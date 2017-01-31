 Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО

Во время совещания были рассмотрены три ключевых вопроса: ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий; гуманитарная ситуация и действия для обеспечения защиты гражданского населения; вопросы обеспечения международной помощи и привлечения к ответственности российских боевиков, развернули боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и против гражданского населения.
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По словам Порошенко, принять все меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс.частных домов.
"По моему поручению военные развернули все - начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами ", - сказал Президент и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.
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17 хв. ·
За последние несколько часов противник начал подвозить БК и технику к передовым позициям в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. За последние часы мы зафиксировали около 5 машин РСЗО Град, 8 САУ, также были замечены гаубицы в Донецке кол-во 5 штук.
Противник серьезно готовится к очередным обстрелам мирного населения и ВСУ.
Обстрелы продолжаются на протяжении всего дня, огонь ведут в основном из крупнокалиберной артиллерии.
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а первое лорак в старости?
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к чему это спичь на камеру?
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Президент провел брифинг - "Показуха".
Определитесь уже.
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Может, пора на передовую, пацанам, бл..., помочь?
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Это для населения? А наши военные обеспечены генераторами?
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Президент провел брифинг - "Показуха".
Определитесь уже.
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Президент молчит - орут "Почему Гарант молчит?!"
Президент провел брифинг - "Показуха".
Определитесь уже.----------------Хто винен,що народ немає віри брехуну???))))
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"Атаман" Козицин вчера объявил "мобилизацию казаков". Просят прокомментировать. Комментирую - Шекспир, пьеса "Король Генрих 4-й" - сэр Джон Фальстаф. Козицин - его полная реинкарнация. Кто не читал - рекомендую почитать.
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23.04.2015 19:59
Загальна кількість співробітників СБУ у мирний час становить 27 тис. осіб, у особливий період - 31 тис.
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