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Все про:НАБУ (1392) захват (744) имущество (239) реестр (101) рейдерство (796) собственность (70) Сытник (331)

 "Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в Реестр прав собственности", - Сытник. ВИДЕО

В Украине появилась новая форма рейдерства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.
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"Есть новая проблема в рейдерстве. Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в Реестр прав собственности. К нам просто массово идут обращения по поводу того, что просто берется и выбрасывается законный владелец", - сказал он.

"Буквально недавно в центре Киева было захвачено здание. Пришла представитель компании и сказала: смотрите, мы новые владельцы, нас внесли в реестр", - добавил чиновник.

По его словам, он проведет встречу с министром юстиции Павлом Петренко относительно этой проблемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман призвал Раду поддержать ужесточение ответственности за рейдерство и другие тяжкие преступления. ВИДЕО

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины совместно с компанией "Лига:Закон" презентовали сервис "SMS-Маяк", позволяющий оперативно информировать граждан о любых регистрационных действиях, касающихся их недвижимости.


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он проведет встречу с министром юстиции Павлом Петренко... Тебе дятел за что такие бабки страна платит? Встречу он проведет. Ты сделай так, что бы жена Петренко к нему на "встречи ездила", лет 10-15-ть...
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Как кто, Петренко и стоит за этим. До него такого плятства не было.
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Та невже? Чорних нотаріусів і БТІшних реєстраторів не було які квартири чи приміщення відбирали? А тепер що не державні реєстратори це роблять, а сам Петренко? Смішно..
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ну и кто это делает? урка? или урка с мандатом?
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Боритесь с рейдерством,а не с реестром прав собственности
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Так обратитесь в НАБУ они ведь для этого созданы.
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Ну а почему бы и нет, если у нас полицейских избивает кто попало.
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Реестры и базы нужно прикрыть пока продажная власть барыг окончательно все не разграбила!
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для работы в этом реестре набраны малограмотные люди.
ранее специалистов повыдавливали, потому что отказывались делать не законные регистрации по приказу с верху.
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Так ця реформа для рейдерства і робилася. Чи таки хтось надіявся ,що буде інакше?
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за злочином має слідувати невідворотне , а головне АДЕКВАТНЕ ВЧИНЕНОМУ покарання...
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белые хакеры!!! вы где! восстановите справедливость!
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А в это же время Педро и Грося ездят по миру просят инвестировать в Украину; даже целый департамент по привлечению инвестиций при министерстве есть; и при президенте такой есть (Ложкин там главный). Так разберитесь сначала с защитой прав собственности в стране!!!!!!
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ШОБЛА СКОТОВ которая сидит на шее НАРОДА под себя все это и пишет.
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Кратко и наглядно о том, кто и как ЭФФЕКТИВЕН. Квест: найди "борцунов и НАеБУ"
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Они вообще окуевшие со своими реестрами! Если раньше на руки выдавалось Cвiдотцтво на право власностi, то сейчас обычная белая бумажка с номером Справи, даже без печати. Вся пиз..ота из минюста 2 года назад рассказывала, что теперь все в электронном виде и зловживання неможливi. Вот теперь и имеем то, что на руках кроме номера дела у меня ничего нет!
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"Пришла представитель компании и сказала: смотрите, мы новые владельцы, нас внесли в реестр"

Таких представителей вместе со всем личным составом компаний нужно сажать на нары надолго.
А регистраторов, которые проводят подобные действия нужно сажать минимум на 10 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением лицензии.
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хехе оказывается во всем виновата система реестра.... а может во всем виновата уголовная безнаказанность, если никого не судят и не садят за рейдерство, то почему бы и не порейдерствовать? вон пашинский который кондитерскую фабрику захватил, так не только не сидит, а еще и высокую государственную должность занимает. хехе ...
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Петя с чмом Сеней довели своим грабежом Украины до полной деградации гос учреждения. Беспредел больше чем при Даунбасовцах. Полная импотентность . Скоро Трамп спросит о бардаке и мародёрстве жратвы с фронта . А что делать с контрабасом на Лугандон . Расстреливать фронтовиков ? Как будут дебилы объяснять Трампу за что расстреляли ? За остановку снабжения бандитов? Нами руководят два дебила мародера ))))))))))
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Ну вже,як правило склалось,якшо НАБУ береться за справу, то ефективності від того мало. Багато брифінгів,зборів,але толком нічого не зрозуміло, одні переводи з одного кабінету на інший. Бюрократія шалена,а тепер ще і рейдерство на фоні цього всього
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А НАБУ чем занято, это не рейдерство?! Вспомнить историю с ОПЗ работавшим заводом, что работал в плюс и готовился к приватизации, но после вмешательства НАБУ и липовых обвинений мало того что сорвалась приватизация и в бюджет не поступили миллиарды так и завод встал мёртвым грузом, а специалистов тем временем переманивают в другие страны.
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Если каждий атошник мочконет за мисяць висим властелинов колец, то цэ почти миллион трутнив уйдет в небуття.
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а чому Ситник не бачив , що ця проблема назріває з рейдерством ? Чи він не займається своєю справою ? Зайнятий напевно формуванням агітації та листівок на вибори
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рейдерство - ще одне "яйце", яке заважає "танцювати" детективам НАБУ
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в Реестр прав собственности", - Сытник. ВИДЕО
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