 "Террористы бьют по жилому сектору, люди вторые сутки без электричества и воды", - полицейские и спецназовцы полиции Донетчины отправились на помощь жителям Авдеевки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Они будут нести круглосуточную службу в городе, который вторые сутки расстреливают из тяжелой артиллерии боевики, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МВД.
Есть раненые мирные жители и разрушения в жилом секторе, город обесточен.
Охрана общественного порядка, предупреждение мародерства, оказание помощи людям - такие задачи перед выездом поставил полицейским глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В Авдеевке боевики перебили коммуникации жизнеобеспечения. Ситуация в городе критическая: при -18 градусов здесь нет электричества и воды. Если в ближайшее время не будет восстановлено электроснабжение, прекратится теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы.
В связи с тем, что артудары продолжаются, ситуация остается тяжелой, для предотвращения осложнений оперативной обстановки генералом Аброськин принято решение поднять по тревоге личный состав Покровского отдела полиции, направить в Авдеевку дополнительное подкрепление из главка.
"Ведутся активные боевые действия, террористы наносят артиллерийские удары по жилому сектору Авдеевки, страдают люди, уже вторые сутки нет электричества и воды. В городе сейчас находятся от 23 до 25 тысяч мирных жителей. Люди должны чувствовать себя в безопасности. Поэтому отправляем дополнительно отряд, в основном это спецподразделения, которые будут выполнять задачи по обеспечению общественного порядка. Работать круглосуточно, в том числе в ночное время, чтобы люди чувствовали, что они защищены государством", - отметил руководитель Нацполиции в Донецкой области.
Все бойцы имеют опыт работы в условиях боевых действий и надлежащую подготовку. Среди задач правоохранителей - обеспечить правопорядок и предупредить мародерство. Для службы на линии огня полицейские обеспечены спецтранспортом.
Генерал отметил, что военно-гражданская администрация и ГСЧС, как и полиция Донецкой области делают все возможное, чтобы не допустить катастрофы в городе.
Вследствие перебоев со связью в Авдеевке люди не всегда могут дозвониться на спецлинию 102. В настоящее время полиция принимает меры для исправления ситуации. Ни одно обращение о помощи не останется без ответа. Граждане могут обращаться за помощью к любому сотруднику полиции.
Напомним, в настоящее время некомплект Авдеевского отделения полиции составляет 60%, в наличии - 33 работника, из них половина - женщины, которые, тем не менее, наравне с мужчинами несут службу, выезжающие для документирования обстрелов.
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https://www.youtube.com/watch?v=zrqwnRKiP3g
Горячая зима Светлодарск - Авдеевка
Опубликовано: 30 янв. 2017 г.
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Гуманітарка від Ахметова допомагає терористам влучно бити по Авдіївці!
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@ua_ridna_vilna
ЗСУ і ми..
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Сталин (в форме НКВД) про Гитлера: «У нас нет другого партнера» (плакат 1939 г.). Фото: new-history.narod.ru
Сотрудничество РККА и Рейхсвера с кодовыми названиями "Липецк ", "Кама " и "Томка" осуществлялось вопреки Версальскому договору, но Советская сторона получала материальное "вознаграждение" за использование этих объектов и право участия в немецких испытаниях и разработках.
Далее -- http://oleg-leusenko.livejournal.com/6219113.html
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МИНСК-3!!!
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