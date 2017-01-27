 Задержаны подозреваемые в похищении парня в Киевской области. Некоторые из них служили в добровольческом батальоне , - полиция. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области, вчера неподалеку от столицы произошло циничное преступление.
Трое мужчин похитили из дома 23-летнего парня, издевались над ним, потребовали деньги и заставили копать себе могилу. К счастью, парню удалось обмануть похитителей и сбежать в магазин, где он попросил продавца вызвать полицию.
Спикер ГУ Нацполиции Киевской области Николай Жукович прокомментировал телеканалу 112 действия трех мужчин, которые похитили парня.
"Они похитили человека с целью наживы. Они требовали от него деньги за якобы некогда предоставленные услуги... Учитывая то, что некоторые из задержанных находились в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов, парень подумал, что они могут с ним что-то сделать (закопать). Суд избрал, насколько я понял, меру пресечения", - отметил Николай Жукович.
"Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры, КОРД и других спецподразделений полиции преступников смогли быстро обезвредить", - добавил представитель ГУ Нацполиции Киевской области.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь, в настоящее время он не находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.
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Хотели все сдать, но добровольцы помешали барыгам.
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Но, лучше, чтоб моё мнение было ошибочным.
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Ведь составы из дыры стоят, а пацаны на счетчике...
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или у вальцманов - только добробаты виновны?
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Валерия ЧЕПУРКО 24 ноября 2013, 22:12
Милиция Киевской области не перекрывала дороги в столицу и никаких специальных мер не вводила. Об этом "Комсомольской правде в Украине" заявил начальник пресс-службы областной милиции Николай Жукович.
- Дороги на Киев не перекрыты. Что касается тех, кто едет на митинги на Майдан, то им разъясняют, что парковать машины лучше на подъездах к Киеву, чем ехать на транспорте в центр города. Из-за акций в городе пробки, - сказал Жукович.
Евромитинг в Киеве по данным милиции собрал 25 тысяч человек, хотя оппозиция говорит о 100 тысяч участников.P.S. Это все, что нужно знать о лживой ментовской морде Николае Жуковиче.
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Коротше-почекаю більш змістовної інформації.
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ПыСы не хочу оправдывать бывших добробатовцев ( ибо не в курсе дела ) но о похищении и копании могил известно только со слов чудесным способом спасшегося парня
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