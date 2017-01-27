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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8003) Луценко (6332) Янукович (32057) государственная измена (88)

 "С марта на экранах всей страны": Луценко анонсировал начало суда над Януковичем. ВИДЕО

Материалы дела о государственной измене экс-президента Януковича уже в ближайшее время передадут на ознакомление его защиты.

Об этом во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

По его словам, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу, председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Начало судебного разбирательства прогнозируют на март этого года.

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"С марта на экранах всей страны открытый, беспристрастный и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, позволившего Путину ввести войска в Крым, а затем на Донбасс. Это поставит точку над историей диктатуры, это даст возможность конфисковать все богатства, которые находятся в Украине и арестованы за рубежом ", - подчеркнул генпрокурор.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Следствие получило неопровержимые доказательства госизмены Януковича - фотокопию заявления экс-президента с просьбой ввести войска РФ в Украину, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Напомним, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.

Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.

Напомним также, 1 марта Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать войска на территории Украины "для защиты российских граждан". В своем обращении к сенаторам президент попросил предоставить ему право использовать вооруженные силы на территории Украины "до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране".


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И украинцы будут с умилением смотреть как Югик с пгокугогами судит пальтрет Януковича, вытирая слезы умиления платежками от шоколадных мародеров
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слишком оптимистичный прогноз. 10 лет - это только первый сезон из минимум 10-ти.
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вообще Юга сам оптимист - что он в марте генпрокурор
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этот генпгокугог слишком хорош. соевый его так легко не сдаст, как пороШокина.
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может так случиться, что его уже спрашивать не будут
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Так по итогу если сравнить доход и уровень жизни при Яныке и сейчас . Большой вопрос кого нужно судить .......
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надо отпуск брать, чтобы ни одной серии не пропустить
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Югик! подожди, не начинай, дай за попкорном сбегать.
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столько попкорна тебе не съесть. не переживай
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Судити і робити шоу з суда.це "две большие разници " ))))
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То напевно якийсь виняток бо в основному овочі безобідні і полєзні
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в принципе да. когда подсудимому плевать как на суд, так и на его результаты, когда подсудимого не возможно не то, что на зону отправить, а даже на скамью подсудимых усадить - как это еще можно назвать?
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Рано или поздно овощь получит своё, суд нужен, чтобы это чмо сидело в засРахе и никуда не рыпалось. Хуйло не вечное и не факт, что новый президент Рахи-засрахи не выдаст шапкокрада.
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Суд-так, безумовно!!! Суд,а не нескінченне шоу ))))))
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Пане прокуроре! то що-ви брехун?
ви ж у владі !
що вам заважає?


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Така у Югіка "незавидная доля", бути шісткою!! " Я шут, я Арлекин, я просто смех. Без имени и вобщем без судьби "))))
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у нього є ще одна спеціальність- по його це сомельє а по нашому-алканавт
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Я Югіка ще з гранітної революціі пам"ятаю,комса недорізана ))))
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Ну до кінця строку Пороха мабуть винесуть вирок... Заочно.
І ще стаття на цю тему.
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если найдут судью идиота))) которому нечего терять))
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Как раз вовремя,с 1 февраля комуналка по новому вперед,лохам надо зрелищ,что бы отвлекались
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И тут как нарочно кацапы изготовились со своей армией на границе, як каже Климкинд
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Пэдро также подписал закон о вводе иностранных войск))) Похмелите уже югика, а то до марта не дотянет)
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Думаю блокбастер с трампом затмит мыльную оперу с хряком.
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Картавый оборотень, начни ещё суд над своим маланским хозяином Вальцманом, за геноцид украинского народа и предательство, мародёрство в военное время
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Ну это уже финиш - вместо того ,чтобы отлавливать бывших и доставлять их для суда в Украину ,вместо того ,чтобы массово садить Порошенков,Яценюков,Пашинских,Гройсманов,Аваковых нам предоставят мыльную оперу пон названием суд над Януковичем в прямом эфире,при чём самого Януковича на этом суде не будет ! Нынешняя власть похоже совсем с катушек слетела !!!!
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Витя слишком крупногабаритный, чтобы его контрабандой из россии ввозить в Украину.
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Пускай приплатят моссадовским специалистам с десяток лямов, те его в мешке через неделю принесут. Неуловимый Джо неуловим только потому, что он и нахрен никому не нужен.
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неужели юГику удастся поставить новый рекорд и обосраться еще больше, чем он уже обосрался?
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Югу и его пгокугогов адвокаты Овоща загонят в ситуацию, когда нужно будет или признать Овоща легитимным (на дату подписания письма) или признать, что на эту дату Овощ был обычным гражданином и его письмо не имело никакой юридической силы. Но Юга упорото этого не замечает.
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Луценко анонсировал начало суда над Януковичем""""""""" Ну с "паравозиком" понятно, а с остальными "цистернами" , члэнами ОППО, БПП когда ?
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Оля вы тут облажались, а не только с санкциями против россии.
Власть в Украине легитимна, признана всем цивилизованным миром.
Кто ее не признал?
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народ Украины недоволен, вот вам главный индикатор. Или я не права?
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Конкретики от вас нет ни в одной из обсуждаемых тем, сплошная профанация и словоблудие.
Ваши индикаторы и о ненужности санкций против россии вам семофорят.
А цивилизованный мир живет по законам, а не по чьим-то персональным индикаторам.
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Юрий Витальевич, а почему умолчал жанр кинофильма? Стыдно признаться, что речь идет о комедии?
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Не удивлюсь если туповатый Овощ вщент раздолбает тупого крикуна Югика на этом суде.

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Юра, а шо там з брильянтовими прокурорами? Вже пішли на підвищення?
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Суд над Януковичем. Без Януковича и без наказания Януковича.
Юга-фуфлогон.
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А давайте так - кто из этих зэков проиграет - тот на очередную ходку пойдет? Украинская рулетка.
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Руководитель ГПУ также рассказал, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен после грабителей еще и правоохранителями. «Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды - один раз грабителями, второй раз работниками правоохранительных органов», - сказал он.
Кроме того, Генпрокурор отметил, что расследуются также события во время задержания грабителей в окрестностях Киева.
Напомним, ночью 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей. Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОВД выжидала в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОВД.
Отец погибшего бойца ДСО утверждает, что реформированные «мусора» грабили дома в Княжичах, а его сын стал жертвой преступления.
Вчера на заседании комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности, законности, правопорядка, взаимодействия с правоохранительными органами и борьбы с коррупцией Киевского облсовета был приглашен прокурор Киевской области для того, чтобы доложить о ходе расследования в Княжичах.
Прокурор приглашение проигнорировал, но заседание посетил отец одного из погибших полицейских Александр Орлов и рассказал о результатах собственного расследования и сообщил общественности неизвестны обстоятельства событий. Мы выкладываем несмонтированное видео общения Александра Орлова из СМИ. Все остальное на оставляем на ваше усмотрение:https://youtu.be/SYJqRciSApI

https://youtu.be/Deq-gEX6HS0

Стоит отметить, что на реформу полиции в Украине было потрачено более 25 миллиардов гривен из бюджета, денег выделенных МВФ и международными донорами.
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та сколько можна тошнить этим политическим трупом. И так вонь от рыгов по всей Украине не выветрилась. Сперва всех повыпускали, а теперь заочный суд и многомесячное вливание помоев в уши Украинцев. Реальными делами против взяточников займись прокурор хенеральный
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Ебанашка подбуханый - кому этот януковичь нужен спустя 3 года - Животное У него на второй день после Майдана Ахметов стал попутчиком Майдана -а атеперь этот пес в ДНР радейки шлет ...

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Суд над всією бандою Яника-Порошенка коли буде ?
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Шулеры рядятся в клоунов. Посмеятся над людьми в этот раз не получится.
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Рано они Януковича раскручивать начали...
Савченко уже выдохлась..

Совсем Кума без козырей Юрий оставить хочет!
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Луцик учится у своего патрона давать обещания, которым не светит сбыться.
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Меня больше интересует не эта будущая Санта-Барбора, а где заявления об арестах ахметки и сообщников за поставку раций лугандону. И тишина. Президент тоже пока отмалчивается насчет блокады лугандона - ждет реакции общества, мнения аналитиков, статистику и рэйтинги. Господи... каких уродов мы сами выбираем. Когда же на собственных ошибках учится начнем.
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анонсы картавого уже неинтересны, просто не срабатывает. если, куражась, впустую кричать "волк!!!", никто не поверит, когда тот реально появится.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"С марта на экранах всей страны": Луценко анонсировал начало суда над Януковичем. ВИДЕО
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