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Все про:ВМС (482) Минобороны (4619) флот (664) флешмоб (103) Воронченко (24)

 200 военнослужащих ВМС присоединились к флешмобу #22РushUpChallenge, сформировав живой герб Украины. ВИДЕО

Сразу два флешмоба #22РushUpChallenge состоялись 26 января на Западной военно-морской базе ВМС ВС Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, командование национального флота приняло вызов от оперативного командования "Юг". Присоединились к эстафете и руководство и курсанты Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Более 700 курсантов и офицеров академии сухопутных войск присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около двух сотен будущих и действующих офицеров ВМС ВС Украины во главе с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Игорем Воронченком сформировали живые фигуры герба и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный".

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Смотрите также: Волонтер Синицин просит поддержать в суде участника АТО, патриота из Крыма Игоря Руляка, незаконно уволенного из флота. ФОТОрепортаж

Эстафета передана Командованию Сухопутных войск ВС Украины и Национальному университету "Одесская морская академия".
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Украина меняется, что бы там не кукарекали зрадаВонаБабалюбы.
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Украина и есть простые люди, Украина это не Порошенко, Тимошенко или другая петушня.
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Я очень не рекомендую бойцам ВСУ черезчур увлекаться ТАКИМИ отжиманиями. Можно потерять скорость прямого удара. А в прямом ударе главное - не сила, а скорость. У меня есть несколько знакомых боксеров, которые отжимаются кто по 70, кто по 100 раз, но их конек при этом - боковые удары. Поэтому если нужно увеличить силу прямого удара. То хотя бы чередуйте, день - силовая нагрузка, день - скоростная.
А вообще, я хотел бы задать свой старый, наверняка уже всех задолбавший вопрос. Когда в частях ВСУ появятся спортзалы?
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спортзалы есть и мат база там норм а заниматся не дадут что бы не дай бог ЧП не произошло... единственное место ето уголок в "кубрике" где можна потаскать железо.
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Так отож. Все занимаются в кубрике, из инвентаря обычно - только железо. А из хорошего грузчика хороший ударник не получится. Либо долго переучивать. А вообще, в 99% воинских частей нет спортзалов, это я вам со своим многолетним опытом службы говорю. При ВУЗ ах военных есть спорткомплексы, да. Но тут же вопрос, как подготовить РЯДОВЫХ бойцов. А по точкам - спортзалов нет. Исключения бывают очень редко и в очень специализированных частях, но в таких я не бывал уже давно. Но опять же, интересует уровень подготовки обычного л/с.
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макака по українськи рахувати не вміє, только щитать?
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Головне щоб він вмів влучно стріляти , та захищав Україну від підкуйловців запоребрикових !
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Цензор.НЕТВидеоОбщество200 военнослужащих ВМС присоединились к флешмобу #22РushUpChallenge, сформировав живой герб Украины. ВИДЕО
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