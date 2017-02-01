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 Политика Украины, Общество
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 "Хирурги наши военные - молодцы. Анестезиологи оказывают помощь. Справляются. Пока, слава Богу, потерь не имели". Российские боевики продолжают обстрелы Авдеевки. ВИДЕО

Российские террористы третьи сутки не прекращают обстрелы жилых массивов города. Используют крупные калибры и реактивные системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, военные утверждают, что таких массированных обстрелов не было уже несколько лет.

"Ночью были прилеты. Только что был прилет в это красное здание. Прошлой ночью возле церкви было штук пять прилетов. Наверное, 120-е мины. А так мы их уже и не считаем - очень много.Вот только что "Грады" слышали? Женщина говорила, что в Яме все сравняли с землей. Говорят три года такого не было, как в эти дни", - говорит один из бойцов, несущих службу на блокпосту.

Раненные в боях бойцы получают эффективную медпомощь и быстро эвакуируются в госпитали. Медики ситуацию контролируют и с задачами справляются.

"Нормально. Ситуацию контролируем. Оказываем помощь, стабилизируем и вывозим в Днепропетровск. Молоцы ребята, наши врачи военные. Анестезиологи оказывают помощь. В Принципе справляемся. Потерь пока не имели", - говорит один из медиков.
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ну что, жалостливые граждане Украины, не повесили на столбах рыгоаналов?

"Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич обвинил украинскую власть в саботаже Минских договоренностей и эскалации конфликта на Донбассе.
Соответствующее заявление он сделал в эфире российского пропагандистского канала Россия 24."

У меня масса претензий к руководству Моей страны.
Но меня просто бесит, когда "некто" Шуфрич апеллирует в России к россиянам на российском канале и "жалуется" на украинскую власть.
Украинская власть должна, наконец, научиться СЛЫШАТЬ всех украинцев в Украине.
А Шуфрич должен не в Минск или Москву ездить, а давать показания. Непрерывно и постоянно.




Шуфрич рассказал россиянам, что Порошенко виноват в эскалации

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич…

PRAVDA.COM.UA
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Эта тварь вместе с Новинским бегала по ВР , в 2014 , и уговаривала депав не голосовать за отвод силовиков в казармы ! Почему он не даёт показания ? Так это нужно спросить у Петра Алексеевича .
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в моем присутствии о шуфриче прошу не упоминать....или страх у него утерян или так глубоко на кремлевской бутылке сидит...но вот если кому и прийдеться на березе болтаться, так это нестеру....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Хирурги наши военные - молодцы. Анестезиологи оказывают помощь. Справляются. Пока, слава Богу, потерь не имели". Российские боевики продолжают обстрелы Авдеевки. ВИДЕО
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