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 Общество, За рубежом
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Все про:опрос (1488) Россия (64929) Трамп (562)

 "Плохо при Обаме цветы шли?", - "Надежды не было на Обаму, а на Трампа мы надеемся", - москвичи о новом президенте США. ВИДЕО

Российские журналисты провели на улицах Москвы иронический опрос, выясняя отношение россиян к новому американскому президенту Дональду Трампу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", поводом для такого сюжета от российских журналистов, стал опрос "Левада‑Центра", зафиксировавший снижение количества россиян, которые считают, что отношения России и США улучшатся после избрания Дональда Трампа.

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Теперь цветы пойдут лучше... Похорон больше...
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можете мне не верить, но в Европе обычно четное число продается.
Если видите, что человек, купив букет, вынимает из него один цветок, можете не сомневаться - он рожден в совке....
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В Європі і обручки носять на лівій руці - так прийнято, в Англії руль в авто з правого боку.
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Католики потому-что, а у англичан всегда было плохо с чуством юмора...
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хаха.. через полгода это стадо будет ныть что "трамп нас предал!"((
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Uvi, oni izpoljzujet vezde poddelki - venki plastmasovije -Kitaiskije, no dolgoigrajusjcjije i vozmozjno izpoljzovatj povtorno - tak sjto, nadezjdi na cveti nu tak skazatj, uslovno.
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Вадян, это пятерка! Почему в России дороги херовые - потому что Трамп в Америке президент...
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Зато как пойдут цветы при трансляции "Лебединого озера".
Четное количество.
)))
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ПРИ ТРАМПЕ САЛАТ ИЗ ЦВЕТОВ БУДЕТ ПОДАВАТЬСЯ ЛИШЬ НА ПРАЗДНИК )
КАША ИЗ БЕРЁЗОВОЙ КОРЫ И ХЛЕБ ИЗ ОТРУБЕЙ И МУСОРА - БУДНИ СКРЕПНОГО СНИГЕРИЙЦА БЛИЗЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО )))

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No tut uzje kak to, nu kak skazatj, u ruskih vsio poddelka, venki tozje plastmasovije s Kitaja, tak sjto, tut s cvetami mogut bitj problemi.
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Хворі люди...чи здорові нЕлюди-ось у чому питання.
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Nu uzje ne dlja vseh - vot MID i medvezjonok uzje prozreli, poneli, sjto Trump iz respublikansov.
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Oi derzjite menja, a to sjcjas upoidu so stula - vsia nadezjda na Trumpa, novij scarj dlja rusnjavih.
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Трамп отменил санкции против РАБссиянская быдла. на РАБссии празник
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Net, izvini, poka jesjcjo ne otmenjil, no ruskije zjivot nadezjdoi - nadezjda ih vsiooo, nu horosj, podtverzjdjonaja bojarosnjikom ih vsiooo.
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нда.. без трампа он срач в своем доме не способен подмести) Ждем, пока Трамп свою жену пришлет))
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Ще не скасували . Але , подивимося, що далі буде.
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А разве Россия отказалась от ядерного оружия?
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Otkazjetsa, 100% otkazjetsa, i podnesjot svojemu bidlu eto ne kak polucjila podzatiljnik a kak jakobi oni za Mir.
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"Еще две недели назад Путин говорил, что Москва не имеет намерений захватывать Крым, но во вторник он сделал именно это" - The Wall Street Journal.
Это к тому, что верить Путину - себя не уважать.
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Tak jemu i nenado veritj - nado vislusjatj, skazatj molodec i tut zje v mordu, v tu hitruju i protivnuju mordu, mozjno i palkoi ili nagoi.
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Не знаю на что там у них надежды, но пока что сходка по Сирии в Астане закончилась пшиком. А США, при активном одобрении Турции и кислых рожах кацапов и иранцев, собираются создавать там зоны безопасности, предусматривающих в том числе и "чистое небо")))
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Otmetim, kak skazal Trump - mi gotovi sozdatj deistviteljno zoni bezopasnosti dlja sirijcev, gde oni smogut nadjozjno prozjdatj period uregulirovanija vojenoi problemi, v tom cjisle, jesli budet neobhodimo i izpolzuja raketi, aviaciju i nazemnije sili - on zje protak, resjajet problemi s ulibkoi, hotj jevo ulibka nu ne nravitsa mne
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у обамы сейчас много свободного времени)) не надейтесь что он от вас отстанет))))
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При Обаме цветы плохо шли, а при Трампе вообще завянут!
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Пятая Колонка ‏@5th_kolonna 3 ч.3 часа назад
Вот тут пишут, что ученые изобрели гибрид свиньи и человека. Х...й его знает, по-моему его уже давно изобрели В России я их частенько встречаю


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До чего надо народ довести, чтоб вся надежда у них была только на Трампа.
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Да насрать нам и на трампа и на москвичей. Каждый день теперь ,что ли рыжего клоуна обсуждать и его высеры в твитере
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Уральский полицейский убивал бомжей - он хотел создать армию зомби



35-летний мужчина воевал в Чечне и после этого увлекся оккультизмом.



Бывший силовик вел уединенный образ жизни. Соседи не замечали за ним никаких странностей, отзывались о нем как о спокойном и доброжелательном мужчине.

После участия в боевых действиях на Кавказе он увлекся оккультизмом и поклонением темным силам. Убивать полицейский начал еще в 2015 году, пишет kp.ru.
К слову, преступник сам стал проповедником темных знания и рекломировал свои услуги в Интернете на специализированных форумах. После этого у него появились свои последователи.
Жертвами убийцы становились асоциальные личности, пояснили следователи. Он легко втирался к ним в доверие. Затем экс-полицейский связывал свою жертву и начинал проводить оккультные обряды. Место для своих обрядов поклонник Сатаны выбрал не менее мистическое - Ганину яму, где были захоронены останки императора Николая II и его семьи.
Неподалеку от Ганиной ямы мужчина создал свое личное кладбище, где он сначала убивал своих жертв с помощью ножа, проводил магический обряд с их кровью, а затем закапывал и пытался воскресить, чтобы создать некую армию зомби. Жертвами таких ритуальных убийств стали четыре человека.
Согласно выводам психиатрической экспертизы, экс-полицейского признан невменяемым.
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Израиль бандерлог‏@LvivG

Это видео надо в Украине показывать детям !! В садиках в школе - везде!!! Пусть знают какие у них соседи и братья..... Боже упаси!!!

https://twitter.com/LvivG/status/824520584205926400
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Эльшад Бабаев ‏@Elshad_Babaev 12 ч.12 часов назад
Сирийская оппозиция послала Путина найух с его проектом Конституции Плешивый карлик возомнил, что может решать как жить сирийскому народу
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11 марта 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт подписал бомагу для дохлого СССРа,кармить лодырей тушонкой прочими медикаментами,Студэбеккерами и прочим Омериканским ХЛАМОМ,.Странное решение,если учесть что упреждающий удар по СССРу дохлому Гитлер нанес 22 июня 1941 года...
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РАБссиянский порноактёр работающий в США Алексей Гончаров,под псевдонимом Маркус Дюпре завоеваал сразу 2 ПорноОскара AVN AWARDS
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С продажей цветов на паРаше все скоро пойдет в гору...
Раньше покупали по 3..5..7 штук....скоро будут покупать 4...6...8...штук...
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у Трампа на рассії рейтинг вищий, ніж у США
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E kacapi (ja znaju sjto vi pod ne svojim akvafresjke tut tusuite) - shodstvo vidite, a ono jestj - 100% , kstati, po mojemu zjeleznaja ledi na foto vigljadit dazje miloserdnei - nu krepcjaites, i sil vam, poverte mne, oni vam ponadobitsa.


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товарооборот между РАБссией и США сократился с 67 до 19 миллиардов в год при Обаміче.тяжко РАБссиянцам без Омерік і
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Плохо при Обаме ... на Трампа мы надеемся", - москвичи: njebudjet boljshe nasrano v podjezdje, Trump pochinjit dorogi, Trump privezhet vam ovoshchi v magazin, da i vodku tozhe (njetoljko v magazin, no i v 'tochku'), i jeslji budjetje sebja horosho vestji - dazhe zasranuju kolbasu poluchitje, pljebei! Tramp obespechit vas dostoijnoij zhiznji pensijeiij, bezbiljetnim projezdom v gorodskom (zasrannom rjusskom) transportje, Tramp unjichtozhit u vas prestupnostj, prostjituciju, pederastiju i pedofiljiju sredji rjusskovo 'pravoslavnovo' duhoventstva, Trump-Trump-Trump!!! Njekogda v rjussii njezilosj tak prekrasno kak pri Prezidjentje Trumpe!!! Slava Trumpu!!!
P.S. A etot vovan, huijlo, lilji-Pljutjin, on kto? Hubernator Tehaxa? Nam bi nabitj Amerike glaz... pljutjin, vozglavj vesj Mir!!!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Плохо при Обаме цветы шли?", - "Надежды не было на Обаму, а на Трампа мы надеемся", - москвичи о новом президенте США. ВИДЕО
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