 Факельное шествие памяти Героев Крут прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники факельного шествие прошли от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, где состоялся митинг и поминальный молебен.
Инцидентов во время проведения акции не зафиксировано.
фото и видео - Олег Богачук
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