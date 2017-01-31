 Киевлянин хранил дома наркотики на 1 млн грн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, во время осмотра квартиры злоумышленника изъяты более 2 тысяч таблеток "экстази" и 300 граммов марихуаны общей стоимостью более 1 млн грн. Хранил наркотики 58-летний киевлянин.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
(Фото полиции Киева)
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24 канал @24tvua 2 ч.2 часа назад
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