 200 военнослужащих ВМС присоединились к флешмобу #22РushUpChallenge, сформировав живой герб Украины. ВИДЕО

Как сообщили Цензор.НЕТ
в пресс-службе
Минобороны Украины, командование национального флота приняло вызов от оперативного командования "Юг". Присоединились к эстафете и руководство и курсанты Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия". Смотрите на "Цензор.НЕТ: Более 700 курсантов и офицеров академии сухопутных войск присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Около двух сотен будущих и действующих офицеров ВМС ВС Украины во главе с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Игорем Воронченком сформировали живые фигуры герба и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный".
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Эстафета передана Командованию Сухопутных войск ВС Украины и Национальному университету "Одесская морская академия".
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А вообще, я хотел бы задать свой старый, наверняка уже всех задолбавший вопрос. Когда в частях ВСУ появятся спортзалы?
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