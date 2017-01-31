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 Боевики наращивают силы, а также подтягивают новые образцы вооружения и военной техники, - СЦКК о ситуации в районе Авдеевки. ВИДЕО

Украинская сторона СЦКК заявляет о наращивании боевиками личного состава и военной техники около Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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"Третий день подряд остается сложной обстановка вокруг населенного пункта Авдеевка. Начиная с утра 29 января незаконными вооруженными формирования ведутся штурмовые действия позиций Вооруженных Сил Украины, особенно вокруг Донецкой фильтровальной станции, а также промышленной зоны", - об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко, комментируя ситуацию в Авдеевке.

За 2,5 дня зафиксировано десять штурмовых действий с целью завладения позициями Вооруженных Сил Украины и улучшения тактического положения НВФ ОРДО.

"Все эти атаки ведутся с применением незаконных видов вооружения, запрещенных минскими договоренностями. Применяются все виды артиллерии калибром 152- и 122-мм, реактивные системы залпового огня, минометы 120- и 82-мм. В целом за последние два с половиной дня нами было зафиксировано 1578 боеприпасов, которые были выпущены по позициям, а также по населенному пункту Авдеевка", - сообщил генерал-майор.

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Также он отметил, что результатами таких агрессивных действий является разрушение жилых кварталов, а также ранения местного населения.

Руководитель украинской стороны СЦКК рассказал, что вчера в 19.20 была перебита последняя нить питания, которая подавала электроэнергию в Авдеевку, по состоянию на данный момент населенный пункт остается без электро-, водо- и теплоснабжения.

"СЦКК совместно со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ принимаются все меры с целью ввести режим тишины, прекратить активные действия противника и остановить использование запрещенного минскими соглашениями вооружения и военной техники. Зато противник продолжает маневрировать силами и средствами, подтягивает резервы, увеличивает численность личного состава на передовых позициях, а также подтягивает новые образцы вооружения и военной техники, а также увеличивает численность применяемых боеприпасов, - сообщил Петренко.

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В настоящее время ремонтно-восстановительные работы с целью восстановления критических услуг для населения Авдеевки и авдеевского коксо-химического комбината не удаются, поскольку идут активные боевые действия.

"Мероприятия по прекращению огня предпринимаются", - отметил руководитель украинской стороны СЦКК.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.


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А заокеанские союзнички уперлись рогом и наотрез отказались предоставлять спутниковые снимки для ВСУ. Вот такое оно, "сотрудничество"... И плевать им, что города безнаказанно обстреливают путинские подонки.
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Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников Путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине Кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. Кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. Путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники Путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.
В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны. В последнее мгновение земной жизни Иса Мунаев успел спасти шестерых, когда мины начали сыпаться, по опыту своему он понял, в какую сторону это все летит, и закрыл собой группу из шести человек.
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Вечная память Герою. Славься имя его во веки веков. инородец и сложил свою голову за Украину, понимает Человек, что россия - беспросветное зло. Покойся с миром добрый человек.
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Ждать пока они пойдут в атаку безумие, нужно уже сейчас их валить.
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А может вы подтяните срочно артиллерию и таки, или парад опять сделают?
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Как же так! Дамбасня онижыдети! ониже нивиноватые!

Им же без контробанды никак нельзя!

Что там блеют шыкаладные прихвостни?
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Уверен на 100% Авдеевку сдадут в течении месяца. Точное повторение Дебальцево.
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Спорим что в течении 1 недели. Хотя боюсь обое проиграем и сдадут за 2 дня. Ведь прилетел Харант спасать котрабанду.
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Нужно лупить по чмошным кацапским пидорасам из всех видов оружия! Где ПИОНы- ГВОЗДИКИ, где ТОЧКА У и др. ? ОБСЕ глухослепое в сторону "дыры". Так пусть докажут, что это ВСУ стреляют. СЛАВА УКРАИНЕ!
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Для, просто нельзя не ругаться!
Сепары фигачат из всех видов оружия, подтягивают силы и вооружение.
АТО: "СЦКК совместно со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ принимаются все меры с целью ввести режим тишины, прекратить активные действия противника и остановить использование запрещенного минскими соглашениями вооружения и военной техники." Остановить использование вооружения! Суки.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБоевики наращивают силы, а также подтягивают новые образцы вооружения и военной техники, - СЦКК о ситуации в районе Авдеевки. ВИДЕО
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