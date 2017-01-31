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 "Он ехал работать программистом, но его заставили перевезти 6 кг кокаина. Сейчас он в бразильской тюрьме", - полиция ликвидировала канал торговли людьми. ВИДЕО

Полиция ликвидировала мощный канал торговли людьми. Злоумышленники вербовали в Украине жертв для работы в Таиланде и Бразилии, где они были вынуждены работать наркокурьерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, наказание за наркотики и условия пребывания в тюрьмах этих стран самые жестокие.

Полицейские задержала одного из вербовщиков прямо в его квартире. Вместе с другими организатора канал он причастен к отправке за границу, как минимум, восьми украинцев.

"За денежное вознаграждение от 500 до 800 долларов США они занимались вербовкой и переправкой за границу, которые позже втягивались в преступную деятельность - перевозку наркотического средства кокаин в особо крупных партиях", - говорит начальник управления борьбы с преступлениями, связанные с торговлей людьми в Киевской области Андрей Ткач.

По словам правоохранителей, вербовщики обещали жертвам работу гидов и переводчиков в Бразилии. Злоумышленники обещали бесплатный перелет, проживание и зарплату до двух тысяч долларов за две недели. После прибытия в Южную Америку гастарбайтерам приказывали перевезти чемодан с секретным отделением, которое запрещалось вскрывать.

Сейчас в бразильской тюрьме находятся двое завербованных украинцев.



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стецгав развернул "мощную" кампанию против уезжающих от пейсатых...
основная идея, конечно, нагло стырена у чуковского:
...
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.

...
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довбопени - не їдьте в країни третього світу на роботу 30 разів не перевіривши що за фірма вас посилає або наймає. звяжитесь з посолством України та мінтруда. інакше можно попасти в халепу. а жінкі та дівчата взагалі в таку халепу можуть попасти і живими звідти не вибратись. навіть в країни европи треба обережно їхати.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Он ехал работать программистом, но его заставили перевезти 6 кг кокаина. Сейчас он в бразильской тюрьме", - полиция ликвидировала канал торговли людьми. ВИДЕО
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