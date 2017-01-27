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 Политика Украины, Общество
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 "До Травневого 480 метров. Оно "серое", но боевики там больше ходят. Наблюдали группу до 10 человек - ушли, вторая их группа подорвалась", - бойцы ВСУ на Светлодарской дуге. ВИДЕО

Российские террористы постоянно пытаются вести разведку новых позиций батальона "Донбасс" на Светлодарской дуге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, ДРГ российских террористов подходят на близкое расстояние , пытаются простреливать украинские позиции и выяснить возможности наших бойцов.

"Подходят буквально на 200-250 метров и пытаются простреливать посадку и найти нас. Пока у них не получается. Иногда простреливаем бывает - так, пугаем их чуть-чуть, чтобы ближе не подходили. Если посадка зазеленеет, будут ближе и ближе подходить. Сейчас их видно хорошо когда по посадочке идут. Хруст, снег нам помогает", - говорит боец батальона с позывным Ворон.

На окраинах Травневого появлялась группа боевиков численностью 10 человек, но подойти ближе они не решились и скрылись. Еще одна ДРГ террористов попала на минные заграждения. В обоих случаях наши бойцы огонь не открывали - вели наблюдение в полное боевой готовности.

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До речі, англійці боронили свою землю затято.
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Треба заходити в Горлівку та Донецьк, досить вже сидіти в полях! Україна має показувати що вона звільняє власну землю, що вона обовязково поверне свої території. Рух ЗСУ вперед має бути постійним та рішучим!
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я тоже попкорна набрал и жду, когдаж они попрут)))
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Це не відміняє рішучості, з якою брити протистояли Гітлеру. До речі, у нас теж мутять з агресором.
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да вы правы .....простолюдины то одно а банкиры то другое
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На Тонісі кожен день по будням о 20-00 показують документалку "Щоденник війни. День за днем". Там дуже добре видно це.
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Яка різниця чий це канал? Це документальні кінокадри, а не х/ф.
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в прифронтовом Торецке практически ничего неловит ....кацапське есть .а нашего нет потора канала в аналоге т2 либо ничего либо кацы из донецка ...буду тарелку ставить......и еще прикол как сепары рубанули лайф "а время в донецке так и в торецке пропадает. фм тоже непляшет радио армия и 24 а первый канал очнь слабенький
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да ну нах дженераль моторс в германии был и отавался при адольфе
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Адольф его национализировал, GM в лице Опеля выпускал технику для вермахта.
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Не уверен. Черчилль был главным адвокатом Муссолини, называл его гением романского мира, добился в лиге Наций снятия с Италии санкций за нападение на Эфиопию. Это развязало фашистам в Италии и Германии руки, после чего и начались одни аннексии за другими. А потом уже и на британские колонии напали и пришлось солдатам умирать из-за ошибки Черчилля, так что не знаю...
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Так приємно слухати, як мордорівці підірвалися...
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Больше, нужно еще больше пенсий, продуктов, гуманитарки и контрабанды в лугандон!!! Ботамжежнашілюди... (по нам, если что "ГРАДами" уеб@ли)
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распад и неуважение ‏@VictorKvert2008 2 ч.2 часа назад

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Медаль за аннексию Судетов, снабжена лентой, цветов колорадского жука.
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Это маскальский фейк, с последующим его разоблачением. Следи, что выкладываешь, чтоб москали не насмехались.
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Якщо до Травневого 480м то Доломітне уже у нас. Потихеньку, помаленьку...
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держитесь хлопцы.помочь только провиантом и кэшем можем(ведь можем??друзья?)на питра надежды маловато оно ж бизнесмен (та с ним все ясно было и до того).но хоть армия идет на поправку-блин как грустно такие новости читать
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и кста посадку -что мешает -можно ликвидировать-Нэнька поймет-да и потом насажаем-Слава Украине!
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кацапа,ну неужели ты думаешь,что совсем не видно,шо ты кацапа?
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Кацап дело говорит, посадку надо уничтожить.
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У нас опять всеобщий траур по жертвам холокоста. А израиль не признал голодомор геноцидом и воздержался при осуждении анексии крыма. А наши жидята упорно превращают Украинцев по своему подобию в скулящих и вечно ноющих терпил .Пусть холокост жиды и немцы вспоминают, мы то тут при чём. Своих трагедий хватает
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може хватит про евреев-у нас проблем мало?ты нацист ?пойди в туалете зигани
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до чого тут нацист... приїзджає гандон із ізраіля і у верховній раді розказує яке погане було упа. Потім поляки розказують яке хєрове було упа. Козломорді розказують яке хірове було упа... Яка мля між ними різниця. Голодомору ніхто не бачив і не визає ( не знаю за поляків)
А наші виблядки-чиновники ніби нічого не чують, ніби в рот гівна набрали... Жоден не виступив проти звіздьожи. А УПА воювало на своїй території, за свій народ, за свою державу
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Так это из-за холокоста огонек горит в телеке! Не, ну не бред? У них еще холокост -2 есть. Типа Хмельницкий их тысячи порубал. Тоже траур объявим.
К большинству евреев отношусь хорошо, если что.
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да хватит про гройсманов ,фельдманов ,гиршфельдов, рабиновичей, михаилов МАРКОВИЧЕЙ, геннадиев АДОЛЬФОВИЧЕЙ и прочей мичпухи.... Пусть и дальше страну деребанят, а нам пусть помои из своих карманных телеканалов вливают. Причём мы и холокост? Какого хера по всей стране траур ???>??
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Надо уничтожить всех вооруженных боевиков.Оставшаяся вата когда увидит что земли не отдадут умотает в Россию по программе переселения.Сейчас идет массовый выезд ваты из всех стран бывшего ссср по программе переселения.
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Главное правило на войне:
Увидел врага - стреляй!!!
Иначе ОН ТЕБЯ УБЬЕТ!!!
Никак не могу понять смысл фразы наших воинов:
"Ми відкриваємо вогонь у відповідь тільки тоді коли
нашому життю загрожує безпосередня небезпека"
А якщо вогонь орків буде влучним тоді і відповідати буде нікому...
А хто помститься за загиблих та покалічених побратимів???
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Це вони так говорять на телевізор, щоб підкреслити що виконують Мінськи угоди. А сепари кажуть,що все навпаки.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"До Травневого 480 метров. Оно "серое", но боевики там больше ходят. Наблюдали группу до 10 человек - ушли, вторая их группа подорвалась", - бойцы ВСУ на Светлодарской дуге. ВИДЕО
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