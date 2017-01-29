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Все про:акциз (296) контрабанда (1628) Одесская область (1344) подделка (202) рынок (399) сигареты (506)

 Из автобуса в Одесской области изъяты 20 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизными марками. ФОТО+ВИДЕО

В Одесской области, в районе промышленного рынка "7-й километр", обнаружена крупная партия табачных изделий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в рейсовом автобусе Одесса - Харьков правоохранители обнаружили сигареты "Прима" и "Прилуки" украинского производства с поддельными акцизными марками. Выявлено 40 ящиков, в которых находились 20 тыс. пачек.

Общая стоимость товара - 380 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 930 пачек сигарет. ВИДЕО

сигаретысигаретысигаретысигареты

(Фото Госпогранслужбы)

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А потроху перекривають таки контробанду цигарками-майже кожного дня повідомлення.
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Бизнес уходит в тень контрабанда растет ужасающими темпами (((
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За який "бізнес" мова-за контрофактний? Так туди йому і дорога.
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За місцеві хлопчаки в гідрокостюмах на Закарпатті "зальотні"?
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Просто "цены" подняли на кордоне. Поэтому проще одну партию потерять, а две провезти втихаря бесплатно.
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фурами нужно вести и делиться с правильными людьми, а эти много чего захотели, конкуренцию составить
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Такі цінні поради-ти контрабандист? А звідкіля?
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А интересно, когда крадут миллиарды и выводят, они не видят
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А ті міліарди теж вивозять в пачках захованими в автобусах?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоИз автобуса в Одесской области изъяты 20 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизными марками. ФОТО+ВИДЕО
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