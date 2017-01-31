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 Происшествия, Общество
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 "В группу входили бывшие сотрудники МВД. Угоняли авто и возвращали за вознаграждение", - полиция задержала автоворов, специализировавшихся на ВИП-автомобилях. ВИДЕО

Правоохранители задержали членов организованной преступной группы, которые специализировались на угоне дорогих иномарок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, злоумышленники угоняли автомобили, а потом возвращали их владельцам за деньги. В состав группы входили бывшие сотрудники МВД. Возглавлял группу 38-летний гражданин, известный в криминальных кругах под тремя прозвищами: Карп, Жид, Псих. Он бывший курсант академии МВД, который так и не стал офицером. Его исключили из вуза за совершение преступления, связанного с незаконным хранением наркотиков.

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Правохранители задержали пять участников группы. Во время проведения обысков по местам регистрации и проживания задержанных, полицейские обнаружили места, где отстаивался украденный транспорт, изъяли деньги, драгоценности, наркотики.



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Ну правильно: мусора и бандюки - близнецы-братья..
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Несколько иначе-это одно и то же лицо..за годы независимости появилось не одно поколение оборотней в погонах которые службу в мвд превратили в некое подобие бизнеса...
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Ну, может и одно.. Просто у мусоров, с учётом их положения, своя специализация...
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уже второй раз эту шайку на цензоре задержали ... раскрываемость растет !
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Ну если на ВИП, то нужно посмотреть... А то обидно будет, как за Юрия Деточкина из "Берегись автомобиля".
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Схема страя и бородатая. Еще в 90-х этой схемой в спайке с ментами успешно пользовались.
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Це не родич бариги часом, бо дуже вже погонялова підходять
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"В группу входили бывшие сотрудники МВД. Угоняли авто и возвращали за вознаграждение", - полиция задержала автоворов, специализировавшихся на ВИП-автомобилях. ВИДЕО
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