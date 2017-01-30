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"Ребята, ну, до конца постойте! Насладитесь моментом", - украинские биатлонисты ушли с пьедестала при первых звуках гимна России. ВИДЕО
Украинская эстафетная смешанная команда ушла с пьедестала во время награждения призеров гонки при первых звуках российского гимна.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Biathlon SBB, действия украинских спортсменов смутили победителей гонки - россиян, которые двинулись за украинцами. По неизвестным причинам, организаторы сразу же выключили российский гимн не ожидая его окончания.
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Недолго то гАмно звучало )))))))))
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Поєдинок мав назву «Українська ніч» і завершився перемогою Dauphin Kings з рахунком 3:2. Перед початком матчу, який пройшов на домашній арені Dauphin Kings, вихід гравців на арену оголошувався українською мовою. Додамо, що місто Дофін, в якому разом із околицями проживає більше 8 тисяч осіб, відоме своє потужною українською громадою. Так, понад 41% населення міста має українське походження. Більше чверті жителів володіє українською.https://www.youtube.com/watch?v=iT4MRrDjOEw
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Я безусловно и категорически против любой торговли с оккупантами и коллаборационистами. Любой - и той, что идёт через линию фронта: "легальной", и нелегальной. И той, которая осуществляется через государственную границу с государством-агрессором, или через посредников.
Сегодня четыре наших бойца погибли, и пятеро ранены. И никакие другие аргументы - что нам нужны газ, уголь, нефть - не могут перевесить чашу этого горя. Торговать с убийцами аморально, преступно, невозможно.
Но я не поддерживаю т.н. "блокаду", потому что не доверяю людям, которые её организовали. Потому что считаю это политической акцией, сродни выходкам Надежды Савченко. Потому что это - компанейщина, политиканство, может - с прицелом на грядущие парламентские выборы, может ещё для чего... Акция, которая началась вдруг, и вдруг закончится, накопив политический капитал её организаторам.
Должно быть иначе.
Каждый случай гибели наших солдат должен немедленно приводить к массированным и эффективным акциям возмездия на любом участке фронта, в любой географической точке мира, где мы считаем это необходимым.
Каждый случай предательства - неисполнение обязанностей президента, вменяемых Конституцией; ведение бизнеса с агрессором; межгосударственные торговые отношения с оккупантами; договорняки с коллаборационистами; пропуск "контрабаса" - каждый такой случай должен караться жесточайшим образом. От импичмента до виселицы.
Юрий КАСЬЯНОВ
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Двоє наших військових загинуло за минулу добу в зоні проведення АТО...
Поясніть мені, чому ці двоє у звіті прес-офіцеру безіменні? Доки це триватиме? Коли підірвали приблуду у ліфті, то ВСІ телеканали, сайти, радіо декілька днів мені розказували про його життя всю подноготную!
І не питали мене, а чи я хочу щось про нього знати. Все це лилося на голови українців. Але більше трьох тисяч українських воїнів, що за офіційними даними загинули в зоні АТО, залишилися для сорокамільйонної країни якимись ефімерними, безликими, сірими...
Хто вони, ці двоє, що загинули 26 січня 2017 року? Імена? Прізвища? Покажіть про них сюжети? Спогади про їхнє життя? Просто стандартна фраза..... Загинули...
P. S. Про те, що у однокласниці мого сина батько Ярослав Житніков загинув у АТО у липні 2016 я довідалась випадково.
Коли в родину приходить горе, то не біжать про це розповідати, намагаючись оговтатись, піднятися, але все одно чекають просто співчуття.
Почувши ім'я та прізвище до родини загиблого озвалися б десятки людей, однокласників, співробітників, сусідів, тому що ми - люди, заради пам'яті, допомогти.... А так... Всі воїни залишаються лише тінями на споді свідомості, болючою згадкою сім'ї.
І ще... Мертві не видадуть військову таємницю... Але як шана їхньої пожертви заради миру в Україні називати загиблих поіменно треба. З
Світлана КУШНІР
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