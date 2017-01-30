 Задержанный доцент запорожского вуза прятал взятку в Уголовном кодексе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, во время проведения следственных действий помеченные деньги были обнаружены в издании действующего уголовного кодекса Украины.
В СБУ сообщили, что преподаватель систематически требовал деньги от студентов. Цена содействия при сдаче экзаменов и зачетов - от 400 до 1000 гривен. Смотрите также: Два полковника ГСЧС попались на взятке в 12 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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Символично. А наш самый главный пацан, наверное, в Конституцию ныкает..
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Но процесс идет....
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Хотите - смейтесь, хотите - плачьте...
Мирным путем эту заразу не вывести...
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- Запомни, Дюфрейн, спасение внутри этой книги.
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