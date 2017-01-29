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 Общество
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 Судья Высшего спецсуда Лагнюк уже 7 лет "строит" особняк под Киевом и не имеет машин, - Prosud. ДОКУМЕНТЫ+ВИДЕО

Судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, кандидат на должность судьи Верховного суда Николай Лагнюк имеет в собственности небольшую часовню в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Prosud, карьеру Лагнюк начал в 1990 году с должности судьи Королёвского районного суда Житомирской области. В 1992-м он становится судьей Житомирского областного суда, а в 1998 году переезжает в столицу, где работает судьей Киевского городского суда. В 2011 году Лагнюка назначают судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, где он работает и по сей день.

В электронной декларации Лагнюка за 2015 год указано большое количество недостроенных объектов: жилой дом на 324 кв. м, баня площадью 130 кв. м, беседка, барбекю, сарай для птицы и даже собственная часовня.


имущество судья лагнюк

Строится судья в селе Вороньков (Бориспольский район Киевской области).


имущество судья лагнюк

То, что Лагнюк уже не первый год проживает в этом доме, подтвердили его соседи и жители села. Кроме этого, давно завершенное строительство также продемонстрировали снимки с Google Earth. На них отчетливо видно, что все объекты, включая часовню и беседку, находятся в неизменном виде уже 7 лет - с 2010 года. Нет на фото и следов какого-либо строительства.


имущество судья лагнюкимущество судья лагнюк

По мнению авторов сайта Prosud, причинами невведения комплекса зданий в эксплуатацию могут быть уклонение от уплаты налога на недвижимость или желание, чтобы это имущество не отражалось в государственном имущественном реестре.

Согласно декларации судьи за 2013, 2014 и 2015 годы, единственным доходом Лагнюк является его судейская заработная плата. Он работает судьей уже более 26 лет, а значит, все его имущество построено и приобретено за время его пребывания на государственной должности, когда он не имел права заниматься бизнесом или иной коммерческой деятельностью.

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имущество судья лагнюкимущество судья лагнюкимущество судья лагнюк

Дочь и сын судьи также работают в Высшем специализированном суде.


имущество судья лагнюк

Согласно декларации дочери судьи Лагнюка за 2015 год, все ее доходы - это стипендия и заработная плата в размере не более 5 тыс. грн. Проживает она вместе с матерью в служебной квартире площадью 101 кв. м в Киеве. В декларации дочери указана также ее мать, но никаких доходов матери Олеся Лагнюк не декларирует.


имущество судья лагнюкимущество судья лагнюк

Служебную квартиру в Киеве имеет и сам Николай Лагнюк - площадью 61 кв. м. В то же время, по словам авторов материала, то, что судья Лагнюк постоянно проживает под Киевом в собственном доме, вызывает сильное сомнение в целесообразности выделения ему служебного жилья. Предполагается, что одной из причин невведения в эксплуатацию дома является желание судьи сохранить за собой право на служебную квартиру.

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имущество судья лагнюк

Единственным задекларированным имуществом судьи являются две иконы Божьей Матери, однако их стоимость судья не указал.


имущество судья лагнюк

Относительно движимого имущества, то у судьи в декларациях последних 3 лет только прочерки.


имущество судья лагнюкимущество судья лагнюк
Согласно декларации, никакими транспортными средствами судья не владеет, но на видео и фото отчетливо видны следы от автомобиля возле дома. Кроме этого, дом имеет подземный гараж. Наличие машины у судьи подтвердили также его соседи.


имущество судья лагнюк

Данная информация будет официально передана в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высший совет юстиции.

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Ндя, этой стране поможет только полное внешнее управление со стороны - инстранное правительство, иностранный суд, иностранная полиция, иностранное антикоррупционное агенство - и так, на протяжении, лет 20, мля
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Боюсь ,что на такой вариант согласится только росия ,так что придётся уж нам самим порядок наводить,к счастью фонарей в Украине навалом !!!
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как научить чиновников не воровать или не взяточничать? Вопрос века
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Все просто,надо принимать законы которые невозможно трактовать по разному,и не возможно обойти по прихоти чинуши.
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Секрет полишенеля. Уменьшать их поголовье
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Очень легко, для этого всего то нужно что бы народ поумнел и при выборе власти думал не задницей, а головой. А то выбираем барыгу президентом, а потом стонем, что живем, как то так, не по новому.
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только страх перед вооруженной толпой их остановит.
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Так нет толпы! Выбирать толпа есть, а контролировать нет.
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Научить не воровать очень просто -пожизненное заключение или виселица.
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Судейский "положил" домишко в долгий ящик
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Ну так если за семь лет у него доход был в районе 2500000 то вполне возможно выстроить коробку под крышу , так что обращения в НАБУ ни чего-чего даст .
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да, очень похоже. не ел, не пил, скопил копейку и построил баньку. а дом кто-то подкинул, тёща наверное.
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Честнейший человек! А какой набожный. Часовню отгрохал. А то, шо недостроено, так тут его хрен победить! Чувак- совершенствует, а это- процесс непрерывный.Особенно, когда бабла- море.
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Собрать судей и падлюк прокуроров,и на добас разминированием заниматся.Двойная польза,и мин нет и судей с прокурорами тоже нет
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Судью поместить в часовню и приковать цепь колоколу. Так жить 40 лет. Бой колокола он должен осуществлять каждый час. В случае сбоя- стегать плеткою. В свобордное от боя колокола время - читать молитвы.
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Доця и сынок тож в суде...
Круговорот говна в природе.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСудья Высшего спецсуда Лагнюк уже 7 лет "строит" особняк под Киевом и не имеет машин, - Prosud. ДОКУМЕНТЫ+ВИДЕО
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