 "Кушнарев за год-два мог выйти на прямое противостояние с Януковичем. У всех участников трагической охоты дела сразу пошли вверх", - белые пятна убийства 10-летней давности. ВИДЕО

В декабре 2007 года прокуратура Харьковской области предъявила обвинение помощнику народного депутата Дмитрия Шенцева - Дмитрию Завальному, который являлся участником охоты, где был смертельно ранен Евгений Кушнарёв, по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины - убийство по неосторожности.
По версии следствия, выпущенная им из карабина пуля срикошетила в Евгения Кушнарева. Кроме того, Завальному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 263 - незаконное ношение огнестрельного оружия.
15 мая 2009 года Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство Дмитрия Завального об амнистии. Дело об убийстве Евгения Кушнарёва было закрыто Верховным судом Украины 9 сентября 2009 года.
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