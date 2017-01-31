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 Российские боевики ведут огонь из "Градов" с позиций в жилых кварталах Донецка. ВИДЕО

В сети появилось видео залпа установки "Град" с позиций в жилых кварталах Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видеозаписи утверждает, что выстрелы произведены в ночь с 30 на 31 января. Судя по ракурсу съемки, запись велась с балкона многоэтажки.

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На видео не видно ответки. Долбонули бы обратно. А там как повезет. Будет русская жизнь в действии.
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Низяяя, по НТН и параша тудей сразу покажут...
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Русня потому и прячется за мирными, что бы ответку не дали.
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ну, если это уже три года работает и они в этом случае неуязвимы, то почему бы нет.
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ХАМАС в чистом виде. Не зря они с кацапам друзья и союзники
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Увы, не все.
Настоящие ужасы войны это когда В ОТВЕТ прилетает не меньше а то и больше (ведь мы по их мнению каратели и фашисты)

Настоящие ужасы войны это когда Донецк превратился бы в Грозный 95 - года. Так как кацапы любят .И так как они понимают.
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В любом мероприятии важна систематичность и последовательность.
Обратите внимание, убыль поголовья происходит слева направо.
Это хорошо.
)))
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это из-за крымских пенсионеров донецкие страдают, там мир а эти хлебают войну.
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Не следует забывать, как донецкие блокировали наши войска в первые месяцы противостояния. Так что дончане не "белые и пушистые" (естественно, я не про 100%, но про общую массу)
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От этих "жилых" кварталов должны остаться руины, но при нашем кацапским президентом такого не будет... Кацапы раскуярили Грозный и только так ели победили....
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абсолютно справедливо, и не только от этих
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Кацапы раскуярили Грозный и только так ели победили....
***
...тому і платять сьогодні дань.
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Вирішення національного питання одне із самих складних і головних в державному управлінні.
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с Чечней другая ситуация. Я например, с трудом представляю лугандонцев идущих в шахиды. Возможно сдаться и платить для рашки был лучший метод
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Осталось только ждать команды дать сдачи по настоящему
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Грозный разбомбить в хлам или Алепо можно, а Донецк из которого убивают Украинцев нет. Чего то я не понимаю, может хватит уже этой толерантности с врагами? Вам мало 350 лет унижений? Если враг не сдается, его уничтожают.
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Страдальцы. А потом Порошенко у них во всем виноват.
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Роман Кошмал почувається розлюченим.
· 1 год ·

Разрушение жилого сектора и обстрел больниц, это повторение Алеппо в Авдеевке!
Россияне, вы хуже фашистов!
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Голос - "Господі Боже мой!".
Бог не карає, Бог попереджає - не гріши.
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Igor_1941 ‏@igor_1941 15 мин.15 минут назад
Звонил знакомый из Донецка - вчера у соседа (любитель руЗЗке мира) сдохли брат и дядя. Как-то так
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У соседа проблема - то ли забухать двойной дозой за двоих сразу или как обычно но два раза подряд .
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вчера Кива на 112 канале правильно сказал - Дамбас понимает только силу (читай пиСдюлину) !!!
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Это не совсем правильно к Дамбас.
Точнее - кацапы понимают только силу - это у них в генах шакалов (см. герб).
Ещё точнее - азиаты понимают только силу.

Порядочность они воспринимают как слабость и как сигнал к нападению. Нормальным людям это тяжело понять.
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Что-то у кацапов послы и "консулы" последнее время дохнут...

Солдат НАТО ‏@odhcpd 7 мин.7 минут назад
Рубрика #свежие_несвежие руОрк, позывной "Консулъ" - разобран на конструктор руки-ноги-голова специалистами 72-й бригады. Доантифашистился.


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Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran 8 мин.8 минут назад
Наша армия под Авдеевкой ликвидировала российскую свинособаку - кличка "консул"! Свинья уже никгода не будет топтать нашу землю! Далі буде!


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Горячих тебе углей и кипящей смолы в аду, урод.
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Ответку нужно давать не смотря на то в жилых домах или нет находится противник
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Ответку нужно давать по расиейським городам и деревням. Как будем готовы - обязательно дадим.
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А разве был хоть один день когда они прекращали огонь ?
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Gelsomino ‏@Vsrakutartaluy 43 мин.43 минуты назад
Георгий Тука настаивает : " ..это не война, а россия производит эффективный контроль по Авдеевке из жилого сектора Донецка.


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А хотелось бы услышать Туку, или язык в одно место засунул?
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Красиво пуляют. В Донецке праздник просто. Защитнички защищают, стараются.
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Дайте ще більше сєпарам світла, газу і цукерок "рошен", може перестануть стріляти !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Еще нужно не забывать миллиардами ндс за фиктивный экспорт возмещать
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Сделать жителям китайское предупреждение: даем 2 недели, чтобы вы свалили из Донецка (кто желает - в рашку, кто желает - в Украину). Кто не свалит - его проблемы. Жителям пора понять, что, по-сути, защищают орков, став живим щитом. Пусть сами выбирают свою участь. Кто не желает защищать орков - пусть думает. Кто желает умереть вместе с ними - их выбор.
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Александр Чернов ‏@Utilizator_ 15 ч.15 часов назад
#ДНР #Енакиево на автобазе "даров Природы" Мединского из 50+ осталось 20- единиц техники: всю расчехлили для боев!

Александр Чернов‏@Utilizator_

#ДНР Впервые за год орки расчехлили склад техники на автобазе Мединского под Веровкой #Енакиево! Не исключено,что сегодняшний "Град"-оттуда!
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Ефективно Расія керує ОРДЛО, як сказав Тука....

Де там кришувальник контрабанди Тука з озабочєностями?!
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Я думаю если бы пообещали не трогать Донбасс в 2014 году (оставить там советский строй) , то и войны бы не было
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Савченко не хочет ни с кем встретится и поговорить о чести и морали с офицерами
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2014-й рік, Юзівка. З тієї пори нічого не змінилось.

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Спокійно, наші добре косять сєпарів і насипають добрячу теж !


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и этот шоколадный про какой то Минск рассказывает накрыть эту всю мразь как Израиль ракетно-бомбовым ударом а кто остался зачистить
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Они как бы обороняют Донецк. Украинские войска стоят почти в черте города. Протяженность Донецка 40 на 55 километров. Рассуждать о "жилых кварталах" просто глупо. Там везде жилые кварталы.
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РСЗО - чисто оборонительное оружие , ага. Тем более в черте города.

ПС
Вы все такие дебилы или сюда командируют отборных ?
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"Ответка" и ССО "игиде"? Или "мы мирные люди"? Просто у "кого - то" в штанах взамен "стальных яиц" растаявший шоколад... Петро, ну не удастся уже тебе "спрыгнуть" в этой ситуации, не удастся! Тут так, - или ты Президент Украины, или шоколадное го...но, место которому, - у "параши"... Так что выбирай, "верховный"... А "письма в ООН" Климкин пусть пишет... Оно "конешно"...
P.S. Хлопцы, держитесь, - с вами Бог и Украина, а также все "небайдужі" украинцы!!! Слава Україні!!! Героя Слава!!!
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Скрепівський довгобуд міг би стати мрією Люфтваффе Герінга: Хвалений Міг-35 виявився застарілим винищувачем XX сторіччя



Порівнювати його можна з ранніми моделями F16, вважають американські експерти. А для F-35 він взагалі не становить жодної небезпеки, оскільки МіГ-35 просто не побачить підлітаючий американський винищувач і буде збитий.
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торговля и нажива петра порошенка не проходят бесследно
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Когда то Ваши потомки, украинцы
Не поймут этот бред
Почему не отвечает армия?
Боятся сделать бо-бо донецким сепарам
Которые радостно приветствовали парад пленных?
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Никто не уловил связи обострения на фронте с блокадой (пусть пока ещё и очень маленькой) оккупированных территорий? Видать воевать без жратвы и тепла с электрикой кацапорылым очень не хочется... Но вопрос даже не в этом, вопрос в том доколе наш гавнокомандующий со сворой паркетных хенералов будут наших бойцов держать за терпил по которым валят, а им в ответку полирнуть даунецкие кварталы нельзя??? Не припомню я что бы мне дед мой прошедший войну артиллеристом рассказывал что бы им командование запрещало насыпать фрицам по полной когда те били из оккупированных наших городов? А то очень уж даунбасята устроились нехило, за наши пенсии, на наших харчах, воде, электричестве прикрывать своими тушами рашистов в то время когда наши бойцы гибнут. Даёшь ответку! И пусть "рашатудей" пиндит что угодно потом... если выживет.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийские боевики ведут огонь из "Градов" с позиций в жилых кварталах Донецка. ВИДЕО
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