 Дом экс-главы закарпатского управления МВД Варцабы обстрелян из гранатомета. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Информация о происшествии спасателям поступила после 21 часа. После выстрела в доме начался масштабный пожар.
"Пожар был, он уже локализирован. С этим у спасателей возникли проблемы, здесь нет гидрантов, нет достаточных источников воды, поэтому им пришлось приобщать коммунальные службы, в частности машины водоканал подвозили воду для остановки пожара. По информации наших источников, это действительно частный дом бывшего начальника управления МВД", - сообщает корреспондент "112 Украина" с места события.
Также сообщается, что на месте до сих пор находятся спасатели, полиция и медики.
Позже корреспондент уточнила, что в полиции подтвердили официально, что обстрел велся из гранатомета, на месте нашли его остатки. Кроме того, в результате обстрела и пожара пострадали соседние дома - там выбиты окна. Пострадавших в результате происшествия нет.
Варцаба возглавлял милицию области в 2003-2004 и 2012-2014 годах. После Революции Достоинства с занимаемой должности был уволен действующим главой МВД Арсеном Аваковым.
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