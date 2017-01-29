 Память героев Крут в Киеве почтили маршем и панихидой. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники мероприятия прошли от метро "Арсенальная" до церкви на Аскольдовой могиле, где похоронены расстрелянные большевиками юноши. У церкви была проведена панихида по погибшим.
Напомним, 29 января 1918 года возле железнодорожной станции "Круты" состоялся бой между четырехтысячным подразделением Красной гвардии под руководством Михаила Муравьева и отрядом киевских курсантов и казаков (около 400 человек). В бою под Крутами юноши приостановили наступление противника и совершили организованное отступление, разрушая за собой железнодорожные пути и мосты. Большевистское войско потеряло боеспособность на четыре дня. Снова наступать на Киев армии Муравьева пришлось не по железной дороге, а по размокшей дороге на реквизированных крестьянских телегах.
(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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