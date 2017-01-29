 Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 930 пачек сигарет. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, при осмотре автомобиля "Газель", на котором гражданин Украины направлялся в оккупированную Горловку, пограничники обнаружили спрятанные под обшивкой 930 пачек сигарет. Стоимость товара - около 19 тыс. гривен.
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А в реальности без Украины Донбасс бычки на остановках собирает
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