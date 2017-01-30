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Все про:биатлон (91) война (2788) гимн (235) Россия (64966) спорт (1532)

 "Ребята, ну, до конца постойте! Насладитесь моментом", - украинские биатлонисты ушли с пьедестала при первых звуках гимна России. ВИДЕО

Украинская эстафетная смешанная команда ушла с пьедестала во время награждения призеров гонки при первых звуках российского гимна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Biathlon SBB, действия украинских спортсменов смутили победителей гонки - россиян, которые двинулись за украинцами. По неизвестным причинам, организаторы сразу же выключили российский гимн не ожидая его окончания.
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По ходу козломордым - тоже стыдно слушать свой гимн...

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Нет, просто у них сильно развит стадный инстинкт - все пошли и они пошли
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Молодцы ! Поддерживаю 100% ! Полный игнор и бойкот оккупантам ! Наши спортсмены имеют чувство собственного достоинства !!!
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"кусочек гимна мы все же услышали..." :D
Недолго то гАмно звучало )))))))))
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Кацапы так засмотрелись на "че там у хохлов", что не отдуплились что это их гимн исполняется
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Тупо не отдуплились. Бывает....вата,однако...
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От совецко-кацапского завывания не только люди но и блохи на собаках подальше уехать пытаются
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Гравці канадської хокейної команди Dauphin Kings із міста Дофін у провінції Манітоба вдягли на гру молодіжної ліги проти команди Virden форму, стилізовану під українську вишиванку. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на "Укрінформ".
Поєдинок мав назву «Українська ніч» і завершився перемогою Dauphin Kings з рахунком 3:2. Перед початком матчу, який пройшов на домашній арені Dauphin Kings, вихід гравців на арену оголошувався українською мовою. Додамо, що місто Дофін, в якому разом із околицями проживає більше 8 тисяч осіб, відоме своє потужною українською громадою. Так, понад 41% населення міста має українське походження. Більше чверті жителів володіє українською.https://www.youtube.com/watch?v=iT4MRrDjOEw


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Русня- это мельдониевые победители! Им самим стало стыдно !
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Предательство должно караться жесточайшим образом. От импичмента до виселицы - Касьянов

Я безусловно и категорически против любой торговли с оккупантами и коллаборационистами. Любой - и той, что идёт через линию фронта: "легальной", и нелегальной. И той, которая осуществляется через государственную границу с государством-агрессором, или через посредников.

Сегодня четыре наших бойца погибли, и пятеро ранены. И никакие другие аргументы - что нам нужны газ, уголь, нефть - не могут перевесить чашу этого горя. Торговать с убийцами аморально, преступно, невозможно.

Но я не поддерживаю т.н. "блокаду", потому что не доверяю людям, которые её организовали. Потому что считаю это политической акцией, сродни выходкам Надежды Савченко. Потому что это - компанейщина, политиканство, может - с прицелом на грядущие парламентские выборы, может ещё для чего... Акция, которая началась вдруг, и вдруг закончится, накопив политический капитал её организаторам.

Должно быть иначе.

Каждый случай гибели наших солдат должен немедленно приводить к массированным и эффективным акциям возмездия на любом участке фронта, в любой географической точке мира, где мы считаем это необходимым.

Каждый случай предательства - неисполнение обязанностей президента, вменяемых Конституцией; ведение бизнеса с агрессором; межгосударственные торговые отношения с оккупантами; договорняки с коллаборационистами; пропуск "контрабаса" - каждый такой случай должен караться жесточайшим образом. От импичмента до виселицы.

Юрий КАСЬЯНОВ
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Это называется ни вашим ни нашим. Надо не надо, верю не верю. Короче бла, бла, бла.
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Mordorcy ne znajut krome sruskova nicego,v muzyke tolko kirkorov da fiagra,pered glazami poslednije dengi pered zapretom na ucastije vezde.............)))))))))))...........................bydla.............
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Чому не називають імен військовослужбовців, яких вбили? Доки це триватиме?

Двоє наших військових загинуло за минулу добу в зоні проведення АТО...

Поясніть мені, чому ці двоє у звіті прес-офіцеру безіменні? Доки це триватиме? Коли підірвали приблуду у ліфті, то ВСІ телеканали, сайти, радіо декілька днів мені розказували про його життя всю подноготную!

І не питали мене, а чи я хочу щось про нього знати. Все це лилося на голови українців. Але більше трьох тисяч українських воїнів, що за офіційними даними загинули в зоні АТО, залишилися для сорокамільйонної країни якимись ефімерними, безликими, сірими...

Хто вони, ці двоє, що загинули 26 січня 2017 року? Імена? Прізвища? Покажіть про них сюжети? Спогади про їхнє життя? Просто стандартна фраза..... Загинули...

P. S. Про те, що у однокласниці мого сина батько Ярослав Житніков загинув у АТО у липні 2016 я довідалась випадково.

Коли в родину приходить горе, то не біжать про це розповідати, намагаючись оговтатись, піднятися, але все одно чекають просто співчуття.

Почувши ім'я та прізвище до родини загиблого озвалися б десятки людей, однокласників, співробітників, сусідів, тому що ми - люди, заради пам'яті, допомогти.... А так... Всі воїни залишаються лише тінями на споді свідомості, болючою згадкою сім'ї.

І ще... Мертві не видадуть військову таємницю... Але як шана їхньої пожертви заради миру в Україні називати загиблих поіменно треба. З

Світлана КУШНІР
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Потому что, вначале уведомляются родственники, а им решать давать данные в СМИ или нет.
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А чё не стали дожидаться Украинский гимн?
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А хоть бы чё. Убежали, твои руслики, как тараканы позорные, даже не смогли дослушать до конца этот бессмертный шедевр от Михалкова старшего.
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Наверно им надоело все время слушать российский гимн.)


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А то я не знаю. У русских хорошая скамейка.
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А вчера закончился чемпионат Европы по фигурному катанию.


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КацаПсинский гимн прозвучал ровно 6 секунд и заглох...
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А кого таки діскваліфікували тоді??цеж один мельдоній,а не расія...
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Мо-ло-дцы ребята ! Пусть и ничтожная наша страна из -за барыг...Но свою собственную честь мы имеем !
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Когда уже стало ясно что сб.Мордвы будет первой с отрывом, мокша Губерниев (тот что постоянно орет в телевизор) изошел дерьмом "Ну хоть сегодня кто-нибудь даст флаг финишеру?" Действительно дали. Это было сделано изящно - за 10 метров до финиша кто-то швырнул аквафреш на снег. Мордва вернулся, подобрал и Губерниев был полностью удовлетворен этим позорищем!
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Вдруге отримую задоволення від совєтьского гімну. Перший раз це було, коли в Єгипті "жопкін хор" зустрічав Путіна і грав якусь х"ню.
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Кстати Египетский оркестр не х..ню сыграл,а правду,похоронный марш мордора.
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Как там говорил Василий Алибабаевич? _ Ну все бежали- и я бежал...
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Раз десять подряд просмотрел с 45-й секунды. Выдать всем нашим красавицам орден Героя Украины Да, и тому, кто выключил гимн вечновстающихсколен слопатоедов тоже
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Губерниев и раньше орал что подрезанный,помню на этапе Кубка мира по двоеборью РАБссинец Масленников на трамплине улетел за 100 мтров,Губурниев Орал что нож в жопу загнали,но в лыжной гонке Масленников пришел предпоседним и губерниев уже не орал...
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Все равно, потом все медали у кацапов за допинг отберут!
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и так везде - полное игнорирование кацапстана и его мельдониевых спиртсмэнов...
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Пусть торгаш поросенко учится у ребят, а не продает интересы Украины кремблядям..
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ребята, ну, до конца постойте! Насладитесь моментом", - украинские биатлонисты ушли с пьедестала при первых звуках гимна России. ВИДЕО
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