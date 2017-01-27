EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Общество
  9069  34
Материалы по теме:
Все про:Львов (3240) наезд (23) водители (493) патрульная полиция (1132)

 "Дай я там стану! Шо ти клоуна із себе робиш?!", - водитель Audi А5 во Львове наехал на патрульного. ВИДЕО

Водитель автомобили Audi А5 совершил попытку наезда на инспектора патрульной полиции на пересечении улиц Коперника и Вербицкого во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел в момент, когда полицейские временно ограничили движение для эвакуации другого автомобиля. Водитель Audi проигнорировал требование полицейского, объехал колонну ожидающих завершения эвакуации авто, выехав на тротуар. На замечания патрульных реагировал агрессивно, а потом совершил наезд на полицейского, который в итоге получил удар и гематому на колене.

Следственная группа задокументировала инцидент и квалифицировала его как умышленное нанесение сотруднику полиции легких или средних телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей.

Осенью 2016 года, этот же патрульный оштрафовал этого же водителя за проезд перекрестка на красный сигнал светофора.
Загрузка видео...
Читайте также: Вина Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, доказана, - прокуратура
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в Америці пристрілили б як скажену собаку і ще б отримав премію...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага дай нашим дебилам такое право! они и так стреляют в невиновных и сами в себя, а когда аваков разрешит как в США, так эти дауны всех перестреляют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если-бы пристрелил или дал по башке,то сейчас-бы здесь столько грязи вылелось-бы,Что мама не горюй!!! И ментов расстрелять,и козлы,и волочи ну и тд. Нам не угодишь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

Представляете, как он ведет себя с обычными гражданами ?
Умышленное покушение на жизнь и здоровье полицейского при исполнении.
Года на три на зону собаку, пусть подумает.
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты меня поставил в тупик своим вопросом. Не хочу ставить тебя в тупик своим ответом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не кокетничай,я просто Жванецкого вспомнил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жванецкий - исполнитель по приговорам Линча ? Хто такой ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами,а я вас поставлю в тупик своими ответами" (Жванецкий) Классику нужно знать.))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что делать ,если власти шлангами прикидываются.Только самим решать все проблемы.Мы же решаем свои проблемы на бытовом уровне ,то почему не можем решать эти проблемы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И голос ребенка в салоне вроде слышен,и имя водителя по французки гондон,а может гандон точно не помню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эта новость не стоит выеденного яйца. Фамилия у.бка где? Номер машины? Кто он по жизни?Хотя бы это.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему его е.ло заретушировали.Что заранее боимся уже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А лицо "герою" зачем закрыли?
В США за подобное водилу бы вытащили через боковое окошко, сильно приложили бы мордой в асфальт, надели бы наручники и увезли бы кутузку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что они "банда",а у нас ссыкуны.Я имею ввиду начальничков ментов,которые за свои жопы переживают. Если бы полиция была единым организмом сверху донизу ,то хер бы кто рыпнулся. А так сверху ссыкуны,начиная с авакова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему его не пристрелили? Или хотя мордой в грязь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Новая полиция точно такие 3.14доры, как и старые мЭлиционЭры, был бы мент мужиком застрелил бы к ебеням урода, а так видать номеров засцал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Депутатам можно, а этому мудаку чего нельзя
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прийде час будуть кидати,поки нехай баб ганяють картоплею і молоком,акерівництво вопроси рішає а платимо за це все ми
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давайте молиться за ногу полицейского- что бы не отрезали из-за гематомы)))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Дай я там стану! Шо ти клоуна із себе робиш?!", - водитель Audi А5 во Львове наехал на патрульного. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест блокада боевик взятка ГПУ Гройсман Донбасс задержание Крым крымские татары Луганщина Луценко Львов МИД Минобороны мусор НАБУ Нацполиция обстрел Порошенко прокуратура Путин репрессии Розенко Россия СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти