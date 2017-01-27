 На видео, представленных в суде по "делу Чийгоза", видна роль Аксенова в событиях 26 февраля, - Полозов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал российский адвокат заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза Николай Полозов.
"Вчера состоялось очередное судебное заседание по делу в отношении Ахтема Чийгоза. В начале заседания мной было сделано заявление о произведенных незаконных действиях ФСБ в моем отношении, воспрепятствовавших обеспечению явки в предыдущем судебном заседании. Как оказалось, судьи уже были в курсе. Также было заявлено ходатайство о доставлении Ахтема Чийгоза в судебное заседание, которое, по обыкновению, было оставлено без рассмотрения. После этого суд продолжил исследовать вещественные доказательства - видеозаписи событий 26 февраля 2014 года, представляемые стороной обвинения", - написал он.
"Всего было исследовано 12 видеозаписей продолжительностью от 10 секунд до 12 минут. Изображенные события, запечатленные на видео не только опровергают показания, данные рядом потерпевших и свидетелей обвинения в отношении Ахтема Чийгоза, но и полностью разрушают сформированную обвинением позицию. Создается ощущение, что следователи и прокуроры даже не отсматривали эти видеозаписи, иначе они исключили бы их из числа доказательств, настолько они подтверждают полную непричастность Ахтема Чийгоза даже не столько к вымышленным массовым беспорядкам, сколько хоть к какой-то противоправной деятельности.", - отметил Полозов.
"Наоборот, отчетлива видна одна из ведущих ролей в этих событиях еще не допрошенного свидетеля обвинения Сергея Аксенова, который заранее зная о времени митинга партии "Русское единство" (являясь на тот момент руководителем партии), не только не попытался увести с места проведения митинга оппонентов своих сторонников, явившихся в неурочный час, но и предпринимал ряд провокационных действий, по всей видимости направленных на раскачивание ситуации. На видео хорошо видно, что действия Ахтема Чийгоза ничем не отличаются от действий других лиц из числа членов Меджлиса крымскотатарского народа. Некоторые свидетели и потерпевшие утверждали, что он стоя на парапете возле Рефата Чубарова, делал жесты руками, якобы давая сигналы присутствующим. Там же в кадре присутствует член Меджлиса крымскотатарского народа Заур Смирнов, который делает аналогичные жесты. Почему тогда Смирнова не судят? Наверное потому, что он активно сотрудничает с российскими властями", - подчеркнул адвокат.
"Также видеокамера беспристрастно зафиксировало насколько сильно отличалась ситуация в правой части Верховного Совета АРК, где находился Чийгоз и люди спокойно стояли, реализуя свое конституционное право на свободу собраний, и в левой части, где незаконно находились "ополченцы", казаки и сторонники партии "Русское единство", которые организованно, одномоментно и согласованно провоцировали участников "проукраинского" митинга на ответную негативную реакцию, мешали митинговать. Все эти события происходили за несколько часов до начала "пророссийского" митинга. В какой-то момент видно, как на правой стороне горячие головы пытаются отреагировать на происходящие с левой стороны провокации, а более старшие участники митинга, в том числе Заир Смедляев и Ахтем Чийгоз, их успокаивают, выстраивают и люди до конца мероприятия стоят спокойно в этой части внутреннего двора. Подобные действия никак не вяжутся с указанными в обвинении "разработанным планом массовых беспорядков, направленых на применение насилия, уничтожение имущества, захват здания и т.п.", - добавил Полозов.
"Также видео опровергает доводы обвинения, что Чийгоз, находясь на правой стороне, мог координировать и управлять действиями людьми, находящихся на левой стороне. Иными словами, только на основании этих вещественных доказательств, суд должен был немедленно освободить Ахтема Чийгоза, а прокурор извиниться перед ним. Но это было бы возможно в альтернативной реальности, а не в реальности российской судебной системы. Послезавтра будет ровно два года, как Ахтем Чийгоз удерживается под стражей. Два долгих года без семьи, близких и надежды на справедливость", - резюмировал адвокат.
"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
73 0
Материалы по теме: Оккупация Крыма Репрессии в оккупированном Крыму
99% представителей СБУ и МВД в Крыму предали Украину в 2014 году, - Турчинов(162)
Аресты Курбединова и Салиева свидетельствуют об ухудшении ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, - посол США Йованович(6)
Оккупанты потихоньку подступаются к репрессиям в отношении Меджлиса, - Умеров об аресте его адвоката Курбединова(5)
Курбединов арестован на 10 суток, - журналист(4)
Реквием по крымской журналистике(1)
МИД о задержаниях в оккупированном Крыму: "РФ вышла на новый уровень политики запугивания. Фактически репрессивная машина не останавливается"(18)
Задержанного крымскотатарского активиста Салиева обвиняют в "распространении экстремистских материалов"(1)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума