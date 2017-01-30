 Режима прекращения огня на Донбассе фактически не существует: снова гибнут воины, - Меркель. ВИДЕО

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"В течение последних часов мы снова узнали, что режима прекращения огня фактически не существует, что снова гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. По данным ООН уже в этом конфликте до этого момента погибли около 10 тыс. человек, и мы должны сделать все, на основе минских договоренностей, чтобы воплощать их, хотя это непросто. Мы верим в то, что "нормандская четверка", этот нормандский формат, - это правильный путь, и мы будем его соблюдать, несмотря на преграды, которые существуют, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой", - отметила она.
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Работа госсекретаря США Рекса Тиллерсона по управлению Государственным департаментом только что стала существенно сложнее.
Все высшие должностные лица администрации в среду уволились. Это часть массового исхода сотрудников внешнеполитических служб, которые не хотят оставаться работать в эпоху Трампа.
В среду Тиллерсон находился в штаб-квартире Госдепартамента, проводя встречи и прощупывая почву. Как сообщалось, команда Трампа подыскивала замену ветерану службы в Госдепе, заместителю госсекретаря по управлению, Патрику Кеннеди. Кеннеди, проработавший на своем посту 9 лет, активно участвовавший в процессах переходного периода, был настроен удержаться в должности и при Трампе, об этом проинформировали The Washington Post три чиновника Госдепа.
И вдруг в среду вечером, Кеннеди и еще три высокопоставленных чиновника, неожиданно подали в отставку, это подтвердили четыре официальных представителя Госдепартамента. Трое, последовавшие за Кеннеди, это помощник госсекретаря по администрированию Джойс Анн Барр, помощник госсекретаря по консульским делам Мишель Бонд и директор управления иностранных миссий Гентри О.Смит. Все - профессиональные чиновники министерства иностранных дел, служившие как при республиканских, так и при демократических администрациях.
Кеннеди, как сообщается, уйдет с дипломатической службы уже в этом месяце. Остальные участники демарша, возможно, получат другие места в ведомстве.
Кроме того, уволились помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и директор бюро зарубежных строительных операций Лидия Муниз. Таким образом, ушли почти все высшие чины, кто занимался управлением Госдепа, представительствами за рубежом и внутренним администрированием.
"Насколько мы все помним, это крупнейшая утечка коллективной памяти организации, и ее невероятно трудно восполнить, - сказал Дэвид Уэйд, служивший главой администрации президента при госсекретаре Джоне Керри, - Компетентность Госдепа в сферах безопасности и управления, в частности на административных и консульских должностях, будет очень трудно восполнить. Особенно сложно найти [необходимые кадры] в частном секторе".
Некоторые из высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел в региональных бюро Госдепартамента после выборов также ушли со своих постов. Но опустошение в рядах лидерства сектора управления является наиболее деструктивно, поскольку именно эти службы нуждаются в руководителях, знающих тонкости функционирования департамента и имеющих широкий опыт проведения сложных бюрократических процедур. Привлечение представителей частного сектора не станет простым способом замены, сказал Уэйд.
"Дипломатическая безопасность, консульская деятельность - это не просто естественное производное деятельности департамента, существующее за его пределами. Здесь не будет достаточно обучающих курсов, ведь в этих сферах проблемы быстро становятся вопросами жизни и смерти, - сказал он, - "мышечная память" критически важна. Эти отставки - большая потеря. Они оставляют брешь. Этих людей очень трудно заменить".
Вопрос о том, оставил ли Кеннеди должность по собственному желанию, или был вытеснен представителями входящей в офис команды Трампа, является предметом спора внутри отдела. Буквально за несколько дней до объявления об отставке, Кеннеди получил больше полномочий. Его увольнение для работавших с ним чиновников Госдепа стало неожиданностью.
Ветеран дипломатии Ричард Баучер, работавший пресс-секретарем Госдепартамента при Колине Пауэлле и Кондолизе Райс, заявил, что, хотя во время прихода новой администрации в ведомстве всегда наблюдается большая текучка, традиционно самые высокопоставленные чиновники остаются работать с новой командой, чтобы увидеть, кого можно оставить на своих позициях, и какие вакансии открываются. Но в этот раз случилось не так.
Работники Госдепа США, управляющие имуществом министерства и тысячами зарубежных дипломатических представительств, рискуя своей жизнью, занимаются защитой американцев, находящихся за рубежом, и защитой американских дипломатов. Уровень компетентности сотрудников внешнеполитической службы имеет решающее значение для осуществления этих функций, а также для реализации повестки нового президента, какой бы она ни была, сказал Баучер.
"Вы не запустите внешнюю политику, делая заявления, вы запустите ее с помощью тысяч людей, которые будут работать над реализацией вашей программы каждый день, - сказал Баучер, - разрушение этого порядка приведет к подрыву всего института".
Оригинал на The Washington Post
Перевод: Андрей САБАДЫР, специально для UAINFO
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На ваших (коцапских) да. И чем он барыжит по мнению Ольгино?
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жОППО блок - блокада яка відбуваєтся це злочин і порушення українського законодавства. Значить торгівля з тим, хто нас вбиває, це по закону?
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ОППОБлок потребовал прекратить блокаду.... БПП ответил : Есть!
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Там уже третий день такое "прекращение огня", что не меньше, чем зимой 2015-го.
С утра лютая пальба на Авдеевской промзоне и Ясиноватском блокпосту.
Сейчас люди пишут, что усилилось и разрывы отчетливо сместились в сторону Спартака и ДАП.
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Невже наші щось задумали ...
Тримаю долоні.
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-а если ты овца -можешь йухлу сосать писюнца!
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По видимому, будет выкручивать руки Порошенко.
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Вывод. Минские договорняки не работают но согласно сними ВСУ фактически воюет "рогатками" со связными руками, что позволяет российским оккупантам эффективно пристреливать позиции ВСУ из за чего украинские военные несут потери. Очевидно что минские зашли в тупик, и ненадо повторять как попугай "альтернативы минску нет".
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https://www.youtube.com/watch?v=12xhzGCgPiw
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может и немцы наконец свою отставят:
Шойбле: решение открыть двери для сотен беженцев в 2015 году было ошибкой...
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