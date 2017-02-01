 Обстрелы Авдеевки - масштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, - Гройсман. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Мы понимаем, что она (кризисная ситуация. - Ред.) - не техногенная проблема. Это масштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины, которое требует, в том числе, и международной реакции. Для нас очень важно, чтобы сейчас войска врага отошли, прекратили свой обстрел, и тогда ситуация будет абсолютно контролируемой. Мы восстановим все параметры жизнеобеспечения города", - сказал он.
Гройсман уверен, что вмешательство Верховной Рады в эту ситуацию не нужно.
"Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верхованая Рада принимала какие-то отдельные решения по ситуации, которая произошла. Не нужно здесь все политизировать. Парламент всегда сплоченно принимает решения, касающиеся военной тематики и всех необходимых законов, обеспечивающих повышение нашей обороноспособности. Сегодня нет ни одного решения, которое нам нужно принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту проблему", - заявил Гройсман.
Гройсман убежден, если бы необходимо будет созвать Раду, депутаты отреагируют быстро.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
Действия и поступки людей неподдающиеся логике и общепринятым нормам, являются признаком психического заболевания, врождённой умственной недоразвитости, или преступлением Закона, в данном случае Конституции Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Він давєчє заявляв ЩО БЕЗ СЄПАРСЬКОГО ВУГІЛЛЯ вн не обійдется.
СУКИ позорні.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить