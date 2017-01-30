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 Политика Украины, Общество
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Все про:взятка (3364) Запорожье (1434) студенты (491)

 Задержанный доцент запорожского вуза прятал взятку в Уголовном кодексе. ВИДЕО

Доцент кафедры юридического факультета одного из запорожских вузов задержан сотрудниками СБУ и полиции во время получении взятки от студентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время проведения следственных действий помеченные деньги были обнаружены в издании действующего уголовного кодекса Украины.

В СБУ сообщили, что преподаватель систематически требовал деньги от студентов. Цена содействия при сдаче экзаменов и зачетов - от 400 до 1000 гривен.

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в водосточную трубу нужно было бросать!!! Философ мля
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"Задержанный доцент запорожского вуза прятал взятку в Уголовном кодексе"

Символично. А наш самый главный пацан, наверное, в Конституцию ныкает..
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Арест только после разрешения Министерства образования!
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Значит он знал, что за это посадят, но соблазн победил здравый смысл...
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Вот думаю: какие юристы, прокуроры и судьи получатся из студентов, приученных с первого курса давать взятки? И ведь это продолжается уже много лет! Я не знаю, но мне кажется, что ситуация с коррупцией в стране уже необратима.
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Обратима....но искоренить все что гнило 22 года...за три года не возможно....
Но процесс идет....
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хотелось бы в это верить. Каждый день кого-то ловят на взятке, все это публично демонстрируют на всю страну. Но вот заседаний суда, которые выносят приговоры коррупционерам ни разу не видел. Хотелось бы чтобы была таблица, где в первой колонке стоит ФИО кого и за что поймали, во второй когда и на сколько осудили. И таблица эта должна быть доступна через интернет для контроля общественности. В таком случае может что-то и сдвинется с мертвой точки. А так, по-моему, подавляющее большинство из них порешали за энную сумму $ эти проблемы.
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Когда моей зарплаты в ВУЗе мне стало не хватать я уволился и стал зарабатывать больше. В университетах сегодня остаются в основном те, кто ничего больше окромя как пересказывать "живым магнитофоном" тысячный раз одну и ту же лекцию не в состоянии. Чего от них ждать? Раньше человек преподавал потому что мог благодаря "месту" - имени университета - получить финансирование на собственные исследования. Теперь финансирования нет вообще! В 2016 на науку в целом из бюджета выделено 0,17%. Все массово заняты имитацией и оголтелым плагиатом. Так что, сами понимаете, кто там остается... и для чего.
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Это закладка была...на странице где статья за получение взятки написана.....
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циничный тип этот дОцент. и погремуха у него будет точно такая дОцент.
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Юмор должен быть оценен----- номер страницы это годы за решёткой!!!!!
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Он свято верил что Уголовный кодекс, это последнее место куда посмотрит следователь
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Уголовный кодекс Украины распространяется только на преподавателей , а те кто грабит бюджетные деньги с целью обогащения, остаются в тени.
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Украине нужна Культурная Революция, как в Китае в свое время...
Хотите - смейтесь, хотите - плачьте...
Мирным путем эту заразу не вывести...
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ну прямо по Стивену Кингу "Побег из Шоушенка"
- Запомни, Дюфрейн, спасение внутри этой книги.
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А перед этой стоит новость о погибшем под Авдеевой Дмитрие Овчаренко, а доцентики юрфака в маслице купаются, стыдно как ужас(((((((((
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Взятка в особо циничной форме - отягчающее обостоятельство для решения суда )
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗадержанный доцент запорожского вуза прятал взятку в Уголовном кодексе. ВИДЕО
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