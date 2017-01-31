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 У контрабандистов, переправлявших антиквариат в Беларусь, изъято более 1 тыс. предметов старины, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили международную группу контрабандистов, которые занимались вывозом и перепродажей предметов старины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, злоумышленники причастны к контрабандной переправке меча викингов, обнаруженного эстонскими таможенниками на российско-эстонской границе и в мае 2016-го возвращенного в Украину.
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30 января один из контрабандистов был задержан во время попытки переправить в Беларусь старинный меч романского типа (ХIV-XV вв.), 136 старинных монет различных номиналов и периодов выпуска, а также предметы быта. Древности были обнаружены в технологических полостях автобуса международного сообщения Киев - Минск в пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговской таможни.

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Сотрудники СБУ одновременно провели семь обысков в разных регионах и изъяли более 1 тысячи предметов старины, среди которых ружье, кольца и др. У одного из злоумышленников также изъяты две боевые гранаты и патроны к пистолету Макарова.

Сейчас установлена ​​причастность пяти украинцев и двух белорусов к незаконному вывозу культурных ценностей в Беларусь с последующей их переправкой в страны Западной Европы и США. Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, украинские пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины и Национальной полиции в 2016 году задержали 28,4 тыс. единиц антиквариата.


У контрабандистов, переправлявших антиквариат в Беларусь, изъято более 1 тыс. предметов старины, гранаты и патроны 01У контрабандистов, переправлявших антиквариат в Беларусь, изъято более 1 тыс. предметов старины, гранаты и патроны 02У контрабандистов, переправлявших антиквариат в Беларусь, изъято более 1 тыс. предметов старины, гранаты и патроны 03У контрабандистов, переправлявших антиквариат в Беларусь, изъято более 1 тыс. предметов старины, гранаты и патроны 04У контрабандистов, переправлявших антиквариат в Беларусь, изъято более 1 тыс. предметов старины, гранаты и патроны 05У контрабандистов, переправлявших антиквариат в Беларусь, изъято более 1 тыс. предметов старины, гранаты и патроны 06

(Фото СБУ)
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