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 Память героев Крут в Киеве почтили маршем и панихидой. ФОТО+ВИДЕО

В Киеве состоялся ежегодный торжественный марш в память о героях Крут.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники мероприятия прошли от метро "Арсенальная" до церкви на Аскольдовой могиле, где похоронены расстрелянные большевиками юноши. У церкви была проведена панихида по погибшим.

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Напомним, 29 января 1918 года возле железнодорожной станции "Круты" состоялся бой между четырехтысячным подразделением Красной гвардии под руководством Михаила Муравьева и отрядом киевских курсантов и казаков (около 400 человек). В бою под Крутами юноши приостановили наступление противника и совершили организованное отступление, разрушая за собой железнодорожные пути и мосты. Большевистское войско потеряло боеспособность на четыре дня. Снова наступать на Киев армии Муравьева пришлось не по железной дороге, а по размокшей дороге на реквизированных крестьянских телегах.


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(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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