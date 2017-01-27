 "Дай я там стану! Шо ти клоуна із себе робиш?!", - водитель Audi А5 во Львове наехал на патрульного. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, инцидент произошел в момент, когда полицейские временно ограничили движение для эвакуации другого автомобиля. Водитель Audi проигнорировал требование полицейского, объехал колонну ожидающих завершения эвакуации авто, выехав на тротуар. На замечания патрульных реагировал агрессивно, а потом совершил наезд на полицейского, который в итоге получил удар и гематому на колене.
Следственная группа задокументировала инцидент и квалифицировала его как умышленное нанесение сотруднику полиции легких или средних телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей.
Осенью 2016 года, этот же патрульный оштрафовал этого же водителя за проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Читайте также: Вина Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, доказана, - прокуратура
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Представляете, как он ведет себя с обычными гражданами ?
Умышленное покушение на жизнь и здоровье полицейского при исполнении.
Года на три на зону собаку, пусть подумает.
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В США за подобное водилу бы вытащили через боковое окошко, сильно приложили бы мордой в асфальт, надели бы наручники и увезли бы кутузку...
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http://testdrive.com.ua/debyutant-audi-a5/
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https://www.youtube.com/watch?v=oCV-c1c4tEc
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