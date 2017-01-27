 Полицейский-наркодилер под "кайфом" задержан в Запорожской области при попытке продать метамфетамина на 14 тысяч гривен. ВИДЕО

Как сообщили Цензор.НЕТ
в пресс-центре
СБ Украины, старший лейтенант полиции планировал организовать в городе канал сбыта психотропного препарата метамфетамин местным наркозависимым. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт продажи злоумышленником наркотика на более чем пять тысяч гривен.
Оперативники СБ Украины задержали полицейского, согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, возле здания райотдела во время попытки реализации метамфетамина на почти четырнадцать тысяч гривен. Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Что такое!? Я предприниматель! Цветами торгую", - киевские полицейские задержали наркоторговцев-оптовиков и изъяли более тысячи доз героина. ВИДЕО
Медицинский осмотр задержанного установил, что старший лейтенант находился в состоянии наркотического опьянения и уже длительное время употребляет наркотики.
Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления. Смотрите также: Почти один килограмм марихуаны и 12 граммов амфетамина изъяли сотрудники СБУ у мужчины в Волновахе. ВИДЕО
Продолжаются оперативно-следственные действия.
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Не можешь победить - возглавь !
Полиция поняла это буквально.
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Кроме того, Генпрокурор отметил, что расследуются также события во время задержания грабителей в окрестностях Киева.
Напомним, ночью 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей. Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОВД выжидала в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОВД.
Отец погибшего бойца ДСО утверждает, что реформированные «мусора» грабили дома в Княжичах, а его сын стал жертвой преступления.
Вчера на заседании комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности, законности, правопорядка, взаимодействия с правоохранительными органами и борьбы с коррупцией Киевского облсовета был приглашен прокурор Киевской области для того, чтобы доложить о ходе расследования в Княжичах.
Прокурор приглашение проигнорировал, но заседание посетил отец одного из погибших полицейских Александр Орлов и рассказал о результатах собственного расследования и сообщил общественности неизвестны обстоятельства событий.
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