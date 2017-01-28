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Все про:Госпогранслужба (2387) Черноморск (Ильичевск) (51) контрабанда (1620) пограничники (1055) сигареты (502)

 Грузовик с двойным дном, заполненным сигаретами, выявлен в порту Черноморска, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Сегодня в пункте пропуска "Ильичевск-паромная переправа" был выявлен грузовой автомобиль с тайником, заполненным табачными изделиями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Автомобиль под управлением 38-летнего гражданина Украины прибыл на выезд из Украины на теплоход "Грейфсвальд", который отходил из Черноморска в Батуми (Грузия). Водитель указал, что перевозит груз кукурузы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники на Буковине применили оружие для задержания контрабандистов. ФОТО

В результате проверки, в полуприцепе было обнаружено двойное дно с содержанием сигарет белорусского производства "HILTON", "NZ BLACK", "NZ GOLD", "ASHIMA". Всего правоохранители обнаружили 34 600 пачек сигарет, сумма оценки которых составила более 434 тыс. грн.



Ответственность за данное правонарушение предусматривает изъятие автомобиля - как средства перемещения контрабанды.

Смотрите: Налоговики на Донетчине изъяли сигарет на 1 млн грн, которые везли с оккупированной территории в поезде с углем. ФОТОрепортаж
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Скоро на Привозі нові білоруські цигарки, вкрадені зі складу вещдоків.
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сигареты белорусского производства "HILTON", "NZ BLACK", "NZ GOLD", "ASHIMA"
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а ЧТО ТЫ ХОТЕЛ ПОСЛЕ БЕЛОРУССКИХ КИВИ? АхЮ да, то не киви - чернобыльская бульба мутировала.
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Какое дерзкое и наглое преступление !
Хотя , конечно , до повышения тарифов не дотягивает ...
Ну и то - куда ему до жидов !
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Черноморск - он такой, город подпольных миллионеров! Классика.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГрузовик с двойным дном, заполненным сигаретами, выявлен в порту Черноморска, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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