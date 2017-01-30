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 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Великобритания (1459) корабль (806) Черное море (326)

 Британия впервые со времен холодной войны направит к берегам Украины ракетный эсминец. ФОТО+ВИДЕО

Великобритания впервые со времен холодной войны направит эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond в акваторию Черного моря для выполнения оперативной задачи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mail on Sunday.

Корабль оснащен новейшими зенитными ракетами. Он прибудет в Черное море и будет охранять 650 британских военных, которые будут принимать участие в учениях в Украине.

"Ценности свободы и демократии не могут быть проданы. Британия наращивает свою роль на мировой арене и твердо стоит рядом с нашими украинскими друзьями. Великобритания посылает четкий сигнал, что мы преданы делу защиты демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - заявил Майкл Фэллон, министр обороны Великобритании.

В сообщении отмечается, что прибытие корабля может совпасть с развертыванием британских военных в других странах Восточной Европы. Около 800 военнослужащих будут размещены в Эстонии летом этого года, а еще 200 - в Польше.



корабль

корабль

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От вам і брекзіт!Як кацапи йому раділи!
Так само радіють Трампу,допоки есмінець не зайде до Одеси!
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и тебя генералис.и мусом туда назначить, как самого экспердного эксперда...
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Ну тут даже я бы не рискнул что то доверить нашим хенералам. Весь флот сдали касабам. А ты доверил бы все свои деньги Пеце или Муженко?
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Ну Медвепуту і Янеку точно не довірив би.
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Лічы што дачакаўся! І старыя, і малыя прачнуліся, і адразу запалі ў істэрыку, калі даведаліся што: Британия впервые со времен холодной войны направит к берегам Украины ракетный эсминец
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В РУМЫНИИ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ «ЗАКОНОВ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ»


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Румыны молодцы- не дают себе на голову сесть. А как они Чаушеску не дали рашке на рублевку вывезти!
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Даже в Новосибирске сегодня майданили, сибиробандеровцы окаянные
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...зайвим цей "човник",аж ні як не буде у нашіх берегів...
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СтопТеррор ‏@StopTerror2015 2 часа назад

ВСУ заняли новые позиции,
СРОЧНО нужны огневые точки боевиков в Макеевке и Ясиноватой
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Богдан Горгота
2 мин · Twitter ·

Retweeted Ridn❄️_Viln❄️ (@ua_ridna_vilna):
#Авдеевка промка
2 раш ДРГ за підтримки танків штурмували позиції 72 Білоцерківськ бр
Атаку відбито.В нас 3-200 та 8-300
віримо в ПЕРЕМОГУ!
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Шо и сам идет? Ах да этож не кацапское говно,которое плывет...
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Глпв петух рашка, завтра будет кричать на всю планету, что не зоконно вме это...
Асссстанпвитесььь.....😂
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Кацапы с перепугу опять могут свой ЧФРФ самозатопить, как дидызавещале.
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Краще всі разом націлили боєголовки на кремлядь.
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нифига себе, на хода в 400м длинои так маневрировать, офигеть - честно удевили.
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Длина 152,2 м,так что завязывай бамбук курить,удЕвлённый ты наш
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Хоть не коптит как некоторые позорища... И друзьям добро пожаловать!
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посмотри как маневрирует а ведь длина то не маленкая, правда наверно нагрузка на силовые устоновки такие, что мама не горуй
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Полиграфии в параше не суждено погибнуть. Сейчас будет новый массовый заказ на печать стикеров - Тереза ЧМО
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я чуть не понел ту картинку в тексте, в нете нашёл что:

Type:Guided missile destroyerDisplacement:8,000[3] to 8,500 t (8,400 long tons; 9,400 short tons)[4][5][6]Length:152.4 m (500 ft 0 in)Beam:21.2 m (69 ft 7 in)Draught:7.4 m (24 ft 3 in)

значит то что на картинке что то другое и не 400 метров, как я понел с рисунка
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Есть у меня мнение,что одного такого эсминца хватит на трех Кузь,правда у раши он единственный,ничего,что класс не тот,все равно осилит)
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Кузя у кацапов один,зато есть аж три самолета к нему.
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Кузю топить нельзя. Кузя как истинный бандеровец топит больше разейских самолетов чем все армии мира.
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В Великобритании граждане массово подписывают петицию против приезда президента США Дональда Трампа. Против визита республиканца выступили более 778 тысяч человек из необходимых ста тысяч.

Стоит отметить, что британский парламент обязан рассмотреть все петиции, набравшие более 100 тысяч голосов. Таким образом, следует ожидать дальнейшего продвижения документа, ведь он успел не только набрать минимальное количество голосов, но и значительно превысить его.
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Вот это корабль,сразу видна мощь,и видно куда ветер дует))
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кацапы лихорадочно побежали в тундру за дровами для скрепоносца "Кузя", великого давителя санкцыонной рыбы
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Рік ще не закінчився, враховуючи психологію ватників та темпи скорочення резервного фонду, рашисти не підведуть і святкувати100 річчя знищення московщини буде весь світ.
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А наши генералы на борт будут приглашены? Только без Гройсмана- пусть дороги строит слуга народа.
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Ет муляж какойто, как фанерный, даж чем то на Армату похож и главное где дым из трубы?
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Три самолета это до того момента пока они не взлетели!
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Красавы! И эсминец и Майкл Фэллон. Вэлком ту Юкрэйн!
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Нам вкус и цвет... На мой взгляд эстетически эсминец ужасен. Но похоже это новый облик всего мирового надводного флота, включая кацапский. Но, никому не говорите, последние (надеюсь) кацапские корабли мне нравятся больше
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Первые сдавшиеся эсминцу НАТО в плен - простые рашистские рыбаки.

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Ты смотри как комент удалили быстро .Видать не хотят что б Украина была сильной .
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сегодня 40 рашистов завалили и дохрена инвалидов намолотили и это оружием 20 века
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В ходе спецоперации в Ираке фанцузский спецназ обнаружил склад ИГИЛ с химическим оружием,доставленным боевикам из РФ и с маркировкой рашистов,это зашквар http://www.dialog.ua/news/109590_1485693076 …
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На ньому Роллз Ройз двi газовi турбiни, мабуть Евро 4 сертифiкацiя А Кузя - взагалi на ядрёном паливi. Як це так у москалiв виходить?
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кузя завжди на говні ходив, по диму видно )
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Константин Кукушкин

Мечта ватника

Россияне верят, что к концу года Украину Трамп определенно сольет. Путин его уговорит. А будет это так:
В одно прекрасное утро Трамп позвонит на Банковую и сообщит что проект "Украина" закрыт.
Затем Порошенко немедленно уйдет в отставку, вместе со всем Кабмином, Радой и губернаторами.
Бандеровцы понесут печеньки обратно в американское посольство, сядут в автобусы и затеряются обратно в карпатских лесах.
Солдаты ВСУ попрокалывают шины БТРов, порежут танки на металлолом, а потом все вместе набухаются и приведут армию к состоянию начала 2014 года.
Все улицы и города опять переименуют в правильные названия, в Киев приедет лично Стас Михайлов и даст концерт на Майдане Залежности.
А к Новому году в Киев вернется Янукович и таки поставит новорічну йолку.
Нужно только еще немного потерпеть. Трамп обязательно позвонит.https://site.ua/konstantin.kukushkin/6130-mechta-vatnika/
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Что это на бритов вдруг нашло на 3-ем годе войны? Может мы чего-то не знаем??
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Это ФЭЭЭЙК!!!!
Де дым?
Де вёсла?
Де пожарные машины?
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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 4 ч4 часа назад
Крым.В Керчи пошла шуга (замерзает Азовское море), что опасно для недостроенных сооружений. Привет Керченскому мосту http://qha.com.ua/ru/obschestvo/pogoda-portit-plani-okkupantov-po-prisoedineniyu-krima-k-rf/170354/ …
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ждем сенсационное сообщение из Московии о том что в Черное море зашло 3600 английских эсминцев
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Корабль оснащен новейшими зенитными ракетами. Он прибудет в Черное море и будет охранять 650 британских военных, которые будут принимать участие в учениях в Украине. Рэакцыя зласлівага кремлядского казуркі : А на маю думку, яны аднолькавыя!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБритания впервые со времен холодной войны направит к берегам Украины ракетный эсминец. ФОТО+ВИДЕО
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