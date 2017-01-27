 Взрыв в многоэтажке Сум: предварительно, сработала граната, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО

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По даным Сумской прокуратуры , на место происшествия немедленно выехало руководство ведомства, Сумского отдела полиции ГУ ЧП в Сумской области, следователи, оперативные сотрудники, инспектор-криминалист, специалисты управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области.

"Установлено, что днем ​​именно в этом месте работниками частного акционерного общества "Сумыгаз" проводились работы по установке узла учета газа, в частности оборудован узел металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ в указанный узел не подавался.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено чека и металлические осколки. Пострадавшие от последствий взрыва отсутствуют. Дом и его конструкции не повреждены. Предварительная версия - причиной взрыва стало взрывное устройство", - сказано в сообщении.

Указанные сведения 27 января 2017 внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации - ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве поручено группе следователей Сумского отдела полиции ГУ ЧП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской местной прокуратуры.

"Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, причастных лиц и фиксация доказательств совершения уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается. Состояние следствия находится на контроле прокурора Сумской области Виталия Матвийчука", - добавили в ведомстве.