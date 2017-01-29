 Судья Высшего спецсуда Лагнюк уже 7 лет "строит" особняк под Киевом и не имеет машин, - Prosud. ДОКУМЕНТЫ+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Prosud, карьеру Лагнюк начал в 1990 году с должности судьи Королёвского районного суда Житомирской области. В 1992-м он становится судьей Житомирского областного суда, а в 1998 году переезжает в столицу, где работает судьей Киевского городского суда. В 2011 году Лагнюка назначают судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, где он работает и по сей день.
В электронной декларации Лагнюка за 2015 год указано большое количество недостроенных объектов: жилой дом на 324 кв. м, баня площадью 130 кв. м, беседка, барбекю, сарай для птицы и даже собственная часовня.
Строится судья в селе Вороньков (Бориспольский район Киевской области).
То, что Лагнюк уже не первый год проживает в этом доме, подтвердили его соседи и жители села. Кроме этого, давно завершенное строительство также продемонстрировали снимки с Google Earth. На них отчетливо видно, что все объекты, включая часовню и беседку, находятся в неизменном виде уже 7 лет - с 2010 года. Нет на фото и следов какого-либо строительства.
По мнению авторов сайта Prosud, причинами невведения комплекса зданий в эксплуатацию могут быть уклонение от уплаты налога на недвижимость или желание, чтобы это имущество не отражалось в государственном имущественном реестре.
Согласно декларации судьи за 2013, 2014 и 2015 годы, единственным доходом Лагнюк является его судейская заработная плата. Он работает судьей уже более 26 лет, а значит, все его имущество построено и приобретено за время его пребывания на государственной должности, когда он не имел права заниматься бизнесом или иной коммерческой деятельностью.
Дочь и сын судьи также работают в Высшем специализированном суде.
Согласно декларации дочери судьи Лагнюка за 2015 год, все ее доходы - это стипендия и заработная плата в размере не более 5 тыс. грн. Проживает она вместе с матерью в служебной квартире площадью 101 кв. м в Киеве. В декларации дочери указана также ее мать, но никаких доходов матери Олеся Лагнюк не декларирует.
Служебную квартиру в Киеве имеет и сам Николай Лагнюк - площадью 61 кв. м. В то же время, по словам авторов материала, то, что судья Лагнюк постоянно проживает под Киевом в собственном доме, вызывает сильное сомнение в целесообразности выделения ему служебного жилья. Предполагается, что одной из причин невведения в эксплуатацию дома является желание судьи сохранить за собой право на служебную квартиру.
Единственным задекларированным имуществом судьи являются две иконы Божьей Матери, однако их стоимость судья не указал.
Относительно движимого имущества, то у судьи в декларациях последних 3 лет только прочерки.
Согласно декларации, никакими транспортными средствами судья не владеет, но на видео и фото отчетливо видны следы от автомобиля возле дома. Кроме этого, дом имеет подземный гараж. Наличие машины у судьи подтвердили также его соседи.
Данная информация будет официально передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высший совет юстиции.
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