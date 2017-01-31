 "Он ехал работать программистом, но его заставили перевезти 6 кг кокаина. Сейчас он в бразильской тюрьме", - полиция ликвидировала канал торговли людьми. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, наказание за наркотики и условия пребывания в тюрьмах этих стран самые жестокие.
Полицейские задержала одного из вербовщиков прямо в его квартире. Вместе с другими организатора канал он причастен к отправке за границу, как минимум, восьми украинцев.
"За денежное вознаграждение от 500 до 800 долларов США они занимались вербовкой и переправкой за границу, которые позже втягивались в преступную деятельность - перевозку наркотического средства кокаин в особо крупных партиях", - говорит начальник управления борьбы с преступлениями, связанные с торговлей людьми в Киевской области Андрей Ткач.
По словам правоохранителей, вербовщики обещали жертвам работу гидов и переводчиков в Бразилии. Злоумышленники обещали бесплатный перелет, проживание и зарплату до двух тысяч долларов за две недели. После прибытия в Южную Америку гастарбайтерам приказывали перевезти чемодан с секретным отделением, которое запрещалось вскрывать.
Сейчас в бразильской тюрьме находятся двое завербованных украинцев.
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основная идея, конечно, нагло стырена у чуковского:
...
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
...
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