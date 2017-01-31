 "В группу входили бывшие сотрудники МВД. Угоняли авто и возвращали за вознаграждение", - полиция задержала автоворов, специализировавшихся на ВИП-автомобилях. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, злоумышленники угоняли автомобили, а потом возвращали их владельцам за деньги. В состав группы входили бывшие сотрудники МВД. Возглавлял группу 38-летний гражданин, известный в криминальных кругах под тремя прозвищами: Карп, Жид, Псих. Он бывший курсант академии МВД, который так и не стал офицером. Его исключили из вуза за совершение преступления, связанного с незаконным хранением наркотиков.
Правохранители задержали пять участников группы. Во время проведения обысков по местам регистрации и проживания задержанных, полицейские обнаружили места, где отстаивался украденный транспорт, изъяли деньги, драгоценности, наркотики.
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