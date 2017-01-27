 "С марта на экранах всей страны": Луценко анонсировал начало суда над Януковичем. ВИДЕО

По его словам, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу, председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Начало судебного разбирательства прогнозируют на март этого года.
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"С марта на экранах всей страны открытый, беспристрастный и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, позволившего Путину ввести войска в Крым, а затем на Донбасс. Это поставит точку над историей диктатуры, это даст возможность конфисковать все богатства, которые находятся в Украине и арестованы за рубежом ", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.
Напомним также, 1 марта Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать войска на территории Украины "для защиты российских граждан". В своем обращении к сенаторам президент попросил предоставить ему право использовать вооруженные силы на территории Украины "до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране".
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ви ж у владі !
що вам заважає?
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І ще стаття на цю тему.
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Власть в Украине легитимна, признана всем цивилизованным миром.
Кто ее не признал?
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Ваши индикаторы и о ненужности санкций против россии вам семофорят.
А цивилизованный мир живет по законам, а не по чьим-то персональным индикаторам.
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Юга-фуфлогон.
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Кроме того, Генпрокурор отметил, что расследуются также события во время задержания грабителей в окрестностях Киева.
Напомним, ночью 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей. Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОВД выжидала в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОВД.
Отец погибшего бойца ДСО утверждает, что реформированные «мусора» грабили дома в Княжичах, а его сын стал жертвой преступления.
Вчера на заседании комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности, законности, правопорядка, взаимодействия с правоохранительными органами и борьбы с коррупцией Киевского облсовета был приглашен прокурор Киевской области для того, чтобы доложить о ходе расследования в Княжичах.
Прокурор приглашение проигнорировал, но заседание посетил отец одного из погибших полицейских Александр Орлов и рассказал о результатах собственного расследования и сообщил общественности неизвестны обстоятельства событий. Мы выкладываем несмонтированное видео общения Александра Орлова из СМИ. Все остальное на оставляем на ваше усмотрение:https://youtu.be/SYJqRciSApI
https://youtu.be/Deq-gEX6HS0
Стоит отметить, что на реформу полиции в Украине было потрачено более 25 миллиардов гривен из бюджета, денег выделенных МВФ и международными донорами.
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Савченко уже выдохлась..
Совсем Кума без козырей Юрий оставить хочет!
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