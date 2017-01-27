Загрузка видео...
"Плохо при Обаме цветы шли?", - "Надежды не было на Обаму, а на Трампа мы надеемся", - москвичи о новом президенте США. ВИДЕО
Российские журналисты провели на улицах Москвы иронический опрос, выясняя отношение россиян к новому американскому президенту Дональду Трампу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", поводом для такого сюжета от российских журналистов, стал опрос "Левада‑Центра", зафиксировавший снижение количества россиян, которые считают, что отношения России и США улучшатся после избрания Дональда Трампа.
Ответить
Ответить
Ответить
Если видите, что человек, купив букет, вынимает из него один цветок, можете не сомневаться - он рожден в совке....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Четное количество.
)))
Ответить
КАША ИЗ БЕРЁЗОВОЙ КОРЫ И ХЛЕБ ИЗ ОТРУБЕЙ И МУСОРА - БУДНИ СКРЕПНОГО СНИГЕРИЙЦА БЛИЗЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это к тому, что верить Путину - себя не уважать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот тут пишут, что ученые изобрели гибрид свиньи и человека. Х...й его знает, по-моему его уже давно изобрели В России я их частенько встречаю
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
35-летний мужчина воевал в Чечне и после этого увлекся оккультизмом.
Бывший силовик вел уединенный образ жизни. Соседи не замечали за ним никаких странностей, отзывались о нем как о спокойном и доброжелательном мужчине.
После участия в боевых действиях на Кавказе он увлекся оккультизмом и поклонением темным силам. Убивать полицейский начал еще в 2015 году, пишет kp.ru.
К слову, преступник сам стал проповедником темных знания и рекломировал свои услуги в Интернете на специализированных форумах. После этого у него появились свои последователи.
Жертвами убийцы становились асоциальные личности, пояснили следователи. Он легко втирался к ним в доверие. Затем экс-полицейский связывал свою жертву и начинал проводить оккультные обряды. Место для своих обрядов поклонник Сатаны выбрал не менее мистическое - Ганину яму, где были захоронены останки императора Николая II и его семьи.
Неподалеку от Ганиной ямы мужчина создал свое личное кладбище, где он сначала убивал своих жертв с помощью ножа, проводил магический обряд с их кровью, а затем закапывал и пытался воскресить, чтобы создать некую армию зомби. Жертвами таких ритуальных убийств стали четыре человека.
Согласно выводам психиатрической экспертизы, экс-полицейского признан невменяемым.
Ответить
Это видео надо в Украине показывать детям !! В садиках в школе - везде!!! Пусть знают какие у них соседи и братья..... Боже упаси!!!
https://twitter.com/LvivG/status/824520584205926400
Ответить
россия - один сплошной дурдом.
.
Ответить
Ответить
Сирийская оппозиция послала Путина найух с его проектом Конституции Плешивый карлик возомнил, что может решать как жить сирийскому народу
Ответить
Ответить
Ответить
Раньше покупали по 3..5..7 штук....скоро будут покупать 4...6...8...штук...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
P.S. A etot vovan, huijlo, lilji-Pljutjin, on kto? Hubernator Tehaxa? Nam bi nabitj Amerike glaz... pljutjin, vozglavj vesj Mir!!!
Ответить