 Видео инцидента с экс-бойцами "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО смонтировано: передавшие его СМИ понесут ответственность, - Минюст. ВИДЕО

Об этом в студии Громадського сообщил Денис Чернышев - заместитель министра юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время видео понятно, что смонтировано. Эти события происходили в Лукьяновском СИЗО. В целом, оно не порезанное или порезанное, - мы устанавливаем. Из какого источника оно поступило к представителю СМИ - мы также устанавливаем. Это реальное видео из Лукьяновского СИЗО, которое определенным образом смонтировано", - сказал он.
По словам Чернышева, люди, которые передали видео представителям медиа, понесут ответственность, ведь СИЗО является режимным объектом, подобная информация из которых является секретной.
"Сейчас идет расследование. Я не могу комментировать ход следствия. В настоящее время, как и раньше я говорил, ситуация полностью контролируется. Более информационных событий, или утечек информации, или комментариев от правозащитников не было. Конфликт, я так думаю, исчерпан", - отметил он.
Напомним, 11 января Максим Глебов дал показания в суде, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко произошел в конфликт, а во время конвоирования их в Лукьяновское СИЗО Глебов попытался отрезать себе ухо. Уже на территории СИЗО заключенные требовали врача к пострадавшему.
В распоряжение Цензор.НЕТ оказалась видеозапись из бокса Лукьяновского СИЗО, на котором зафиксирован инцидент с экс-бойцами "Торнадо".
Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО".
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А заголовок по другому воспринимается.
Казнить нельзя помиловать.
Аккуратнее надо быть.
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