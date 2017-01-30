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 ""Трехсотый" еще один! Пока не знаем, легкий-нелегкий! У него сверху входное. Может, легкое прострелено!", - бой в промзоне Авдеевки. ВИДЕО

В сети появилось видео боя в промзоне Авдеевки, на котором бойцы ВСУ отбивают атаки российских боевиков и оказывают первую помощь раненому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, как один из бойцов говорит об обстреле позиций из АГС. Постоянно звучат выстрелы из стрелкового оружия. В момент записи, в блиндаж ВСУ заходят несколько бойцов и сообщают об еще одном раненном товарище. Он в сознании - получил ранение в плечо. Бойцы оказывают ему первую помощь и прослушивают работу легких, чтобы проверить, насколько тяжелое ранение.
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Читайте также: Бой в районе Авдеевки продолжается. Украинские воины мужественно держатся на своих позициях, - 72 ОМБр

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особисто я ані на грам не сумніваюсь у міцності наших Героїв!
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Держитесь там, ребята, Господь и Украина за вас!
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Как уже забодали диванные воины. Ты всерьез думаешь, что они читают твои комменты на цензоре?
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.......ситуація біля Авдіївки залишається критичною. Бої не вщухають, кацапи розпочали штурм танками. В нас вже 5 загиблих та багато поранених.

Гарант капітуляції мовчить, наші танки в бій не пускає, бо путін нападе.

А тим часом хлопці відлітають на небо.

.
...
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Танки не пускають бо немає танків які б могли вижити в такій мясорубці. Всі танки не обладнані сучасним динамічним та активним захистом і не мають тепловізорів та сучасних приладів нічого бачення, через що є банальними мішенями. Ті танки які можна було використати в такій ситуації (БМ Оплот) продали в Тайланд, а нам розповідають про те що ми ще не доросли до сучасних танків. В новому оборонному замовленні немає жодного нового танку БМ Оплот!
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порохоботи не сплять! не дайте заспамити правду!
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Lvbnhj черговий висер про зраду від ватного фсьопрапаланаспредали )))))))
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Рік тому такe відeо було...Nавіщо дурити людй?Xлопці тримайтeсь!
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Война в Украине возобновлена. Ночной бой на авдеевской промзоне 22.03.2016

https://www.youtube.com/watch?v=h_0U5u8cdV0
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Бо гроші не пахнуть кровью убитих воїнів, вони пахнушь горячим шоколамом в дорогих маєтках з нагорородною здроєю якою вони будуть нас потім убивати.
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Министр обороны мужественно отправился на встречу с военнослужащими в (горячую точку) Львов, гарант всего Педро-панамский улетел в Германию, принимать новые "правила поведения" от Трампа, переданные через Меркель. А в это время пидороССы, руками ихтамнетов и коллаборационистов атакуют в Авдеевке... Ось така війна малята, любі друзі та й дівчата.
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Видео старое. Но по сути ничего не поменялось. Такое там каждый день.
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Это видео я видел на цензоре раньше. Осенью. точно не помню. Но именно это....доверие к сайту начинает падать .....
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и что это такое - то что там парни стоят и так понятно - но не надо забывать что мы живем в информационный век
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины""Трехсотый" еще один! Пока не знаем, легкий-нелегкий! У него сверху входное. Может, легкое прострелено!", - бой в промзоне Авдеевки. ВИДЕО
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