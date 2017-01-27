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 Взрыв в многоэтажке Сум: предварительно, сработала граната, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО

26 января в Сумах произошел взрыв в месте подсоединения газовой трубы к девятиэтажному жилому дому по улице Холодногорская, 33.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
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"Опять взрыв в Сумах. К счастью, жертв нет. Предварительно - взрыв произошел в месте подсоединения газовой трубы к дому по ул. Н. Холодногорская, 33, где сегодня устанавливали счетчик", - написал она.

взрыв

Позже Науменко добавила, что по словам первого заместителя руководителя Сумской местной прокуратуры Валерия Могильного, побывавшего на месте события, предварительно - взорвалась граната.

По даным Сумской прокуратуры, на место происшествия немедленно выехало руководство ведомства, Сумского отдела полиции ГУ ЧП в Сумской области, следователи, оперативные сотрудники, инспектор-криминалист, специалисты управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области.

"Установлено, что днем ​​именно в этом месте работниками частного акционерного общества "Сумыгаз" проводились работы по установке узла учета газа, в частности оборудован узел металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ в указанный узел не подавался.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено чека и металлические осколки. Пострадавшие от последствий взрыва отсутствуют. Дом и его конструкции не повреждены. Предварительная версия - причиной взрыва стало взрывное устройство", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взрыв в многоквартирном доме в Сумах: погибла женщина, двух человек удалось спасти из-под завалов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Указанные сведения 27 января 2017 внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации - ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ ЧП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской местной прокуратуры.

"Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причастных лиц и фиксация доказательств совершения уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается. Состояние следствия находится на контроле прокурора Сумской области Виталия Матвийчука", - добавили в ведомстве.

Жители дома 33/1 по ул. Холодногорской рассказали, что взрыв произошел около 22:10.

Как сообщалось ранее, утром 9 января в Сумах произошел взрыв в квартире в жилом доме №52 по пр. Лушпы.
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На пензенской ТЭЦ «Т плюс» обрушилась крыша.

В четверг 26 января на принадлежащей «Т плюс» Пензенской ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси и обрушение кровли, есть пострадавшие, сообщило управление МЧС по Пензенской области. В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт), последствий для потребителей не было, сообщило Минэнерго. При обрушении кровли один человек погиб, информация о повреждении оборудования станции уточняется, говорится в сообщении.
СМИ сообщили, что обрушившийся корпус построен в 1948 г.
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Сколько можно украинской власти плевать на народ? Почему постоянно теракты и кто понесет ответственность за невведение за 3 года визового режима с агрессором?
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Предварительно... Хорошо, блядь, что не последовательно!
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трубу со счетчиком взорвали. У нас месяц назад присоединили тоже счетчик, платежка 2000 пришла. Весь подьезд в шоке
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а у вас счётчики не по квартирам? а как так можно что на подъезд один
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как у всех а я где в Австралии что ли, в Сумах кстати для меня особенно новость что счётчики не по квартирам
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в Днепре, например. горгаз принудительно устанавливает на дом счётчик, а потом раскидывает суммы на своё усмотрение. Вы не в курсе?
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нет конечно, вы что как на дом можно, когда котлы кто дома постоянно, а кто на минимум поставил и уехал на неделю, и так же само и с плитой, кто сколько потребляет, может ещё на электричество и международные звонки по стационару, а . и на воду совсем что ли подурели
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Оформляйте субсидию.А лучше поставьте счетчик на тепло,если центральное.За однокомнатную в прошлом месяце за тепло 86 грн.Толку от центрального,если топят так.что спишь с открытими окнами и ходишь по хате в трусах.Эта совковость долго еще у нас будет выходить.
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мать говорит тоже на дом хотят такой счетчик поставить. Все бунтуют. Будут всем делить поровну расход. Кто то будет греться газом а кто то вообще печку не включают - но денюшку плати как все. Притом обещаные индивидуальные счнтчики никто не собирается ставить. Вот поэтому и зарплаты по 2 ляма у таких как Коболев
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортажВзрыв в многоэтажке Сум: предварительно, сработала граната, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО
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