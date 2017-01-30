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""Трехсотый" еще один! Пока не знаем, легкий-нелегкий! У него сверху входное. Может, легкое прострелено!", - бой в промзоне Авдеевки. ВИДЕО
В сети появилось видео боя в промзоне Авдеевки, на котором бойцы ВСУ отбивают атаки российских боевиков и оказывают первую помощь раненому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, как один из бойцов говорит об обстреле позиций из АГС. Постоянно звучат выстрелы из стрелкового оружия. В момент записи, в блиндаж ВСУ заходят несколько бойцов и сообщают об еще одном раненном товарище. Он в сознании - получил ранение в плечо. Бойцы оказывают ему первую помощь и прослушивают работу легких, чтобы проверить, насколько тяжелое ранение.
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Гарант капітуляції мовчить, наші танки в бій не пускає, бо путін нападе.
А тим часом хлопці відлітають на небо.
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https://www.youtube.com/watch?v=h_0U5u8cdV0
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