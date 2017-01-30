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"Стой! Стрелять буду! На землю! Ноги скрестил!", - ривненские патрульные задерживают группу подозреваемых в убийстве. ВИДЕО
Украинская Нацполиция опубликовала запись задержания группы вооруженных убийц 57-летнего мужчины в селе Люхча Сарненского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, подозреваемые были задержаны меньше, чем через час. Пятерых мужчин, которые уехали с места убийства на автомобиле, догнали возле областного центра. Два из них пытались бежать. Экипажи патрульных привели в боевую готовность табельное оружие, но задержание прошло без его применения.
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Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі -
то есть бандит, это член банды, ознаки банды выложены в диспозиции этой статьи!
так что фраер это ты. не лезь в то, о чем не имеешь ни малейшего понятия...
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ага... так и было.
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а так да- за вождение в "нетрезвом состоянии" отбирать вод. права пожизненно и лет 5 тюрьмы, за дтп в неадекватном состоянии это "состояние" считать отягосчяющим и впаивать срок в 10-ти кратном размере
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28 января в селе Люхча Сарненского райрну на Ровенщине произошла перестрелка между местными копателями янтаря и приезжими. 57-летний мужчина погиб, еще один получил ранения.
Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Леонтюк.
"Между местными копателями янтаря и приезжими рэкетирами произошла перестрелка. Незваных гостей встретили местные короткими автоматными очередями и выстрелами из охотничьих ружей, приезжие открыли огонь в ответ. Ранения получил скупщик янтаря, а его отец умер от ранений по дороге в больницу", - написал журналист.
В полиции сообщили, что подозреваемых в убийстве задержали на автозаправочной станции возле села Бармаки. В задержании принимали участие восемь экипажей.
У Леонтелюка есть добавление с фотографиями
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