 Заммэра Ужгорода Иштван Цап после скандала со взяткой пришел в областную прокуратуру. ВИДЕО

Первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап пришел в областную прокуратуру после того, как Генпрокуратура заявила о раскрытии коррупционной схемы с его участием, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает корреспондент телеканала " 112 Украина ".
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Он впервые за три дня этого скандала, который разгорелся в Ужгороде, появится на встрече с журналистами и собственно с правоохранителями, поскольку находился не в Ужгороде.
Напомним, Генеральная прокуратура инкриминирует Цапу вымогательство у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли. Сам заместитель мэра отрицает обвинения в получении взятки и заявляет, что находится в Украине.
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ИЛИ ЦАП, ИЛИ ИШТВАН :D
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Тидиишшш!!
А ще ГПУ викликає Януковіча
А ще Оніщенка
А ще Колесніченко
А ще Портнова
А ще всіх тих, хто давно втік з України
А ще трьох поросят і вовка
А ще святого духа
Слоган ГПУ: ми не боїмось кликати на допит тих, кого вже з нами нема!
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За такі пропозиції вам хоч добре платять? Не бідуєте?
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27.01.2017 09:08
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В этот раз Фортуна банк. В принципе его ещё два года назад нужно было закрыть. Обязательства не исполняются уже давно.
НБУ дал достаточно времени друзьям Пашинского вывести все деньги......
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Или пришёл чаю попить?
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