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Все про:задержание (4909) наркотики (1252) Нацполиция (5649) СБУ (13097) Запорожская область (487)

 Полицейский-наркодилер под "кайфом" задержан в Запорожской области при попытке продать метамфетамина на 14 тысяч гривен. ВИДЕО

Оперуполномоченного уголовного розыска Мелитопольского райотдела Нацполиции в Запорожской области уличили в торговле наркотиками сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, старший лейтенант полиции планировал организовать в городе канал сбыта психотропного препарата метамфетамин местным наркозависимым. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт продажи злоумышленником наркотика на более чем пять тысяч гривен.

Оперативники СБ Украины задержали полицейского, согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, возле здания райотдела во время попытки реализации метамфетамина на почти четырнадцать тысяч гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Что такое!? Я предприниматель! Цветами торгую", - киевские полицейские задержали наркоторговцев-оптовиков и изъяли более тысячи доз героина. ВИДЕО

Медицинский осмотр задержанного установил, что старший лейтенант находился в состоянии наркотического опьянения и уже длительное время употребляет наркотики.

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Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления.

Смотрите также: Почти один килограмм марихуаны и 12 граммов амфетамина изъяли сотрудники СБУ у мужчины в Волновахе. ВИДЕО

Продолжаются оперативно-следственные действия.
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Так у нас депутаты под кайфом, почему бы полицейскому не проверить (не побывать в состоянии).
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А у Ради коли торчкив зачистять ? Югик , агооов !
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А нет у ЮГика доводов супрАтив Кости доВБкина
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А он при чем здесь? Или кацорылому абы побольше говна на вентилятор бросить?
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Ну так слава тогда и министру МВД кацапскому, у них думаешь меньше менты наркотой барыжат ?
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Полицейский-наркодилер

Не можешь победить - возглавь !
Полиция поняла это буквально.
.
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О-о-о!!! Зозуля знову взявся за старе? Розширює канали збуту?
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Когда учился в школе,бил одного чмыря только ногами.Чтобы рук не пачкать.Позже он вырос и стал ментом в Макеевке. Как-то перед войной встретились в Донецке и он привязался угостить меня пивом из былого уважения ,ну и чтобы похвалиться своими достижениями.Уже из первых рассказов понял,что мразь еще та.- Как они предпринимателей кидали.Как проституток за бесплатно крышуют и пользуют, Как цыгане им за свой наркобизнес отстегивают. Хорошенько мы с ним поддали.А когда увидел,что еще чуть-чут и поплывет,заказал еще бутылку водки.После в пивнухе его и оставил спать,а сам свалил.Так вот при сепарах,дружненько перешел на сторону днр.А недавно узнал,что он уже в Киеве на какой-то повышенной должности работает.Так,что киевляне,вешайтесь.Авакову привет.
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До реформировались на столько , что сейчас, когда видишь полицейского , уверен что перед тобой наркоман.
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Руководитель ГПУ также рассказал, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен после грабителей еще и правоохранителями. «Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды - один раз грабителями, второй раз работниками правоохранительных органов», - сказал он.
Кроме того, Генпрокурор отметил, что расследуются также события во время задержания грабителей в окрестностях Киева.
Напомним, ночью 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей. Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОВД выжидала в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОВД.
Отец погибшего бойца ДСО утверждает, что реформированные «мусора» грабили дома в Княжичах, а его сын стал жертвой преступления.
Вчера на заседании комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности, законности, правопорядка, взаимодействия с правоохранительными органами и борьбы с коррупцией Киевского облсовета был приглашен прокурор Киевской области для того, чтобы доложить о ходе расследования в Княжичах.
Прокурор приглашение проигнорировал, но заседание посетил отец одного из погибших полицейских Александр Орлов и рассказал о результатах собственного расследования и сообщил общественности неизвестны обстоятельства событий.
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Презумпция правоты полицейского. Сначала съешьте таблеточку, а потом уже обжалуйте, когда в обезьяннике очухаетесь...
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Интересно вот,а у них есть время для исполнения должностных обязанностей,только в последних сообщениях один взятки берет,ну а этот еще чище блин.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолицейский-наркодилер под "кайфом" задержан в Запорожской области при попытке продать метамфетамина на 14 тысяч гривен. ВИДЕО
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