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 Политика Украины
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Все про:Терещенко (2) Глухов (2)

 Мэр Глухова Терещенко: Я не буду выдвигать свою кандидатуру на выборах. ВИДЕО

Терещенко заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Глуховской местной общине.

Городской голова Глухова Мишель Терещенко заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Глуховской местной общине, поскольку не является специалистом по местному самоуправлению. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

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"Да, я принял решение, и не буду выдвигать свою кандидатуру. У меня не было цели быть мэром в течении 20 лет. Я не специалист в этой области и никогда не хотел стать мэром, особенно в Украине", - заявил Терещенко. Отвечая на вопрос журналиста о возможном переезде в Киев, где живет его жена Елена Ескина, Терещенко отметил: "Мне кажется нормальным, если муж хочет жить со своей женой".

Напомним, ранее Мишель Терещенко в беседе с журналистами заявлял, что после своей отставки планирует переехать в Киев, чтобы помогать своей жене, которая собирается баллотироваться на пост мэра столицы. Выборы в Глуховской объединенной территориальной общине должны состояться в апреле-мае 2017 года. После этого полномочия мэра перейдут к голове громады.

В ее состав, кроме Глухова, войдут села Некрасово, Приволье и Белокопытовое.



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Мер Генічеська зараз більш глобальними питанями займається, зміна клімату,кібербезпека Всесвіту...
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нормальный мужик понял: не всё сладкое конфеты........, жаль ухода таких людей, из за паскудной власти.....
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самое интересное что Михаил Иванович Терещенко крупный украинский бизнесмен и политик был незаурядной личностью.Был министром финансов при Керенском.Мишел является кажись внуком Михал Иваныча..
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Докерувався альфонс. Всі Терещенки після того як їх обібрали більшовики були альфонсами, їх предок збагатився на Кримській війні.
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дебил этот мишелька... сегодня он знакомится с тобой, а на утро вообще ничего не помнит... а может женушка опаивала его чтобы женился...
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Чесні люди ніяк не можуть працювати\співпрацювати з нечесною владою. Навіть ті, хто прийшов після Майдану до влади, депутати, мери ніяк не можуть вплинути на чиновницьку мафію -- реально на найбільш сильну мафію в Україні. У них (чиновників) уся реальна влада -- адміністрації усіх рівнів . Вони можуть як заблокувати найбільш розумне рішення саботажем, так і прискорити найбільш тупе...
Єдиний варіант боротьби - скорочення держапарату (усього від мерій до ВР і АП) наполовину і переведення дозвільної системи до автоматичного (безлюдського) плану - комп"ютер
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Ты силач будешь балотироваться на этих выборах?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМэр Глухова Терещенко: Я не буду выдвигать свою кандидатуру на выборах. ВИДЕО
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