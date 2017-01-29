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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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 Факельное шествие памяти Героев Крут прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось факельное шествие, посвященное памяти Героев Крут.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

памяти шествие героев факельное крут
памяти шествие героев факельное крут
памяти шествие героев факельное крут

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Воинам-патриотам удалось невозможное - остановить врага, превышавшего их численностью более чем в 10 раз", - Турчинов о подвиге героев Крут

памяти шествие героев факельное крут
памяти шествие героев факельное крут
памяти шествие героев факельное крут

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Память героев Крут в Киеве почтили маршем и панихидой. ФОТО+ВИДЕО

памяти шествие героев факельное крут
памяти шествие героев факельное крут

Участники факельного шествие прошли от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, где состоялся митинг и поминальный молебен.



Инцидентов во время проведения акции не зафиксировано.

памяти героев крут

Также читайте: Кланяюсь мужеству юных героев, - Гройсман о годовщине боя под Крутами

памяти героев крут
памяти героев крут
памяти героев крут

Читайте: В Киеве минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами

памяти героев крут
памяти героев крут
памяти героев крут

Читайте: Порошенко о годовщине гибели героев Крут: "Это урок нам сегодняшним, это упрек нашим демократам"

памяти героев крут

фото и видео - Олег Богачук
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Ох же ж и фашисты. Совершенно не жалеют пуканы запоребриковых.
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Та чхати на них.
Слава Україні!
Смерть воргам!
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Эх ща затрещат ватные пердаки, одевайте беруши.
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Этот народ никому не победить ! Слава Украине !
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Героям слава!
Наш народ нікому не перемогти!
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То вони так ностальгуют-союзники як ніяк були...
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Молодцы.Вечная память героям павшим в бою с красной марзотой!!!!
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У кацапов взрываются пердаки. Пускай им сегодня приснится факельное шествие.
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Эй свинорусы, где ваши гневные комменты типа Киев русский город, низабудим, нипрастим?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныФакельное шествие памяти Героев Крут прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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