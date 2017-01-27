 "До Травневого 480 метров. Оно "серое", но боевики там больше ходят. Наблюдали группу до 10 человек - ушли, вторая их группа подорвалась", - бойцы ВСУ на Светлодарской дуге. ВИДЕО

"Подходят буквально на 200-250 метров и пытаются простреливать посадку и найти нас. Пока у них не получается. Иногда простреливаем бывает - так, пугаем их чуть-чуть, чтобы ближе не подходили. Если посадка зазеленеет, будут ближе и ближе подходить. Сейчас их видно хорошо когда по посадочке идут. Хруст, снег нам помогает", - говорит боец батальона с позывным Ворон.
На окраинах Травневого появлялась группа боевиков численностью 10 человек, но подойти ближе они не решились и скрылись. Еще одна ДРГ террористов попала на минные заграждения. В обоих случаях наши бойцы огонь не открывали - вели наблюдение в полное боевой готовности.
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Медаль за аннексию Судетов, снабжена лентой, цветов колорадского жука.
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А наші виблядки-чиновники ніби нічого не чують, ніби в рот гівна набрали... Жоден не виступив проти звіздьожи. А УПА воювало на своїй території, за свій народ, за свою державу
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К большинству евреев отношусь хорошо, если что.
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Увидел врага - стреляй!!!
Иначе ОН ТЕБЯ УБЬЕТ!!!
Никак не могу понять смысл фразы наших воинов:
"Ми відкриваємо вогонь у відповідь тільки тоді коли
нашому життю загрожує безпосередня небезпека"
А якщо вогонь орків буде влучним тоді і відповідати буде нікому...
А хто помститься за загиблих та покалічених побратимів???
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