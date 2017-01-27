 Видео инцидента с экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО смонтировано: передавшие его СМИ понесут ответственность, - Минюст. ВИДЕО

Об этом в студии Громадського сообщил Денис Чернышев - заместитель министра юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ

"В настоящее время видео понятно, что смонтировано. Эти события происходили в Лукьяновском СИЗО. В целом, оно не порезанное или порезанное, - мы устанавливаем. Из какого источника оно поступило к представителю СМИ - мы также устанавливаем. Это реальное видео из Лукьяновского СИЗО, которое определенным образом смонтировано", - сказал он.

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По словам Чернышева, люди, которые передали видео представителям медиа, понесут ответственность, ведь СИЗО является режимным объектом, подобная информация из которых является секретной.

"Сейчас идет расследование. Я не могу комментировать ход следствия. В настоящее время, как и раньше я говорил, ситуация полностью контролируется. Более информационных событий, или утечек информации, или комментариев от правозащитников не было. Конфликт, я так думаю, исчерпан", - отметил он.

Напомним, 11 января Максим Глебов дал показания в суде, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко произошел в конфликт, а во время конвоирования их в Лукьяновское СИЗО Глебов попытался отрезать себе ухо. Уже на территории СИЗО заключенные требовали врача к пострадавшему.

В распоряжение Цензор.НЕТ оказалась видеозапись из бокса Лукьяновского СИЗО , на котором зафиксирован инцидент с экс-бойцами "Торнадо".

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года

8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о

. В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо":