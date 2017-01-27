 Заммэра Ужгорода Иштван Цап после скандала со взяткой пришел в областную прокуратуру. ВИДЕО

Первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап пришел в областную прокуратуру после того, как Генпрокуратура заявила о раскрытии коррупционной схемы с его участием, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает корреспондент телеканала " 112 Украина ".

Загрузка видео...

Он впервые за три дня этого скандала, который разгорелся в Ужгороде, появится на встрече с журналистами и собственно с правоохранителями, поскольку находился не в Ужгороде.

Напомним, Генеральная прокуратура инкриминирует Цапу вымогательство у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли. Сам заместитель мэра отрицает обвинения в получении взятки и заявляет, что находится в Украине.