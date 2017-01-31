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Все про:Киев (16125) наркотики (1272) Нацполиция (5817) марихуана (65)

 Киевлянин хранил дома наркотики на 1 млн грн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Печерском районе столицы правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, во время осмотра квартиры злоумышленника изъяты более 2 тысяч таблеток "экстази" и 300 граммов марихуаны общей стоимостью более 1 млн грн. Хранил наркотики 58-летний киевлянин.



Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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Киевлянин хранил дома наркотики на 1 млн грн 01Киевлянин хранил дома наркотики на 1 млн грн 02Киевлянин хранил дома наркотики на 1 млн грн 03Киевлянин хранил дома наркотики на 1 млн грн 04

(Фото полиции Киева)
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Так вот почему террорюги бесятся обстреливая Авдеевку

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Кстати Порошенко молчит относительно блокады что говорит о его согласии на такие действия.
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Аргументируй - Приведи ссылку на то что именно Порошенко против блокады. Ждем.
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Страшный БЕНДЕРовец ретвитнул(а)

24 канал ‏@24tvua 2 ч.2 часа назад

Еще - Ретвітніть, будь ласка! Родичі загиблого Андрія Кизила, що загинув біля Авдіївки, просять про допомогу: https://goo.gl/iKNjHI

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Цензор.НЕТВидеоОбществоКиевлянин хранил дома наркотики на 1 млн грн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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