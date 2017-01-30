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Все про:Львовщина (1310) наркотики (1268) обыск (946) оружие (3596) Нацполиция (5796) изъятие (307)

 У жителя Львовщины изъяли 20 кг марихуаны и 400 доз "экстази" на 800 тысяч гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Пустомытовском районе Львовской области 32-летний мужчина хранил дома наркотики и оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, во время санкционированного обыска у жителя поселка Рудно изъяли марихуану общим весом 20 килограммов и более 400 доз психотропного вещества "экстази". По ценам "черного рынка" стоимость наркотиков составляет более 800 тысяч гривен.

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Кроме этого, изъято гладкоствольное ружье, две пары номерных регистрационных знаков транспортных средств, паспорта граждан Украины.

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У жителя Львовщины изъяли 20 кг марихуаны и 400 доз "экстази" на 800 тысяч гривен 01У жителя Львовщины изъяли 20 кг марихуаны и 400 доз "экстази" на 800 тысяч гривен 02У жителя Львовщины изъяли 20 кг марихуаны и 400 доз "экстази" на 800 тысяч гривен 03У жителя Львовщины изъяли 20 кг марихуаны и 400 доз "экстази" на 800 тысяч гривен 04

(Фото полиции Львовской области)
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Вчера на радио Вести какой-то деятель, кстати бывший кандидат в меры Киева, час распинался о пользе травы и безвредности Экстази. Может быть оно и так, но зачем вести такую оголтелую пропаганду, как ни крути, но не самого здорового вида досуга. Я в шоке!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУ жителя Львовщины изъяли 20 кг марихуаны и 400 доз "экстази" на 800 тысяч гривен. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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