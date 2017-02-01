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 Обстрелы Авдеевки - масштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, - Гройсман. ВИДЕО

Обстрелы Авдеевки - это масштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины, которое требует, в том числе, и международной реакции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

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"Мы понимаем, что она (кризисная ситуация. - Ред.) - не техногенная проблема. Это масштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины, которое требует, в том числе, и международной реакции. Для нас очень важно, чтобы сейчас войска врага отошли, прекратили свой обстрел, и тогда ситуация будет абсолютно контролируемой. Мы восстановим все параметры жизнеобеспечения города", - сказал он.

Гройсман уверен, что вмешательство Верховной Рады в эту ситуацию не нужно.

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"Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верхованая Рада принимала какие-то отдельные решения по ситуации, которая произошла. Не нужно здесь все политизировать. Парламент всегда сплоченно принимает решения, касающиеся военной тематики и всех необходимых законов, обеспечивающих повышение нашей обороноспособности. Сегодня нет ни одного решения, которое нам нужно принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту проблему", - заявил Гройсман.

Гройсман убежден, если бы необходимо будет созвать Раду, депутаты отреагируют быстро.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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"Обстрелы Авдеевки - масштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, - Гройсман." - уже было бы логично объявить про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.
Действия и поступки людей неподдающиеся логике и общепринятым нормам, являются признаком психического заболевания, врождённой умственной недоразвитости, или преступлением Закона, в данном случае Конституции Украины.
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киньте ВОНИ ТАКІ ЗДАРОВИЄ. Навіть дюже . ГЕШЕФТЬ нє пазвляєт па ДРУГОМУ ПОІМЄТЬ ЕТУ ТЄРІТОРІЮ.
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Суки,назовите войну войной! Рожи разожрали на войне и на крови!Сколько бойцы будут терпеть этот беспредел?
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ага счас.
Він давєчє заявляв ЩО БЕЗ СЄПАРСЬКОГО ВУГІЛЛЯ вн не обійдется.
СУКИ позорні.
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просрали весь 2016-й год на усюсюкивание хуйла, получили Авдеевку, сколько людей еще должно погибнуть, что бы до трусов у власти дошло что мир настанет только после полного уничтожения лугандона?
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От увидишь скоро наш любезный президент скажет ,мы провели молниеносную успешную операцию по выводу войск из Авдеевки ,такая самая сдача территорий была при сливе им Дебальцево,а отмазка всегда одна ,оккупанты использовали варварские методы прикрывались живым щитом из мирных граждан .
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Этот премьер заявил, что ему все равно, откуда покупать уголь. Сука, однако...
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"Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верховная Рада принимала какие-то отдельные решения по ситуации, которая произошла." - так это, бл@дь, военное вторжение или не вторжение?!
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шизофрения поела мозги у НЕБОЖИТЕЛЕЙ ....не слушали в юности ПРАВЕЛЬНЫХ песен : лечить так лечить , бухать так бухать , а воевать так воевать !!!!
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Это заявление типа: спокуха,народ,а мы вас,как грабили,так и будем грабить.Ничего не изменится,есть вторжение,нет вторжения,как выворачивали ваши карманы,так и будем выворачивать,но тему обсуждайте.
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...а как будет называться тогда когда они ПОПРУТ с крыма , белгорода или Беларусии ???? пацаны ВЫ в школу хоть ХОДИЛИ ???? вы реально вместе курили БУКВАРЬ вместе когда батя одного продавал ПЕТУШКОВ из сахара , а другой батя ОБИЛЕЧИВАЛ его на РЫНКЕ колхозном !!!!
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какелы валите прочь с Донбасса на вас народ блюёт.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОбстрелы Авдеевки - масштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, - Гройсман. ВИДЕО
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