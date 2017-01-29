 Из автобуса в Одесской области изъяты 20 тыс. пачек сигарет с поддельными акцизными марками. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в рейсовом автобусе Одесса - Харьков правоохранители обнаружили сигареты "Прима" и "Прилуки" украинского производства с поддельными акцизными марками. Выявлено 40 ящиков, в которых находились 20 тыс. пачек.
Общая стоимость товара - 380 тыс. гривен.
(Фото Госпогранслужбы)
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