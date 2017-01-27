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 6 россиян задержаны в аэропортах Киева: один из них награжден медалью "За возвращение Крыма", еще один служил в ГРУ ВС РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера в столичных аэропортах сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ разоблачили 6 граждан России. Среди них находились возможные военные Российской Федерации и лица, имеющие связи с НВФ и причастные к преступной группировке, которая связана с мошенническими действиями в банковской сфере. Все россияне пытались попасть в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

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Так, в аэропорту "Борисполь" при оформлении рейса, прибывшего из Минска, были обнаружены 5 граждан России. Все мужчины прибыли в Украину впервые. В ходе дополнительного контроля у каждого из россиян нашли одинаковую сумму средств в размере по 100 000 рублей РФ в одинаковых конвертах. У некоторых из них совпадала дата выдачи паспортов. При этом все пятеро отметили отдых, как цель своего пребывания на территории нашего государства. Во время общения ответы мужчин были характерны именно для военных или четко проинструктированных лиц.

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Кроме того, у одного из россиян пограничники совместно с СБУ обнаружили военный билет, жетон ВС РФ и маскировочный халат. Также установлено, что некоторые из них, возможно, причастны к преступной группировке, которая связана с мошенническими действиями в банковской сфере.

Сейчас гражданам РФ отказано в пересечении государственной границы. Продолжаются фильтрационно-проверочные мероприятия.

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Еще одного гражданина России пограничники совместно с СБУ разоблачили в аэропорту "Киев". Он также прилетел в Украину рейсом из Минска. Во время пограничного контроля на мужчину сработала база данных, поскольку в отношении него действовало поручение от правоохранительных органов. Далее во время проверки правоохранители установили, что мужчина является председателем Совета директоров одной из группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом. Также выяснилось, что он имеет связи с представителями незаконных вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины, ведь в его телефоне были найдены соответствующие контакты, и кроме того был награжден медалью "За возвращение Крыма" лично министром обороны РФ.

Выявленному гражданину России отказано в пропуске через государственную границу.

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никак, их всех отпустили (выдворили из Украины) и пожелали счастливой дороги.
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Никак. Читайте статью внимательно: "Сейчас гражданам РФ отказано в пересечении государственной границы."
Т.е. никто их не арестовывал - отправили назад в Рашку...
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Визовый режим с Россией сейчас нужнее безвиза с ЕС.
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Пилять! И снова...понять, простить и отпустить...
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вообще интересно, как тапочки, камуфляж и боксёрские перчатки можно привязать к терроризму? представляю орка в камуфляже, шлёпках и боксёрских перчатках))) страшный сепар!!)))
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А "украинских диверстантов" в Крыму, со шлепанцами и символикой Украины, можно?
Страшные укртеррористы. Особенно если подкинуть тарелку с эмблемой воинской части и визитку правого сектора)
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Ну да,нам же не нужен визовый режим с парашей.... Еще бы в сраку их поцеловали на прощанье.
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И сколько их таких "в командах из пяти человек" прибывает в Украину каждый день?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия6 россиян задержаны в аэропортах Киева: один из них награжден медалью "За возвращение Крыма", еще один служил в ГРУ ВС РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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