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 Политика Украины
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 Режима прекращения огня на Донбассе фактически не существует: снова гибнут воины, - Меркель. ВИДЕО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена гибелью украинских воинов в зоне АТО.

Об этом на брифинге в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Цензор.НЕТ.

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"В течение последних часов мы снова узнали, что режима прекращения огня фактически не существует, что снова гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. По данным ООН уже в этом конфликте до этого момента погибли около 10 тыс. человек, и мы должны сделать все, на основе минских договоренностей, чтобы воплощать их, хотя это непросто. Мы верим в то, что "нормандская четверка", этот нормандский формат, - это правильный путь, и мы будем его соблюдать, несмотря на преграды, которые существуют, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой", - отметила она.

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орки Алеппо стерло с лица земли и что......только беспокойство
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Ну прямо мор на путинских приспешников напал. Башар Асад - глава Сирии экстренно госпитализирован в критическом состоянии - инсульт.
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И что дальше? Опять мантры про минский процесс, про очередные озабоченности, про умиротворения агрессора пуйла?
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значит нужно отвоевывать свою землю..........
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А дальше под шумок свернут блокаду. Ты ведь не думаешь что блокада, вопли СБУ и прочих о том как это не законно и внезапное обострение боевых действий это просто совпадение? Ну а потом Киев покупает уголь у "террористов", "террористы" получают барыш от "киевских фашистов", весь мир орет о агрессии сраной рашки, лохторат орет о перемоге над орками, орки получили деньги от сраной и от угля, всем спасибо все свободны, все довольны.
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Только что уволилось все высшее руководство Госдепартамента США - The Washington Post

Работа госсекретаря США Рекса Тиллерсона по управлению Государственным департаментом только что стала существенно сложнее.

Все высшие должностные лица администрации в среду уволились. Это часть массового исхода сотрудников внешнеполитических служб, которые не хотят оставаться работать в эпоху Трампа.

В среду Тиллерсон находился в штаб-квартире Госдепартамента, проводя встречи и прощупывая почву. Как сообщалось, команда Трампа подыскивала замену ветерану службы в Госдепе, заместителю госсекретаря по управлению, Патрику Кеннеди. Кеннеди, проработавший на своем посту 9 лет, активно участвовавший в процессах переходного периода, был настроен удержаться в должности и при Трампе, об этом проинформировали The Washington Post три чиновника Госдепа.

И вдруг в среду вечером, Кеннеди и еще три высокопоставленных чиновника, неожиданно подали в отставку, это подтвердили четыре официальных представителя Госдепартамента. Трое, последовавшие за Кеннеди, это помощник госсекретаря по администрированию Джойс Анн Барр, помощник госсекретаря по консульским делам Мишель Бонд и директор управления иностранных миссий Гентри О.Смит. Все - профессиональные чиновники министерства иностранных дел, служившие как при республиканских, так и при демократических администрациях.

Кеннеди, как сообщается, уйдет с дипломатической службы уже в этом месяце. Остальные участники демарша, возможно, получат другие места в ведомстве.

Кроме того, уволились помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и директор бюро зарубежных строительных операций Лидия Муниз. Таким образом, ушли почти все высшие чины, кто занимался управлением Госдепа, представительствами за рубежом и внутренним администрированием.

"Насколько мы все помним, это крупнейшая утечка коллективной памяти организации, и ее невероятно трудно восполнить, - сказал Дэвид Уэйд, служивший главой администрации президента при госсекретаре Джоне Керри, - Компетентность Госдепа в сферах безопасности и управления, в частности на административных и консульских должностях, будет очень трудно восполнить. Особенно сложно найти [необходимые кадры] в частном секторе".

Некоторые из высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел в региональных бюро Госдепартамента после выборов также ушли со своих постов. Но опустошение в рядах лидерства сектора управления является наиболее деструктивно, поскольку именно эти службы нуждаются в руководителях, знающих тонкости функционирования департамента и имеющих широкий опыт проведения сложных бюрократических процедур. Привлечение представителей частного сектора не станет простым способом замены, сказал Уэйд.

"Дипломатическая безопасность, консульская деятельность - это не просто естественное производное деятельности департамента, существующее за его пределами. Здесь не будет достаточно обучающих курсов, ведь в этих сферах проблемы быстро становятся вопросами жизни и смерти, - сказал он, - "мышечная память" критически важна. Эти отставки - большая потеря. Они оставляют брешь. Этих людей очень трудно заменить".

Вопрос о том, оставил ли Кеннеди должность по собственному желанию, или был вытеснен представителями входящей в офис команды Трампа, является предметом спора внутри отдела. Буквально за несколько дней до объявления об отставке, Кеннеди получил больше полномочий. Его увольнение для работавших с ним чиновников Госдепа стало неожиданностью.

Ветеран дипломатии Ричард Баучер, работавший пресс-секретарем Госдепартамента при Колине Пауэлле и Кондолизе Райс, заявил, что, хотя во время прихода новой администрации в ведомстве всегда наблюдается большая текучка, традиционно самые высокопоставленные чиновники остаются работать с новой командой, чтобы увидеть, кого можно оставить на своих позициях, и какие вакансии открываются. Но в этот раз случилось не так.

Работники Госдепа США, управляющие имуществом министерства и тысячами зарубежных дипломатических представительств, рискуя своей жизнью, занимаются защитой американцев, находящихся за рубежом, и защитой американских дипломатов. Уровень компетентности сотрудников внешнеполитической службы имеет решающее значение для осуществления этих функций, а также для реализации повестки нового президента, какой бы она ни была, сказал Баучер.

"Вы не запустите внешнюю политику, делая заявления, вы запустите ее с помощью тысяч людей, которые будут работать над реализацией вашей программы каждый день, - сказал Баучер, - разрушение этого порядка приведет к подрыву всего института".

Оригинал на The Washington Post

Перевод: Андрей САБАДЫР, специально для UAINFO
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Уже и Меркель забеспокоилась,а Пете наплевать на наших воинов-договорнячек,барьіжничество.
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>Пете наплевать на наших воинов

На ваших (коцапских) да. И чем он барыжит по мнению Ольгино?
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як з якої ? з ОЛЬГІНСЬКОЇ. там всі такі чумні , думають що повсюди ЇХНІ.... шизофреніки , СЕР.
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я смотрю как вата топит за блокаду и крепко уже думаю о том кто ее создатель. Во всех ветках. Не стесняются суки даже под статьями о погибших. Причем кацапы и любители Воны опять в унисон суки.
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Наш Харків ‏@MaidanKharkiv 29 янв.

жОППО блок - блокада яка відбуваєтся це злочин і порушення українського законодавства. Значить торгівля з тим, хто нас вбиває, це по закону?
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А кто против блокады?Кацапы,боевики,барыги и их нанятые подпевалы.
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кацапы как раз и воют про торговлю. Барыга, торговля, он виноват в смерти воинов. На всех ветках в унисон. Особенно по темами о погибших в глаза бросается. Постят всюду даже не читая тему.
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жебривський высказался против блокады в таком вот ключе-"а куда пойдут 100тыс шахтеров? в армию сепаратистов!" не в ВСУ заметте что бы освобождать Донбасс,то есть он знает кого мы кормим.....
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Мераель,что хочешь говори,только денег Барыге не давай,он их ворует.
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Та 600 млн. рейхсевро на мази, нужно только экспорт кругляка разрешить
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Вряд ли. С такими алчными типами порядочные люди дело не имеют. Это поняли даже мы , украинцы. Правда, поздновато и ещё не все.
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Мы делали все, но оно не работает, поэтому будем продолжать делать это дальше, вдруг заработает.
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Ага...
Там уже третий день такое "прекращение огня", что не меньше, чем зимой 2015-го.
С утра лютая пальба на Авдеевской промзоне и Ясиноватском блокпосту.
Сейчас люди пишут, что усилилось и разрывы отчетливо сместились в сторону Спартака и ДАП.
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Не знаю. Сєпарня панікує. Один написав про втрату якоїсь їх позиції на Путилівці (це район саме біля Спартаку і ДАП). Другий написав, що на школі в Спартаку висить український прапор. Але все це тільки чутки.
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Дякую за відповідь.
Невже наші щось задумали ...
Тримаю долоні.
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фрау давай нам сау .и пулемет-он наших воинов спасет!
-а если ты овца -можешь йухлу сосать писюнца!
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Самое время выразить глубокую обеспокоенность.
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а эта старая прошмандовка муслимов себе мульон набрала -нам насрала .озаботилась -меркель ссука я тебя баню .вы ничтожеству проиграли!!!!!!!
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ТАК ДАЙТЕ ХОТЬ ВАШИ ГАУБИЦЫ СКОРОСТРЕЛЬНЫЕ !!!
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Не надо контрольных слов. Его не существует и не существовало. Вся эта ерунда с мирскими договорняками, повод Меркель поучавствовать в чем то, ничего не значащая для ситуации затея
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на заводе в Енакиево работают 7000 человек. если не возить им туда руду и все остальное завод станет. но они могут в рашке купить. поэтому не покупать у них ничего и запретить продавать за границу, пусть хуйло покупает и потом продает, а его заводы пусть стоят. он не согласится поэтому завод станет. а, если что и взорвать можно. ракеты есть. и вот уже не 7 тысяч, а двадцать семь выйдут и спросят, что нам делать и как жить? что кушать и как учить детей?? все на этом заводе стоит. и так в Алчевске и в Макеевке. и не надо полностью останавливать и сразу все. показать им их слабое место. пусть килешуют, если есть масло в котелке. но там маргарин, поэтому сдохнут с голоду. если не перестреляют своих главарей.
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"мы должны сделать все, на основе минских договоренностей, чтобы воплощать их"

По видимому, будет выкручивать руки Порошенко.
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все грехи на свинособачьи рософашистские плечи!...
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Сегодня исполняется 2-я годовщина САМОГО МЕРЗСКОГО ВАРВАРСКОГО АКТА СОВЕРШЕННОЙ ТКК((Тайная канцеллярия Кремля-с 1927года сталиняно(двойник)-микояны))- В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ - СОЖЖЕНИЯ САМЫХ ДРЕВНИХ РУКОПИСЕЙ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ОдЭрБэйДжанского шаха АББАСА ВЕЛИКОГО ,ВЫВЕЗЕННЫХ Из Бабилона(Дербенда) в 1828году. ТАМ БЫЛА ИСТОРИЯ ВСЕГО МИРА.Сжигали их вечером в пятницу и в субботу (23 часа не могли потушить?????????!!!!) Библиотека РАН,как рассказывал директор г. Пивоваров в пятницу пустеет и именно в это время вечером кто-то с документом проходит туда,хотя г.Пивоваров никому ничего не подписывал,и как намекнул могли туда войти только гебисты.Пожарная сигнализация была в норме.Короче арабоцыгане( эрмэн?-ворованное слово),сидящие в Кремле сделали это, а пожарные якобы 23 часа не могли потушить.ВРЕМЯ ПОДОЙДЕТ И ЗА ЭТОТ АКТ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТВЕТИТ АРАБСКИЙ МУСОР ПРИШЛЫЙ. Ответит на общечеловеческом суде и перед Нулевым меридианом Гринвичем,который на Кавказе.НАРОДЫ ДРЕВНЕВА МИРА ПРИГВОЗДЯТ К СТОЛБУ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ КНИГ,посланных Всевышним.
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Фрау, так о чем вы в Берлине договорились с Путлером в октябре 2016? И Дебальцево Путлер обещал отдать?
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"В течение последних часов мы снова узнали, что режима прекращения огня фактически не существует, что снова гибнут солдаты. Источник:http://censor.net.ua/v425560

Вывод. Минские договорняки не работают но согласно сними ВСУ фактически воюет "рогатками" со связными руками, что позволяет российским оккупантам эффективно пристреливать позиции ВСУ из за чего украинские военные несут потери. Очевидно что минские зашли в тупик, и ненадо повторять как попугай "альтернативы минску нет".
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Минская балалайка которая исполняет гимн россии - Гриценко
https://www.youtube.com/watch?v=12xhzGCgPiw
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одну преемницу балаболки озабоченной американцы уже отставили
может и немцы наконец свою отставят:
Шойбле: решение открыть двери для сотен беженцев в 2015 году было ошибкой...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРежима прекращения огня на Донбассе фактически не существует: снова гибнут воины, - Меркель. ВИДЕО
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