приедут Рафшаны и Джамшуты. А визовый режим с Рашкой давно уже нужно было ввести. Так что поддерживаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а русских из Европы и США - домой к скрепам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рекомендую посмотреть этот замечательный фрагмент из ХФ "Окно в Париж". Он прекрасно иллюстрирует ситуацию с ностальгирующим кацапьём за границами передации:

https://www.youtube.com/watch?v=SwImOofyA-U


 показать весь комментарий
Ответить
 
Но одного бёженца они у себя на Мацкве вчера таки прикопали - кофемана Валеру:

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авдеевка ( 20 000 жителей без света ) , в ответ 1 000 000 жителей Макеевки и Донецка без воды. Вова памаги !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин кричу, какой-то Рулон Обоев Багдасаров размышляет жить ли украинцам в РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
со всего мира собрать и назад в кацапию.мож легче бы дышалось в мире!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если уйдут типа израильского народа из Египта,прихватив что посчитают нужным нужным,то пусть едут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы знаете, что россияне не понимают, почему за все годы Независимости, Украина так и не построила мост в Крым ...

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Давайте устроим им украинских беженцев. Хотите головную боль? Вот вам головная боль!", - российский пропагандист Багдасаров предложил депортировать украинцев из РФ. ВИДЕО
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия Гройсман ГФС Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский задержание Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко ранение Россия СБУ смерть США Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти