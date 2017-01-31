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 "Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В составе спецотряда - бойцы спецподразделения КОРД, батальона особого назначения криминального и превентивного блоков ГУНП в Донецкой области.

Они будут нести круглосуточную службу в городе, который вторые сутки расстреливают из тяжелой артиллерии боевики, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МВД.

Есть раненые мирные жители и разрушения в жилом секторе, город обесточен.

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Охрана общественного порядка, предупреждение мародерства, оказание помощи людям - такие задачи перед выездом поставил полицейским глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В Авдеевке боевики перебили коммуникации жизнеобеспечения. Ситуация в городе критическая: при -18 градусов здесь нет электричества и воды. Если в ближайшее время не будет восстановлено электроснабжение, прекратится теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы.



В связи с тем, что артудары продолжаются, ситуация остается тяжелой, для предотвращения осложнений оперативной обстановки генералом Аброськин принято решение поднять по тревоге личный состав Покровского отдела полиции, направить в Авдеевку дополнительное подкрепление из главка.

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"Ведутся активные боевые действия, террористы наносят артиллерийские удары по жилому сектору Авдеевки, страдают люди, уже вторые сутки нет электричества и воды. В городе сейчас находятся от 23 до 25 тысяч мирных жителей. Люди должны чувствовать себя в безопасности. Поэтому отправляем дополнительно отряд, в основном это спецподразделения, которые будут выполнять задачи по обеспечению общественного порядка. Работать круглосуточно, в том числе в ночное время, чтобы люди чувствовали, что они защищены государством", - отметил руководитель Нацполиции в Донецкой области.

Все бойцы имеют опыт работы в условиях боевых действий и надлежащую подготовку. Среди задач правоохранителей - обеспечить правопорядок и предупредить мародерство. Для службы на линии огня полицейские обеспечены спецтранспортом.

"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки 01"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки 02

Также читайте: ГСЧС подготовилась к эвакуации 12 тысяч человек из Авдеевки, - Чечеткин

Генерал отметил, что военно-гражданская администрация и ГСЧС, как и полиция Донецкой области делают все возможное, чтобы не допустить катастрофы в городе.

"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки 03"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки 04"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки 05

Вследствие перебоев со связью в Авдеевке люди не всегда могут дозвониться на спецлинию 102. В настоящее время полиция принимает меры для исправления ситуации. Ни одно обращение о помощи не останется без ответа. Граждане могут обращаться за помощью к любому сотруднику полиции.

"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки 06"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки 07"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки 08

Напомним, в настоящее время некомплект Авдеевского отделения полиции составляет 60%, в наличии - 33 работника, из них половина - женщины, которые, тем не менее, наравне с мужчинами несут службу, выезжающие для документирования обстрелов.
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Сильно затягують з евакуацією, потрібно скорше вивозити людей та розпочинати наступ.
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Потрібно арту противника подавляти, звідки бють туда і відповідь і бажано квітником(керований постріл з арти) і насрати на ОБСЄ бо ОБСЄ всеїдно "сліпі"
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надо бы те генерала давать. или маршала. все порешал.
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До дупи ті звання мені побратимів на передовій шкода, а головнокомандувачу потрібно жйночі принади вручити бо немає в нього яєць.
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Самый Сок
https://www.youtube.com/watch?v=zrqwnRKiP3g

Горячая зима Светлодарск - Авдеевка
Опубликовано: 30 янв. 2017 г.
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Правильно сделали!Так в Авдеевке 22-25 тыс. а не 16 как раньше говорили.
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Ну раз Корд в Авдеевку , то имущество местных под угрозой . В Княжичах Корд тоже прикрывал грабителей в погонах .
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Эвакуация это мера вынужденная, а вот перемещения с оккупированной территории нужно прекратить на время.
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А знаєте, що знайшли в ахметовському "гумконвої" і зараз заминають? 300+ рацій Vertex. Цифра і аналог. Ручні і автомобільні. Ремкомплекти для рацій. Живлення, антени, гарнітури для них..

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Гуманітарка від Ахметова допомагає терористам влучно бити по Авдіївці!
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Нінзі-черепашки Фейсбукича ломанули на допомогу, начувайтесь сепари,тай пересічним не варто розслаблятись )))
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Все робиться правильно. Натреновані іноземними інструкторами, відгодовані, отримуючи непогане "дєнєжноє довольствіє" порівняно з фронтовиками, озброєні та оснащені найкращою технікою та амуніцією БУГАЇ-ПРЕТОРІАНЦІ не повинні бути на передовій. От чимось, як заградотряди НКВД в ІІ Світову, вони залюбки.
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пусть начнут с зачистки пособников сепаратистов, передающих боевикам информацию и корректирующим огонь их арты.
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Хлопці, мало повільніше з порадами))) у генштабі не встигають виконувати, треба мати совість, черга, яка ниє...
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"Люди должны чувствовать себя в безопасности." - как люди могут чувствовать себя в безопасности под непрерывными обстрелами? В погребах? И сколько они там высидят?
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По условиям Версальского договора, Германии запрещалось строить и испытывать самолеты, танки и хим оружие. Но в середине 20-х годов на территории СССР, немцами были созданы авиационная школа в Липецке, танковая школа в Казани, и две аэрохимические станции под Москвой и под Волжском.


Сталин (в форме НКВД) про Гитлера: «У нас нет другого партнера» (плакат 1939 г.). Фото: new-history.narod.ru

Сотрудничество РККА и Рейхсвера с кодовыми названиями "Липецк ", "Кама " и "Томка" осуществлялось вопреки Версальскому договору, но Советская сторона получала материальное "вознаграждение" за использование этих объектов и право участия в немецких испытаниях и разработках.
Далее -- http://oleg-leusenko.livejournal.com/6219113.html
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Нарешті КОРД хоч біля фронту побуде. А то сидять чистенькі та при найкрутішій амуніції та яйця чешуть.
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горе и печаль одолевают .когда видишь хлопцев .а завтра многих может и не быть.сейчас смотрю гриценко-ну он это не вариант точно .бездупель.
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Ух ты! целых 10 человек на всю Авдеевку! Теперь жители точно будут "должны чувствовать себя в безопасности"

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Это только в Авдеевке, или теперь везде для восстановление электричества и водоснабжения будет приезжать спецназ ?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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