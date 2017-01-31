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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12139) совещание (52) Антитеррористическая операция (15783) Авдеевка (793)

 Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации безопасности в районе промзоны в городе Авдеевка Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Во время совещания были рассмотрены три ключевых вопроса: ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий; гуманитарная ситуация и действия для обеспечения защиты гражданского населения; вопросы обеспечения международной помощи и привлечения к ответственности российских боевиков, развернули боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и против гражданского населения.

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По словам Порошенко, принять все меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс.частных домов.

Читайте: Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки, приведших к чрезвычайной ситуации, - Цеголко

"По моему поручению военные развернули все - начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами ", - сказал Президент и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

Смотрите также: Боевики наращивают силы, а также подтягивают новые образцы вооружения и военной техники, - СЦКК о ситуации в районе Авдеевки. ВИДЕО

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Semen Kabakaev
17 хв. ·
За последние несколько часов противник начал подвозить БК и технику к передовым позициям в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. За последние часы мы зафиксировали около 5 машин РСЗО Град, 8 САУ, также были замечены гаубицы в Донецке кол-во 5 штук.
Противник серьезно готовится к очередным обстрелам мирного населения и ВСУ.
Обстрелы продолжаются на протяжении всего дня, огонь ведут в основном из крупнокалиберной артиллерии.
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Вот наХ#Я этих тварей эвакуировать. Память коротка ? Вот где эти КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ ?




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второе гумно на газманова похоже
а первое лорак в старости?
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клоунада какая-то...
к чему это спичь на камеру?
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Этот спич на камеру для иностранных СМИ. Или желаете всю стенограмму совещания получить для обсуждения?
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Показуха и имитация бурной деятельности. Аналогичные совещания были и перед Дебальцево. Тогда даже Порошенко заявлял, что не подставит правую шёку, если рашисты начнут штурм Дебальцево... Подставил.
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Президент молчит - все орут "Почему Гарант молчит?!"
Президент провел брифинг - "Показуха".
Определитесь уже.
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Плевать, на то что он говорит. Все смотрят на его дела. А он ничего не делает и не предпринимает. Абсолютно ничего, кроме показушных совещаний и информировании ОБСЕ, ООН, Ес, Спортлото, итд.
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Акела промахнулся!Тьфу ты! Президент подставил щеку!
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А что они пишут? Зачем? там же просто для прессы речь,никаких указаний нет для ведомств.
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Стесняюсь спросить... У нас вроде как "АТО"? А почему КОРДы - шморды, беркутня, вся шваль ментовская - "тылы в Киеве охраняеть"?! Почему их броневички ржавеют в парках?
Может, пора на передовую, пацанам, бл..., помочь?
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Ні, чомусь євреї під старість починають набувати типово жидівських образів обличчя. Махровіють, так би мовити.
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Будь-які дії Пороха народ сприймає як чегове лицедійство,а його як блазня, зчерговою піар акцією)))) Заробив собі імідж, довіку вистачить )))))
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"...военные развернули все - начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами..." Источник: http://censor.net.ua/v425744
Это для населения? А наши военные обеспечены генераторами?
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Еще ни слова не было про подтягивание и направления в район Авдеевки вооружения и боеприпасов.
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...підтягувати нічого - оборонпром рапортував про дострокове накриття жіночим статевим органом
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Да ты не переживай,троллятина ольгинская.Всё там "в ажуре" будет и твои кацапские соотечественники в этом уже убеждаются.Прозревают понемногу.

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Я знаходжусь в Україні і читаю українські новини - подивись тут на Цензорі за вчора "рапорт" оборонпрому про зупинку львівського бронетанкового заводу і неможливість виробляти "Оплоти", "Дозори". Відмазка типова - грошей нема...
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Сенс статті не в "Оплотах", а в тому що під час війни, уряд недофінансуває оборонне держзамовлення, в наслідок чого обмежуют,а подекуди припиняют роботу оборонних підприємств ))))
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Карты, маршруты,направления, количество техники. Так?
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Мінстеці спамят, бо іншого не лишається,як кажут но коментс ))))
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Ну, це ти дуже ввічливо, бо те усе - до сраки
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Президент молчит - орут "Почему Гарант молчит?!"
Президент провел брифинг - "Показуха".
Определитесь уже.
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Дмитрий Кресович
Президент молчит - орут "Почему Гарант молчит?!"
Президент провел брифинг - "Показуха".
Определитесь уже.----------------Хто винен,що народ немає віри брехуну???))))

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так может само то время пока они заканчиваются.....
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Гиркин о Козицине и его "мобилизации":

"Атаман" Козицин вчера объявил "мобилизацию казаков". Просят прокомментировать. Комментирую - Шекспир, пьеса "Король Генрих 4-й" - сэр Джон Фальстаф. Козицин - его полная реинкарнация. Кто не читал - рекомендую почитать.
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Фальстаф - толстый, добродушный, трусливый пьяница, проводящий время в компании гуляк (Бардольф, Ним, Пистоль) и девиц. Фальстаф - рыцарь, он хвастается своими мнимыми воинскими подвигами, но война и рыцарская честь ему не нужны, так как от них нет никакой материальной пользы
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Скорее всего обсуждали не Авдеевку, а блоку ж\д сообщений с Лугандой. Контрабас в опасности. Да и Авдеевку пора сепарам сдавать, а то Рашка обижается, мол воевали подавай Авдеевку.
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И опять - огонь по позициям врага в жилом секторе Донецка и Ясиноватой не открывать. Какая в таких условиях контрбатарейная борьба ?
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ПОРОШЕНКО ЗАТВЕРДИВ ЧИСЕЛЬНІСТЬ СБУ

23.04.2015 19:59
Загальна кількість співробітників СБУ у мирний час становить 27 тис. осіб, у особливий період - 31 тис.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО
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Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Киев Крым крымские татары минские соглашения НАБУ Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА Порошенко прокуратура ранение Россия смерть суд Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
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