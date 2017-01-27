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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1029) СИЗО (869) Торнадо (73)

 Видео инцидента с экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО смонтировано: передавшие его СМИ понесут ответственность, - Минюст. ВИДЕО

Видео из Лукьяновского следственного изолятора, на котором зафиксирован инцидент с экс-бойцами "Торнадо", - это реальное видео из Лукьяновского СИЗО, которое определенным образом смонтировано.

Об этом в студии Громадського сообщил Денис Чернышев - заместитель министра юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.



"В настоящее время видео понятно, что смонтировано. Эти события происходили в Лукьяновском СИЗО. В целом, оно не порезанное или порезанное, - мы устанавливаем. Из какого источника оно поступило к представителю СМИ - мы также устанавливаем. Это реальное видео из Лукьяновского СИЗО, которое определенным образом смонтировано", - сказал он.

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По словам Чернышева, люди, которые передали видео представителям медиа, понесут ответственность, ведь СИЗО является режимным объектом, подобная информация из которых является секретной.

"Сейчас идет расследование. Я не могу комментировать ход следствия. В настоящее время, как и раньше я говорил, ситуация полностью контролируется. Более информационных событий, или утечек информации, или комментариев от правозащитников не было. Конфликт, я так думаю, исчерпан", - отметил он.

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Напомним, 11 января Максим Глебов дал показания в суде, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко произошел в конфликт, а во время конвоирования их в Лукьяновское СИЗО Глебов попытался отрезать себе ухо. Уже на территории СИЗО заключенные требовали врача к пострадавшему.

В распоряжение Цензор.НЕТ оказалась видеозапись из бокса Лукьяновского СИЗО, на котором зафиксирован инцидент с экс-бойцами "Торнадо".

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО".
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Мутные они эти "Торнадо".
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Торнадо первые перекрыли контрабанду в ДНР,за что уже на следующий день стали бандитами,пока не перекрывали жд никто их не трогал.
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Т.е. передавшие это видео В Сми понесут ответственность.

А заголовок по другому воспринимается.

Казнить нельзя помиловать.
Аккуратнее надо быть.
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Головний замовник Торнадівців - кремлівський диверсант і одночасно військовий прокурор України - Анатолій Матіос. Який був призначений на свою посаду агентом ФСБ Порошенком Петром Олексійовичом. Імпічмент. Відставка. Дострокові ще цієї зими
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он Овощу служил верой и правдой, к Порошенко перешёл по наследству, как и Муженко
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Скоро еще одни "торнадо" будут за блокировку врага во время войны .
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Конечно, конечно, всё смонтировано. Спасибо что говорите правду
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВидео инцидента с экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО смонтировано: передавшие его СМИ понесут ответственность, - Минюст. ВИДЕО
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