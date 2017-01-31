 "Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в Реестр прав собственности", - Сытник. ВИДЕО

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"Есть новая проблема в рейдерстве. Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в Реестр прав собственности. К нам просто массово идут обращения по поводу того, что просто берется и выбрасывается законный владелец", - сказал он.
"Буквально недавно в центре Киева было захвачено здание. Пришла представитель компании и сказала: смотрите, мы новые владельцы, нас внесли в реестр", - добавил чиновник.
По его словам, он проведет встречу с министром юстиции Павлом Петренко относительно этой проблемы.
Напомним, ранее Министерство юстиции Украины совместно с компанией "Лига:Закон" презентовали сервис "SMS-Маяк", позволяющий оперативно информировать граждан о любых регистрационных действиях, касающихся их недвижимости.
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ранее специалистов повыдавливали, потому что отказывались делать не законные регистрации по приказу с верху.
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Таких представителей вместе со всем личным составом компаний нужно сажать на нары надолго.
А регистраторов, которые проводят подобные действия нужно сажать минимум на 10 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением лицензии.
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