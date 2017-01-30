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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кушнарев (67) ПР (12745) расследование (1841) убийство (4608) Янукович (32063)

 "Кушнарев за год-два мог выйти на прямое противостояние с Януковичем. У всех участников трагической охоты дела сразу пошли вверх", - белые пятна убийства 10-летней давности. ВИДЕО

Расследование убийства одного из самых влиятельных политиков двухтысячных годов Евгения Кушнарева и суд над подозреваемыми содержит множество нестыковок, которые вызывают сомнение в объективности следствия и приговора.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сюжете телеканала ICTV, который посвящен трагической охоте, состоявшейся 10 лет назад. Убийство украинского политика Евгения Кушнарёва произошло 16 января 2007 года, когда он был ранен выстрелом во время охоты около села Красный Шахтёр Изюмского района Харьковской области. Ранение оказалось смертельным, и Кушнарёв, не приходя в сознание, умер на следующий день, 17 января, в городской больнице города Изюм, куда был доставлен после ранения.

В декабре 2007 года прокуратура Харьковской области предъявила обвинение помощнику народного депутата Дмитрия Шенцева - Дмитрию Завальному, который являлся участником охоты, где был смертельно ранен Евгений Кушнарёв, по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины - убийство по неосторожности.

По версии следствия, выпущенная им из карабина пуля срикошетила в Евгения Кушнарева. Кроме того, Завальному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 263 - незаконное ношение огнестрельного оружия.

15 мая 2009 года Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство Дмитрия Завального об амнистии. Дело об убийстве Евгения Кушнарёва было закрыто Верховным судом Украины 9 сентября 2009 года.

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кажется то место специально для отстрела выбрано, он кажется был седьмым трупом в том месте
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да что там гадать. кушнарьов реально был на голову во всём выше овоща. вот его и устронили . кстати овоще не один был в этом заинтересован. Именно после ликвидации кушнарьова--гепа и допа резко поднялись.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кушнарев за год-два мог выйти на прямое противостояние с Януковичем. У всех участников трагической охоты дела сразу пошли вверх", - белые пятна убийства 10-летней давности. ВИДЕО
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