 Реконструкция боя войск УНР против большевиков за завод "Арсенал" прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Реконструкция боя длилась около 15 минут. Все действия реконструкторов комментировали со сцены. Во время воссоздания событий была использована настоящая артиллерийская пушка. Закончилось действо водружением украинского флага над заводом "Арсенал".
За событием наблюдало около 2 тысяч человек.
фото и видео - Олег Богачук
4230 62
Памятную доску Василию Макуху, совершившему акт самосожжения против вторжения СССР в Чехословакию, открыли в центре Киева. ФОТОрепортаж (обновлено)(23)
Активисты пикетировали посольство РФ с требованием найти пропавших в оккупированном Крыму людей: "По 5 крымчанам дела не открывались, по 6 - расследование приостановлено". ВИДЕО+ФОТОрепортаж(13)
Суд перенес заседание по делу о нарушениях при покупке квартиры нардепом Лещенко. ФОТОрепортаж (обновлено)(23)
Автомобилисты, частично блокирующие въезды в Киев, приехали с пикетом под Кабмин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)(153)
Память первых погибших "майдановцев" - Нигояна и Жизневского - почтили в месте их гибели в центре Киева. ФОТО+ВИДЕО(38)
"Ні "благоустрою" в балаклавах!": предприниматели протестовали против сноса МАФов в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(66)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Совпадение- не думаю...
Ответить
20 января (2 февраля) восстание на улицах Киева было подавлено,
После кровопролитного штурма завод был взят войсками Симона Петлюры
утром 22 января (4 февраля). После подавления восстания было расстреляно более 300 его участниковна самом деле, выступления киевских большевиков было еще три очага - Подол, Шулявка, "Большевик"и Главные железнодорожные мастерские.
Симон Петлюра первый АТОшник в Украине с большевицким бандподпольем +-5дiб это АТО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но, как показала жизнь, один выстрел шрапнелью - и весь менталитет за поребрик кабанчиком сдрыснет
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вы, кстати, пишите уже второй свой коммент против данной реконструкции на этой странице.
Она вам так мешает?
Ответить
В баню.
Ответить
Ответить
Ответить
Не слишком?
Ответить
В баню.
Ответить
Ответить
Воины воюют, а сидящие на диванах могут и вспомнить тех, кто боролся за Украину 100 лет назад.
Ответить
Ответить
Менти на Майдані вбивали громадян України , а молоді хлопці гинуть на Донбасі , бо влада 25 років розвалювала армію .
Історія повторюється і нічому не вчить . Наступну владу народ обере , яка буде служити народу , а не грабити народ
Ответить
Ответить
Ответить
Наши победили!
Ответить
Нагадаю, що власник Розетки - українофоб, сепаратюга, котрий судиться з українцями за свій язиг, відмовляючись працювати і спілкуватися українською.
Ответить
Ответить
И читать имеем право и коммнтировать.
Или вы хотите слышать только "Одобрямс!"
Ответить
Ответить
Почти сто лет прошло , а раша продолжает свою имперскую политику по одним и тем же схемам. Вопрос- почему глава АП из Харькова, а не из Тернополя или Львова???
Ответить
Ответить
ЦРУ: УПА была одной из самых сильных армий сопротивления в Европе
Несмотря на отсутствие военных кадров и опыта, поддержки со стороны западных союзников, которую имели другие народы, украинцы создали «одну из самых мощных армий сопротивления в Европе, превзойти которую вряд ли кому-то было под силу», отмечает сотрудник ЦРУ.(с)
Ответить
Добре організували!
І показали, що буде з тими, як завжди маріонетковими п'ятиколонними руцкімі, які були підняті жидівським штабом Арсеналу для удару нам у тил! Той жидокацапський традиційний тандем завжди буде знищений!
Ответить
Ответить