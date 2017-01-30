 У жителя Львовщины изъяли 20 кг марихуаны и 400 доз "экстази" на 800 тысяч гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на полицию региона
, во время санкционированного обыска у жителя поселка Рудно изъяли марихуану общим весом 20 килограммов и более 400 доз психотропного вещества "экстази". По ценам "черного рынка" стоимость наркотиков составляет более 800 тысяч гривен.
Кроме этого, изъято гладкоствольное ружье, две пары номерных регистрационных знаков транспортных средств, паспорта граждан Украины. Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Украины пытался провезти в Россию опиум (Фото полиции Львовской области)
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