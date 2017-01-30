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 Украинские биатлонисты ушли с пьедестала при первых звуках гимна России. ВИДЕО

Украинская эстафетная смешанная команда ушла с пьедестала во время награждения призеров гонки при первых звуках российского гимна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Biathlon SBB, действия украинских спортсменов смутили победителей гонки - россиян, которые двинулись за украинцами. По неизвестным причинам, организаторы сразу же выключили российский , не ожидая его окончания.
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И то что раньше времени и то что кусочек,все сходится кацапы,вы свой кусочек музыки уже отыграли.
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Это из какого фильма?
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З документального серіалу "Розпад Росії".
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хахахаха они уже третий год шаравары стирают отститарь не могут после иловайска )
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Показали свой дебилизм.
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І справді, рашисти обпаскудились! Не чекали закінчення свого гімну.
Чи може вони просто засвідчили той факт, що вони не належать до 86% ?
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Неужели кацапки даже мыслей не допускали что в случае победы им как минумум нужно постоять под звук своего гимна, хотя-бы послушать его.... я уже молчу чтобы открывать рот там где поётся "о слався и т.д.".... Весело читать коменты ваты о том что гимн рано включили или тупые бабы его просто не услышали... Сознайтесь сами себе ватники, - ваши бля.ди тупо поддались стадному инстинкту и се.бнули с пьедестала вслед за украинками, которые в свою очередь просто выразили протест и послали вас на куй)))))))))))) Остается только процитировать слова великого дипломата всея Раси, - дебилы, бля)))))))))))))
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Да ты не кипишуй и не повторяйся на форуме, даже раша-комментатор расстроился, что все разошлись с "цветочной церемонии":
"Ребята, ну, до конца постойте! Насладитесь моментом"
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А Губерниев - тот еще лох! Сколько раз палился с комментариями, думая, что микрофон выключен. Это его не первый косяк!
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Ну лох так лох, я же не против. Раз других, лучших в раше нет, значит комментирует лох Губерниев.
А ты живучий)
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Даже не поверишь - какой живучий! Смысл блокировать? Я никого не оскорблял. Пишу только Правду! Или на Украинских сайтах это не приветствуется? Лучше Геращенко Антоху послушать или Пашинского?
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Это всемирный заговор против бедненьких роиссиян, с одной стороны их изолирует роскомнадзор, с другой Цензор, кругом одни враги, как внутри так и снаружи...
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Тот, кто хоть раз поднимался на пьедестал, знает, что на"цветочной церемонии" не вручают медали и не играют гимн страны ПОБЕДИТЕЛЯ. Но ты этого даже не знаешь.Тебе, хохлу, этого никогда не понять.
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Сообщи эту бесценную информацию кацапу Губерниеву, чтобы не ныл в эфире:
"Ребята, ну, до конца постойте! Насладитесь моментом"
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лещлох, РАССКАЖУ ТЕБЕ, УБОГОМУ, ЧТО ТАКОЕ ЦВЕТОЧНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В БИАТЛОНЕ.
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОНКИ 1-3 МЕСТА ПОЛУЧАЮТ МЕДАЛИ И ЦВЕТЫ, А 4-6 МЕСТА ПОЛУЧАЮТ ПРОСТО ЦВЕТЫ, ЗАТЕМ ИГРАЕТ ГИМН СТРАНЫ, КТО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.
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Ну конечно звукорежиссер виноват, - откуда ему было знать что на Кацапии на пьедестал принято по несколько раз вылезать?! Сначала за цветами, потом за медалями, а потом можно и гимн послушать)))))) Ебать ущербные...
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Да!!! Точно!!! Кацапия!! Ура!!! Спешу огорчить--так делают во всём мире.
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Теперь гимн России будем слушать только в исполнении египетского духового оркестра.
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вовик слышит фальш и пытается не заржать.
А так.......классически-)))))
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...так он и должен звучать, это нормально...с тараканами
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Абсолютно логічний вчинок будь-якої нормальної людини, яка почула гімн путінсько-фашистської Росії. Однак значно більше користі було б, якби ще й виграли змагання.
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А там не все так гладко...
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А на расие есть СПОРТСМЕНЫ ? Я думал, там наркоши-мильдонийцы, как их допустили к соревнованиям ?
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ОНИ РЕАЛЬНО БАРАНЫ, как говорил Василий Алибабаевич - "Все побежали и я побежал". Любой уважающий себя человек, пофиг что и как, дослушал бы до конца с рукой на сердце. А быдло оно и есть быдло, НАШИ им в морду плюнули а дауны растерли и еще и спасибо сказали.
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Вы посмотрите видео до конца! Ох и идиоты зомбированные "СМИ"...
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Ну что Цензор фейк молча уберет, или извинится и даст опровержение?
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Нет, отчего же, время есть, может, действительно ошиблись, возможность сохранить лицо еще осталась...
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Отже кацапи свій гімн не тільки не співають, а навіть й не слухають. Отаке вялічіє. Тьху.
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ЭТО ГИМН ССР, У КАЦАПОВ НЕ ХВАТАЕТ УМА ПРИДУМАТЬ СВОЙ ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ.
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Прикольно как хохлятина сожрала очередную порцию помоев от "цензора" и срёт кирпичами от радости!)))))))) Угомонитесь, животные, вам скормили очередной фейк от бутусова, а вы и рады. Придурки!))))))))))))))))))))))))))
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ФЕЙК! Гімн включили завчасно ,їм навіть медалі не встигли вручити ,люди, не вірте цій брехні!
Подивіться повну версію нагородження.
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спортивная версия гимна:
"МЕЛЬДОНИЙ ВЕЛИКИЙ, ВСЕХ ДОПИНГОВ ДОПИНГ......" :D
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Хохлятина, КАРЛ!!!!!))))))))))))))))))
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Свобода - это не кацапская вседозволенность и высеры вывихнутого мировосприятия нелюдей. Там, где нет кацапов и есть основы возникновения свободы. Так, что чистка сайта от кацапских высеров является целесообразной и необходимой.
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Посмотри на ленту комментариев: видишь, сколько из них удалено? Это из-за "свободы слова" в Украине.
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Это из-за количества ватных имбецилов, типа тебя, в очередной раз устроивших набег на цензор.
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Ну что, Цензор фейк молча уберет, извинится и даст опровержение или оставит как есть?
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"Ребята, ну, до конца постойте! Насладитесь моментом".
Не ребята, все нормальные люди наслаждаются моментом, когда парашкинское гимнО игнорируется и презирается.
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Они не ребята? Точно, не ребята.
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Ні, хлопці, все нормальні люди насолоджуються моментом, коли парашкінское гімнО ігнорується і нехтується. Це переклад, тому, що пронумеровані кацапи навіть кацапської мови не розуміють.
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А ваты со всего ольгинского сру.нета на эту инфу понабегало, шо насрато: "караулллл етавсё ложжжж !!!!!!!"
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Дело в том, что кацапсинское стадо полюбляет гимн в исполнении поющего оружия кремля имени Жака Ива Кусто, а те его уже исполняют перед Посейдоном. Вот и неувязочка вышла... А так да, почапали в стадном инстинкте за славянскими спортсменами, финно-угорские имбецилы всегда следуют рефлексам
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Им посовптовали держаться от украинской сборной на дистанциях неудобньіх для увпренного прицеливания. Следующий раз нашим штьіки вьідадут. )))
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модеры пришли ))) лошарики
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люди ААААААстанавитесь...........
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требую опровержения фейка !!!!!!
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ФЕЙК! Гімн включили завчасно ,їм навіть медалі не встигли вручити ,люди, не вірте цій брехні!
Подивіться повну версію нагородження.
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Да уж. У России - 6 золотых медалей. Украина на 3 месте - 1 золотая медаль. Обидно.
так то вообще могли не участвовать.
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скушно с вами.
IP менять устал
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Ребят а вы уверены что вам показывают правду ?
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они уверены , что живут в Европе , с безвизом и европейскими зарплатами.
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Сборной эреф просто страшно, когда доходит до слов, шо их ведут к "торжеству коммунизма"...
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ne vse ukrainci hohli no vse hohli barani ))))
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Так ведь на самом деле всё было не так. То есть, там на 9-й минуте всё произошло не так, как в очередной раз набрехал "цензор". Даже трудно представить тот помойный планктон, на который рассчитан этот фейковброс.
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Етот "вброс" дурак расчитан на помаж ректальной камерьі згорания кацапа несущего знания неразумньім читателям цензора. Б@я кацапьі - хватит бухать, слезайте с бутьілки, доедайте кизяки с лопатьі под бояру и несите миру свой газ. Пердильньій газ... гггггг
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Рогули вы кого называете ватой?
Тупей вас не бывает.Вам тут фейк подсунули,а вы быдло даже перепроверить не можете.
Посмотрите полное видео.Стадо тупое!🖕
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бутусов ты гавно! блокируй меня полностью )
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинские биатлонисты ушли с пьедестала при первых звуках гимна России. ВИДЕО
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