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Все про:ветераны (281) Киевская область (1342) Нацполиция (5655) похищение (1148) Антитеррористическая операция (15659) КОРД (101)

 Задержаны подозреваемые в похищении парня в Киевской области. Некоторые из них служили в добровольческом батальоне , - полиция. ВИДЕО

Преступников незамедлительно обезвредили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области, вчера неподалеку от столицы произошло циничное преступление.



Трое мужчин похитили из дома 23-летнего парня, издевались над ним, потребовали деньги и заставили копать себе могилу. К счастью, парню удалось обмануть похитителей и сбежать в магазин, где он попросил продавца вызвать полицию.

Спикер ГУ Нацполиции Киевской области Николай Жукович прокомментировал телеканалу 112 действия трех мужчин, которые похитили парня.
"Они похитили человека с целью наживы. Они требовали от него деньги за якобы некогда предоставленные услуги... Учитывая то, что некоторые из задержанных находились в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов, парень подумал, что они могут с ним что-то сделать (закопать). Суд избрал, насколько я понял, меру пресечения", - отметил Николай Жукович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция совместно с прокуратурой прекратила незаконное строительство жилого комплекса в историческом урочище Киева. ФОТОрепортаж

"Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры, КОРД и других спецподразделений полиции преступников смогли быстро обезвредить", - добавил представитель ГУ Нацполиции Киевской области.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, в настоящее время он не находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.
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выведите их и расстреляйте в коридоре.
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Я так понял, что группа педофилов похитила парня. И теперь их отправят на химическую кастрацию. Ничего не упустил.
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Бред какой то, заголовок не соответствует статье.
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Причём здесь их былое нахождение в АТО? Сознательная дискредитация участников?
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*желтая пресса* одно слово,лишь бы погромче.
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А нынешней барыжной власти лишь бы обосрать добровольцев и все что повязано с ними.
Хотели все сдать, но добровольцы помешали барыгам.
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Ответка ветеранам АТО, блокирующим лугандонскую железную дорогу?
Но, лучше, чтоб моё мнение было ошибочным.
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Да ну! Нам так подробно рассказали, что они быи добровольцами в АТО! Надо ж как-то обсирать добровольцев. Вот один был, например, бухгалтером. Второй - водителем. Третий - торговцем на рынке. Надо было бы возбуждать ненависть к торговцам, рассказали бы, что самый жестокий из нападавших был торговцем. А сейчас в тренде ненависть к ветеранам АТО.
Ведь составы из дыры стоят, а пацаны на счетчике...
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Это называется информационный вброс.. Готовят почву против всех ветеранов АТО?
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Эта сука жукович чего только про Майдан и майдановцев не врало и не сочиняло падла в дни событий,и никакая мудила не додумалась выгнать эту крысу,видать для таких дел и держат
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плять, тут весь "Корд" беркутоподобно-бандитский нужно закопать, вместе с аваковыми, кивами и троянами, бо сволота же ментовсо-воровская, мразота коррупционная, а они стрелки переводят на добровольцах, которые то ли захватили, то ли издевались, то ли требовали денег, но оказались такими "бандитами", что какой-то ушлый отморозок от них ушел на своих двоих целеньким. Бред какой-то происходит в стране.
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Ветераны АТО похитили парня и заставили его копать себе могилу, а потом отпустили его сбегать в магазин... за чикушкой, что ли? какойто бред сивой кобылы, такого не бывает...
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убийц Небесной Сотни нашли уже?
или у вальцманов - только добробаты виновны?
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ну что, господа украинцы, вот вам и расправы над добровольцами начались, уже в открытую
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поросенковская власть начала дискредитацию ветеранов АТО по заказу кремля..
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волнующе-радостный момент для мусоров - арестовать добровольцев АТО, а грязи накинут, не в первый раз((
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Я так понимаю что снова запущена пропаганда и основательная подготовка почвы для разгона добробатов,с последующим арестом и ликвидацией наиболее активных
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и шо? Парубий был в пластунах, Порошенко в компартии и шо? Это им не мешает делать геноцид украинского народа путем газового рэкета!
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Дороги в столицу не перекрыты.
Валерия ЧЕПУРКО 24 ноября 2013, 22:12
Милиция Киевской области не перекрывала дороги в столицу и никаких специальных мер не вводила. Об этом "Комсомольской правде в Украине" заявил начальник пресс-службы областной милиции Николай Жукович.

- Дороги на Киев не перекрыты. Что касается тех, кто едет на митинги на Майдан, то им разъясняют, что парковать машины лучше на подъездах к Киеву, чем ехать на транспорте в центр города. Из-за акций в городе пробки, - сказал Жукович.

Евромитинг в Киеве по данным милиции собрал 25 тысяч человек, хотя оппозиция говорит о 100 тысяч участников.P.S. Это все, что нужно знать о лживой ментовской морде Николае Жуковиче.
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Слава Вите Заверухе и Юрию Хорту!
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характерно что обозначили именно добробаты.....
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менты на 90% сепары, исключение только небольшая часть, реально повоевавшая на "передке" в АТО, остальные будут лизать жопу Хуйлу как только он их "освободит".
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Учитывая то, что некоторые из задержанных находились в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов, парень подумал, что они могут с ним что-то сделать (закопать). Суд избрал, насколько я понял, меру пресечения", - отметил Николай Жукович. Источник: http://censor.net.ua/v425251 что это за текст???
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завали хлебало, ватастановец задроченный
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А можно поподробней о мальчике? А то мы уже слышали одну историю.
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а влада жизнь похищает и будущее .и к чему упоминание про добробаты?
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Начал смотреть видео. Что за барбос там озвучивает? Щеки такие- Арбузов курит в сторонке. Хоть бы хотел ему верить- не получается. Надо же так нажрать, бог троим нес, а ему одному досталось. Епт... видать большооооой начальник
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оце хлопці з добробатів і націоналісти робіть висновки -- якщо не об"єднаєтесь в одну силу -- посадять нахрін по-одному чи дрібними партіями
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хіхлятка? жлобина кацапская, иди ка ты на Звезду, здесь не наливают
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Коментувати малозв'язану промову цього спікера не збираюся. Та і факти якісь дивні ним наведено. Як він втік? Що за послуги йому надавалися? Звідки у 23-річного 260 тисяч могло бути? Як він міг викопати таку яму у промерзлій землі?

Коротше-почекаю більш змістовної інформації.
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А оружие(ППШ и МП40) стырили из краеведческого музея.
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"требовали от него деньги за якобы некогда предоставленные услуги" я может не якобы а может действительно предоставленные ? может быть парень то и не совсем такая уж жертва ? в своей жизни встречал не раз таких уродов которые оказавшись должниками сперва уходят в полную несознанку а когда начинаешь настаивать бегут в ментовку

ПыСы не хочу оправдывать бывших добробатовцев ( ибо не в курсе дела ) но о похищении и копании могил известно только со слов чудесным способом спасшегося парня
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как он мог выкопать такую глубокую яму на промёрзлой земле?
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хотели юношу в трусиках распять? ...мабудь будут бить вскоре барыг..и возможно даже по лицу ногами! а глоки их и пр.шмайсеры будут торчать в ихних же жопах!
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Легенда о плохих добровольцах тут как тут.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗадержаны подозреваемые в похищении парня в Киевской области. Некоторые из них служили в добровольческом батальоне , - полиция. ВИДЕО
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