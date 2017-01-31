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Российские боевики ведут огонь из "Градов" с позиций в жилых кварталах Донецка. ВИДЕО
В сети появилось видео залпа установки "Град" с позиций в жилых кварталах Донецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видеозаписи утверждает, что выстрелы произведены в ночь с 30 на 31 января. Судя по ракурсу съемки, запись велась с балкона многоэтажки.
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Настоящие ужасы войны это когда В ОТВЕТ прилетает не меньше а то и больше (ведь мы по их мнению каратели и фашисты)
Настоящие ужасы войны это когда Донецк превратился бы в Грозный 95 - года. Так как кацапы любят .И так как они понимают.
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Обратите внимание, убыль поголовья происходит слева направо.
Это хорошо.
)))
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***
...тому і платять сьогодні дань.
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· 1 год ·
Разрушение жилого сектора и обстрел больниц, это повторение Алеппо в Авдеевке!
Россияне, вы хуже фашистов!
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Бог не карає, Бог попереджає - не гріши.
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Звонил знакомый из Донецка - вчера у соседа (любитель руЗЗке мира) сдохли брат и дядя. Как-то так
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Точнее - кацапы понимают только силу - это у них в генах шакалов (см. герб).
Ещё точнее - азиаты понимают только силу.
Порядочность они воспринимают как слабость и как сигнал к нападению. Нормальным людям это тяжело понять.
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Солдат НАТО @odhcpd 7 мин.7 минут назад
Рубрика #свежие_несвежие руОрк, позывной "Консулъ" - разобран на конструктор руки-ноги-голова специалистами 72-й бригады. Доантифашистился.
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Наша армия под Авдеевкой ликвидировала российскую свинособаку - кличка "консул"! Свинья уже никгода не будет топтать нашу землю! Далі буде!
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Георгий Тука настаивает : " ..это не война, а россия производит эффективный контроль по Авдеевке из жилого сектора Донецка.
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#ДНР #Енакиево на автобазе "даров Природы" Мединского из 50+ осталось 20- единиц техники: всю расчехлили для боев!
Александр Чернов@Utilizator_
#ДНР Впервые за год орки расчехлили склад техники на автобазе Мединского под Веровкой #Енакиево! Не исключено,что сегодняшний "Град"-оттуда!
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Де там кришувальник контрабанди Тука з озабочєностями?!
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Миллионы гривен «чиновников ЛДНР» обнаружены в банках Украины
http://resistance.today/events/11732-9-99-0309.html …
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ПС
Вы все такие дебилы или сюда командируют отборных ?
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P.S. Хлопцы, держитесь, - с вами Бог и Украина, а также все "небайдужі" украинцы!!! Слава Україні!!! Героя Слава!!!
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Порівнювати його можна з ранніми моделями F16, вважають американські експерти. А для F-35 він взагалі не становить жодної небезпеки, оскільки МіГ-35 просто не побачить підлітаючий американський винищувач і буде збитий.
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Не поймут этот бред
Почему не отвечает армия?
Боятся сделать бо-бо донецким сепарам
Которые радостно приветствовали парад пленных?
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