 "Хирурги наши военные - молодцы. Анестезиологи оказывают помощь. Справляются. Пока, слава Богу, потерь не имели". Российские боевики продолжают обстрелы Авдеевки. ВИДЕО

"Ночью были прилеты. Только что был прилет в это красное здание. Прошлой ночью возле церкви было штук пять прилетов. Наверное, 120-е мины. А так мы их уже и не считаем - очень много.Вот только что "Грады" слышали? Женщина говорила, что в Яме все сравняли с землей. Говорят три года такого не было, как в эти дни", - говорит один из бойцов, несущих службу на блокпосту.
Раненные в боях бойцы получают эффективную медпомощь и быстро эвакуируются в госпитали. Медики ситуацию контролируют и с задачами справляются.
"Нормально. Ситуацию контролируем. Оказываем помощь, стабилизируем и вывозим в Днепропетровск. Молоцы ребята, наши врачи военные. Анестезиологи оказывают помощь. В Принципе справляемся. Потерь пока не имели", - говорит один из медиков.
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"Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич обвинил украинскую власть в саботаже Минских договоренностей и эскалации конфликта на Донбассе.
Соответствующее заявление он сделал в эфире российского пропагандистского канала Россия 24."
У меня масса претензий к руководству Моей страны.
Но меня просто бесит, когда "некто" Шуфрич апеллирует в России к россиянам на российском канале и "жалуется" на украинскую власть.
Украинская власть должна, наконец, научиться СЛЫШАТЬ всех украинцев в Украине.
А Шуфрич должен не в Минск или Москву ездить, а давать показания. Непрерывно и постоянно.
Шуфрич рассказал россиянам, что Порошенко виноват в эскалации
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич…
PRAVDA.COM.UA
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