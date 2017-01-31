 "Беззащитные защитники": в Киеве прошла акция солидарности с арестованным в оккупированном Крыму адвокатом Курбединовым. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

Видео: Олег Богачук
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"Акция "Беззащитные защитники" - это проявление солидарности украинского гражданского общества с независимым крымским адвокатом Эмилем Курбединовым, который был незаконно арестован в оккупированном полуострове 26 января", - сказали организаторы акции.
В ходе акции перед митингующими выступил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который призвал к усилению санкций против России, в частности отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также ввести на несколько месяцев эмбарго на поставки российских энергоносителей (нефти и газа). Также он выразил обеспокоенность усилением репресий на оккупированном полуострове, в частности, судьбой арестованного адвоката Эмиля Курбединова.
"Россия не реагирует на требования международного сообщества и продолжает подавление всех инакомыслящих в Крыму. Российские оккупанты все больше репрессируют крымских татар в Крыму, но им не удается их поставить на колени. Крымские татары, которые сохраняют свои честь и достоинство, являются объектом агрессии России, и она делает все, чтобы выгнать их из Крыма. Теперь уже взялась за адвокатов. В условиях оккупации мало людей, которые имеют возможность помогать людям. Их единицы. Среди них Николай Полозов и Эмиль Курбединов. Думаю, что репрессии против них продолжаться. Над Эмилем Курбединовым сегодня нависла угроза отлучения от дела Чийгоза и отстранения от защиты Ильми Умерова. Мы переживаем за Эмиля, поскольку знаем, что когда Россия хочет кого-то уничтожить, она не останавливается", - подчеркнул Чубаров.
Также активисты продемонстрировали перформанс, показав как сотрудники оккупационных спецслужб репресируют несогласных с оккупацией.
На Майдане Незалежности прошла акция солидарности с арестованным оккупантами крымским адвокатомКурбединовым
Перед активистами выступил глава Меджлиса Рефат Чубаров
Активисты показали перфоманс демонстрирующий, как оккупанты преследуют несогласных с оккупацией
Фото: Олег Богачук
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос. Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в "суде" интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир".
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