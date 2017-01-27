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Все про:Варцаба (2) граната (481) Закарпатье (1248) обстрел (5179)

 Дом экс-главы закарпатского управления МВД Варцабы обстрелян из гранатомета. ВИДЕО

В Закарпатской обл. из гранатомета обстреляли экс-главы областной милиции Василия Варцабы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Информация о происшествии спасателям поступила после 21 часа. После выстрела в доме начался масштабный пожар.

"Пожар был, он уже локализирован. С этим у спасателей возникли проблемы, здесь нет гидрантов, нет достаточных источников воды, поэтому им пришлось приобщать коммунальные службы, в частности машины водоканал подвозили воду для остановки пожара. По информации наших источников, это действительно частный дом бывшего начальника управления МВД", - сообщает корреспондент "112 Украина" с места события.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российская фура сгорела в Закарпатье. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что на месте до сих пор находятся спасатели, полиция и медики.

Позже корреспондент уточнила, что в полиции подтвердили официально, что обстрел велся из гранатомета, на месте нашли его остатки. Кроме того, в результате обстрела и пожара пострадали соседние дома - там выбиты окна. Пострадавших в результате происшествия нет.

Варцаба возглавлял милицию области в 2003-2004 и 2012-2014 годах. После Революции Достоинства с занимаемой должности был уволен действующим главой МВД Арсеном Аваковым.


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У нас по всей Украине столько таких будыночкив ! Работы не початый край !
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Возвращаются ребята с фронта ,возвращаются соколики......" Этих уже менты дубинками не погонят. Эти сами кого хочешь погонят трофейным оружием.....Думай пеця и прекращай торговлю с оккупантами ,особенно покупку угля у сепаратистов .За такое барыжка мусорным баком не отделаешься.......
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Все готовят к дерибану.А может Россию пора дерибанить как пел В.ВЫСОЦКИЙ : левую нам,правую им ,всё остальное китайцам...Хотя я сомневаюсь в том что в.Высоцкий знал что миром будет управлять не Америка(с шизиком) а КИТАЙ.
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І нашо це було робити? Ще й сусідні будинки постраждали, купа людей пожежу гасила... Дурні це зробили, звичайні дурні. Розумні стрельнули б по самому ексу. Імхо.
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в країні де нема справедливості, її наводить вулиця
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Мабуть хулігани бавились

Липень 2015

У Мукачевому невідомі стріляли з гранатомета по магазину

За даним фактом відкрито кримінальне провадження статтею хуліганство.
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А мне приснился сон прекрасный- сгорела Заспа целиком..
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Боюсь горячие головы пройдутся и по Авакову и по Мармеладнику, Вилкулам , Ахметову и прочим депутатам. Ей-богу не буду спасать. Пусть себе горят.
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Невже "почалося"? Кажуть Коногона ртуттю отруїли. Хто знає: Здох чи ще ні?
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кажуть треба добити, аби не мучився...ми ж не звірі
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варцаба-это какое-то устройство для запирания дверей
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Всех кто был в партии регионов надо немедлено люстрировать. Кто голосовал за военные базы в Крыму помните? ЭТО АГЕНТЫ КРЕМЛЯ!
Но не при власти рошенки.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДом экс-главы закарпатского управления МВД Варцабы обстрелян из гранатомета. ВИДЕО
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