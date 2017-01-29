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 Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 930 пачек сигарет. ВИДЕО

В контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" (Донецкая область) пограничники обнаружили в автомобиле спрятанные сигареты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при осмотре автомобиля "Газель", на котором гражданин Украины направлялся в оккупированную Горловку, пограничники обнаружили спрятанные под обшивкой 930 пачек сигарет. Стоимость товара - около 19 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовик с двойным дном, заполненным сигаретами, выявлен в порту Черноморска, - Госпогранслужба. ВИДЕО


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Самим давно надо было туда навести сигарет,таких чтобы курнул и сразу на небеса !!!
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Странно.. Там уже с год или больше клепают сигареты "Новороссия".. Кизяк, что ли, кончился???
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В мечтах Добасс кормил всю Украину,
А в реальности без Украины Донбасс бычки на остановках собирает
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Цензор.НЕТВидеоОбществоМужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 930 пачек сигарет. ВИДЕО
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