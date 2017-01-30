 Британия впервые со времен холодной войны направит к берегам Украины ракетный эсминец. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mail on Sunday.
Корабль оснащен новейшими зенитными ракетами. Он прибудет в Черное море и будет охранять 650 британских военных, которые будут принимать участие в учениях в Украине.
"Ценности свободы и демократии не могут быть проданы. Британия наращивает свою роль на мировой арене и твердо стоит рядом с нашими украинскими друзьями. Великобритания посылает четкий сигнал, что мы преданы делу защиты демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - заявил Майкл Фэллон, министр обороны Великобритании.
В сообщении отмечается, что прибытие корабля может совпасть с развертыванием британских военных в других странах Восточной Европы. Около 800 военнослужащих будут размещены в Эстонии летом этого года, а еще 200 - в Польше.
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Так само радіють Трампу,допоки есмінець не зайде до Одеси!
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ВСУ заняли новые позиции,
СРОЧНО нужны огневые точки боевиков в Макеевке и Ясиноватой
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2 мин · Twitter ·
Retweeted Ridn❄️_Viln❄️ (@ua_ridna_vilna):
#Авдеевка промка
2 раш ДРГ за підтримки танків штурмували позиції 72 Білоцерківськ бр
Атаку відбито.В нас 3-200 та 8-300
віримо в ПЕРЕМОГУ!
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Асссстанпвитесььь.....😂
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Type:Guided missile destroyerDisplacement:8,000[3] to 8,500 t (8,400 long tons; 9,400 short tons)[4][5][6]Length:152.4 m (500 ft 0 in)Beam:21.2 m (69 ft 7 in)Draught:7.4 m (24 ft 3 in)
значит то что на картинке что то другое и не 400 метров, как я понел с рисунка
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Стоит отметить, что британский парламент обязан рассмотреть все петиции, набравшие более 100 тысяч голосов. Таким образом, следует ожидать дальнейшего продвижения документа, ведь он успел не только набрать минимальное количество голосов, но и значительно превысить его.
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))))))))))))
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Мечта ватника
Россияне верят, что к концу года Украину Трамп определенно сольет. Путин его уговорит. А будет это так:
В одно прекрасное утро Трамп позвонит на Банковую и сообщит что проект "Украина" закрыт.
Затем Порошенко немедленно уйдет в отставку, вместе со всем Кабмином, Радой и губернаторами.
Бандеровцы понесут печеньки обратно в американское посольство, сядут в автобусы и затеряются обратно в карпатских лесах.
Солдаты ВСУ попрокалывают шины БТРов, порежут танки на металлолом, а потом все вместе набухаются и приведут армию к состоянию начала 2014 года.
Все улицы и города опять переименуют в правильные названия, в Киев приедет лично Стас Михайлов и даст концерт на Майдане Залежности.
А к Новому году в Киев вернется Янукович и таки поставит новорічну йолку.
Нужно только еще немного потерпеть. Трамп обязательно позвонит.https://site.ua/konstantin.kukushkin/6130-mechta-vatnika/
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Де дым?
Де вёсла?
Де пожарные машины?
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Крым.В Керчи пошла шуга (замерзает Азовское море), что опасно для недостроенных сооружений. Привет Керченскому мосту http://qha.com.ua/ru/obschestvo/pogoda-portit-plani-okkupantov-po-prisoedineniyu-krima-k-rf/170354/ …
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