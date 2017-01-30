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 "Стой! Стрелять буду! На землю! Ноги скрестил!", - ривненские патрульные задерживают группу подозреваемых в убийстве. ВИДЕО

Украинская Нацполиция опубликовала запись задержания группы вооруженных убийц 57-летнего мужчины в селе Люхча Сарненского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, подозреваемые были задержаны меньше, чем через час. Пятерых мужчин, которые уехали с места убийства на автомобиле, догнали возле областного центра. Два из них пытались бежать. Экипажи патрульных привели в боевую готовность табельное оружие, но задержание прошло без его применения.
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а теперь сравните с тем, что сделал Олийник с пассажиром водителя совершившего админ.нарушение...
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Застрелил бандита! И этих тоже надо было валить, а то посидят 1-2года в сизо и на свободу с чистой совестью!
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вы для начала потрудитесь сформировать понятие - бандит, потом станет ясно, есть с вами о чем говорить или нет.
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Потрудись погуглить, а то что с тобой разговаривать не о чем мне и так понятно!
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Стаття 257. Бандитизм
Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі -

то есть бандит, это член банды, ознаки банды выложены в диспозиции этой статьи!

так что фраер это ты. не лезь в то, о чем не имеешь ни малейшего понятия...
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Ты шо идиот? Так они же собирались "на дело" даже от полиции убегали на скорости 180км по центру города.
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На какое дело? Убегания от полиции, у нас не является уголовным наказанием. Я бы на тебя посмотрел, как бы ты драпал, если бы неадекватный мент начал расстреливать твою машину.
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Ну точно идиот! Прымо вот так выходит он из магазина с кучей водяры, а по нему полицеские сразу стрелять, вместо - вашы дакумэнты. Он с перепугу прыг в авто и по городу больше часа на скорости 180км в час.
ага... так и было.
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какая разница как это было? есть преступление, а есть админ.нарушение. Че за куйню ты постишь? Может еще за окурок выкинутый с окна машины будем расстреливать? А вдруг он в глаз ребенку бы попал?
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Слушай Идиот не остановка по требованию полицейского это уже уголовное преступление и полиция имеет все основания применить оружие! Кто не хочет очутится в такой ситуации тот бухой по Киеву или другим городам не ездит 180км!
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"не остановка по требованию полицейского это уже уголовное преступление и полиция имеет все основания применить оружие!" ... и после этого ты считаешь идиотом меня, а не себя?
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Я не психиатр идиотов не всегда понимаю, шо ты говоришь, а Идиот?
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моя собака тоже думает что умнее меня, а рыбки так те вообще не могут понять че мне от них надо. Так бывает при разнице интеллектов. Может познакомить тебя с моей собакой, вы походу очень близки...
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Там наезд на полицейского был,плюс тачка неслась по городу могли убить людей,нефиг сравнивать,а рванули от полицаев 100% либо наркоту либо стволы скинули
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Со мной такое не может произойти я бухой не езжу 180км по Киеву в два часа ночи. И в 16лет не ездил, сидел дома уроки делал! Подонков оправдывают такие же подонки это правило!
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Точно...Олийныку надо было по колесам стрелять - убились бы все четверо.....лишь бы посторонних не задели...
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яб этих обшварканных мажоров ебашил насмерть вместе с родителями, тебе статистику привести сколько эти твари людей задавили за последние несколько лет? или напомнить про этого выблядка тостошеева, которого посадить не могут? мочить нах тварей!!!
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а ты почитай статистику. Тебя она удивит. пьянючие "мажеры" на жигулях, забрали жизней не меньше чем на мерседесах...
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с той только разницей, что рядовой гражданин ответит за содеянное по полной, а мажора папики отмажут и он даже водительские права не потеряет, будет и дальше давить людей в наркоманском угаре и хвастаться как он "быдло низшее давит"
а так да- за вождение в "нетрезвом состоянии" отбирать вод. права пожизненно и лет 5 тюрьмы, за дтп в неадекватном состоянии это "состояние" считать отягосчяющим и впаивать срок в 10-ти кратном размере
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ну да. мажер хоть с потерпевшими рассчитается, а твой простой алкаш, тупо сядет...
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чот от тебя кацапсиной попахивает- там любят дохлых родственничков продавать, нормальный человек за смерть родственника требует наказание виновника, а свинособака хочет бабла! тебе походу за поребрик
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неправильно фамилию выродка написал но исправлять противно, будет возможность- своими руками придушу высокомерную гниль
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Все правильно он сделал. А по-твоему, тупица ватная, надо было ждать, пока из салона шмальнут или поедут дальше людей давить? Дебила кусок
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надеюсь и тебе такой Олийнык пустую башку продырявит, а вдруг ты шмальнешь из салона?
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Я не такой дебил, как эти. А ты, уверен, из таких, лохан
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А откуда он будет знать из каких ты депилов? Он и про узнал кто да что, только во время следствия...
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Ему никто ничего не продырявит, так как он законопослушный гражданин и будет выполнять законные требования полиции! А каждый обдолбанный мажор должен зарубить на носу, что свинец пробивает кошелек любой толщины!
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все логично, когда его завалит бестолковый коп, назовем его мажором!
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Ти також годинами втікаєш від поліції, і надієшся залишитися живим?
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Олийник остановил транспортное средство, которое несло прямую угрозу жизни и здоровью окружающих граждан, путем применения табельного оружия. Прямая обязанность полицейского! Если бы эти убегающие гоняли по городу на скорости за 100 км/час и не реагировали на полицию - уверен копы тоже бы применили оружие и возможно кого то бы застрелили.
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Олийнык убил человека. Потому в полицию и конкурс, что бы депилы туда не проходили. Остановить машину, можно было и подорвав мост по которому она ехала. За выполнение своих обязанностей через .опу, есть ответственность.
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Убил, выполняя прямые должностные обязанности! Он имел право применять табельное оружие - мост подрывать не имел права, а стрелять в преступников имел. Если бы эти торчки задавили одного или нескольких пешеходов в результате своих гонок - что бы вы сказали?
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Ах если бы. Ну если бы тогда да, а пока нет, то нет. Не имеет он права стрелять так как вы пишите. Откройте ЗУ про нац.полицию и почитайте, зачем постить бред?
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Олійник стріляв в водія і правильно робив, пасажир міг зупинити чмо зарулем незахотів, судити треба водія за дії які привели до важких наслідків - смерті.
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Судя по всему вы читаете только новость только на Цензоре.А вот другое изложение событий

28 января в селе Люхча Сарненского райрну на Ровенщине произошла перестрелка между местными копателями янтаря и приезжими. 57-летний мужчина погиб, еще один получил ранения.
Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Леонтюк.
"Между местными копателями янтаря и приезжими рэкетирами произошла перестрелка. Незваных гостей встретили местные короткими автоматными очередями и выстрелами из охотничьих ружей, приезжие открыли огонь в ответ. Ранения получил скупщик янтаря, а его отец умер от ранений по дороге в больницу", - написал журналист.

В полиции сообщили, что подозреваемых в убийстве задержали на автозаправочной станции возле села Бармаки. В задержании принимали участие восемь экипажей.

У Леонтелюка есть добавление с фотографиями
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А когда покажут видео девушки полицейской из Днепра?
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Тогда же когда и правду про Княжичи расскажут - никогда!
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Я это знаю,просто вопрос к сектантам секты "Свидетелий выборовводинтур".
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В суде сказали, что это видео уже не покажут. Разве что каким-то непонятным боком всплывет. А было бы интересно посмотреть, почему его прячут - в этом, видать, вся изюминка.
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одни ловят. втоые амнистирую или придумыв. типо закона савченко и вечно критикуют полицию... страна дураков
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Такое нужно каждый день показывать, чтобы гниды знали, что их ожидает.
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Ну и зачем задерживать таких тварей. Постреляли бы их и все. Может в будущем жизнь спасли, ибо это твари выйдут когда то.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Стой! Стрелять буду! На землю! Ноги скрестил!", - ривненские патрульные задерживают группу подозреваемых в убийстве. ВИДЕО
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