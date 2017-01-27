 Взрыв в многоэтажке Сум: предварительно, сработала граната, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО

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"Опять взрыв в Сумах. К счастью, жертв нет. Предварительно - взрыв произошел в месте подсоединения газовой трубы к дому по ул. Н. Холодногорская, 33, где сегодня устанавливали счетчик", - написал она.
Позже Науменко добавила, что по словам первого заместителя руководителя Сумской местной прокуратуры Валерия Могильного, побывавшего на месте события, предварительно - взорвалась граната.
По даным Сумской прокуратуры, на место происшествия немедленно выехало руководство ведомства, Сумского отдела полиции ГУ ЧП в Сумской области, следователи, оперативные сотрудники, инспектор-криминалист, специалисты управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области.
"Установлено, что днем именно в этом месте работниками частного акционерного общества "Сумыгаз" проводились работы по установке узла учета газа, в частности оборудован узел металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ в указанный узел не подавался.
В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено чека и металлические осколки. Пострадавшие от последствий взрыва отсутствуют. Дом и его конструкции не повреждены. Предварительная версия - причиной взрыва стало взрывное устройство", - сказано в сообщении.
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Указанные сведения 27 января 2017 внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации - ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ ЧП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской местной прокуратуры.
"Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причастных лиц и фиксация доказательств совершения уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается. Состояние следствия находится на контроле прокурора Сумской области Виталия Матвийчука", - добавили в ведомстве.
Жители дома 33/1 по ул. Холодногорской рассказали, что взрыв произошел около 22:10.
Как сообщалось ранее, утром 9 января в Сумах произошел взрыв в квартире в жилом доме №52 по пр. Лушпы.
В четверг 26 января на принадлежащей «Т плюс» Пензенской ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси и обрушение кровли, есть пострадавшие, сообщило управление МЧС по Пензенской области. В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт), последствий для потребителей не было, сообщило Минэнерго. При обрушении кровли один человек погиб, информация о повреждении оборудования станции уточняется, говорится в сообщении.
СМИ сообщили, что обрушившийся корпус построен в 1948 г.
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