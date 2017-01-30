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Украинские биатлонисты ушли с пьедестала при первых звуках гимна России. ВИДЕО
Украинская эстафетная смешанная команда ушла с пьедестала во время награждения призеров гонки при первых звуках российского гимна.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Biathlon SBB, действия украинских спортсменов смутили победителей гонки - россиян, которые двинулись за украинцами. По неизвестным причинам, организаторы сразу же выключили российский , не ожидая его окончания.
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Чи може вони просто засвідчили той факт, що вони не належать до 86% ?
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"Ребята, ну, до конца постойте! Насладитесь моментом"
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А ты живучий)
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"Ребята, ну, до конца постойте! Насладитесь моментом"
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ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОНКИ 1-3 МЕСТА ПОЛУЧАЮТ МЕДАЛИ И ЦВЕТЫ, А 4-6 МЕСТА ПОЛУЧАЮТ ПРОСТО ЦВЕТЫ, ЗАТЕМ ИГРАЕТ ГИМН СТРАНЫ, КТО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.
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А так.......классически-)))))
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Подивіться повну версію нагородження.
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здесь вам не там.
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"МЕЛЬДОНИЙ ВЕЛИКИЙ, ВСЕХ ДОПИНГОВ ДОПИНГ......" :D
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Не ребята, все нормальные люди наслаждаются моментом, когда парашкинское гимнО игнорируется и презирается.
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Подивіться повну версію нагородження.
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так то вообще могли не участвовать.
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IP менять устал
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Тупей вас не бывает.Вам тут фейк подсунули,а вы быдло даже перепроверить не можете.
Посмотрите полное видео.Стадо тупое!🖕
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