 Полторак наградил участников АТО во время посещения базы Международного центра миротворчества и безопасности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, в частности, были награждены бойцы 28 отдельной механизированной бригады, которые проходят обучение на Яворовском полигоне.
"Вы имеете огромный опыт, но вам есть еще чему учиться, - сказал Министр обороны Украины. - Полученный багаж знаний позволит вам сохранить собственные жизни и жизни своих подчиненных. Горжусь вами и благодарю за службу!", - заявил он.
Во время общения с бойцами, глава оборонного ведомства подчеркнул, что важной задачей на сегодня является создание достойных условий для обучения военнослужащих.
"Убежден, в ближайшее время мы сможем создать условия, достойные для обучения военнослужащих Вооруженных Сил Украины, - сказал Полторак.
Он отметил, что военнослужащие 28 отдельной механизированной бригады достойно выполняли свои служебные обязанности.
Также Министр обороны Украины проинформировал военнослужащих о ситуации на востоке Украины и отметил, что украинские воины, несмотря на обострение ситуации на фронте достойно выполняют свои задачи и берегут покой граждан Украины.
"Вы всегда были там, где сложно и достойно выполняли свои служебные обязанности, несмотря на опасность, которая грозила вам, и побратимам. Горжусь тем, что я Министр обороны Украины такого войска! Позвольте поблагодарить вас за службу", - сказал Полторак.
44 военнослужащих были награждены ведомственными наградами и денежными премиями.
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Воевать некогда .
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