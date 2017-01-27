 Мэр Глухова Терещенко: Я не буду выдвигать свою кандидатуру на выборах. ВИДЕО

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"Да, я принял решение, и не буду выдвигать свою кандидатуру. У меня не было цели быть мэром в течении 20 лет. Я не специалист в этой области и никогда не хотел стать мэром, особенно в Украине", - заявил Терещенко. Отвечая на вопрос журналиста о возможном переезде в Киев, где живет его жена Елена Ескина, Терещенко отметил: "Мне кажется нормальным, если муж хочет жить со своей женой".
Напомним, ранее Мишель Терещенко в беседе с журналистами заявлял, что после своей отставки планирует переехать в Киев, чтобы помогать своей жене, которая собирается баллотироваться на пост мэра столицы. Выборы в Глуховской объединенной территориальной общине должны состояться в апреле-мае 2017 года. После этого полномочия мэра перейдут к голове громады.
В ее состав, кроме Глухова, войдут села Некрасово, Приволье и Белокопытовое.
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Єдиний варіант боротьби - скорочення держапарату (усього від мерій до ВР і АП) наполовину і переведення дозвільної системи до автоматичного (безлюдського) плану - комп"ютер
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жінка перемогла.
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