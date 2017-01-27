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Все про:взятка (3307) прокуратура (2572) скандал (4945) Ужгород (289) чиновник (1248)

 Заммэра Ужгорода Иштван Цап после скандала со взяткой пришел в областную прокуратуру. ВИДЕО

Заммэра проведет встречу с журналистами.

Первый заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап пришел в областную прокуратуру после того, как Генпрокуратура заявила о раскрытии коррупционной схемы с его участием, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает корреспондент телеканала " 112 Украина ".

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Он впервые за три дня этого скандала, который разгорелся в Ужгороде, появится на встрече с журналистами и собственно с правоохранителями, поскольку находился не в Ужгороде.

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Напомним, Генеральная прокуратура инкриминирует Цапу вымогательство у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли. Сам заместитель мэра отрицает обвинения в получении взятки и заявляет, что находится в Украине.

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счастье для всех (Иштван) - Цап. Короче вот оно какое цапиное счастье.
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Генпрокуратура викликає на допити екс-міністра Клименка!!
Тидиишшш!!
А ще ГПУ викликає Януковіча
А ще Оніщенка
А ще Колесніченко
А ще Портнова
А ще всіх тих, хто давно втік з України
А ще трьох поросят і вовка
А ще святого духа
Слоган ГПУ: ми не боїмось кликати на допит тих, кого вже з нами нема!
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Тобто карні справи на них ви пропонуєте закрити?

За такі пропозиції вам хоч добре платять? Не бідуєте?
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Нема за що-це правда. А ви мені вибачте за ті некорекні висловлювання.
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Это последователь Азирова с советами по уборке снега лопатой!
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а что там с бриллиантовыми прокурорами?? всё-Юрик сдох)))?? патамуша там САМЫЕ самые верхи завязаны))а нам каких то лошко вечно втюхивают)))
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Я задал вопрос сколько, а не что, если вы изволили заметить
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В этих высоких кругах - это не конвертируемая ценность
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мда, только у нас ПРЕСТУПЛЕНИЕ называют СКАНДАЛОМ
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Ні, прийшов з хабарем, або взнати розцінки ...
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Стабильность, признак мастерства!!!! Пятница и очередной банк на выход.
В этот раз Фортуна банк. В принципе его ещё два года назад нужно было закрыть. Обязательства не исполняются уже давно.
НБУ дал достаточно времени друзьям Пашинского вывести все деньги......
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Добрый вечер дамы и господа пятница в эфире капитал шоу поле чудес я НБУ...
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Иштван - венгерское имя, а вот Цап ну, вы меня поняли.
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может хватит цирка?.. кому ЗамМэра должен был передать взятку..,уборщице?
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... при себе имел сумку с предыдущими взятками и заяву с повинной?
Или пришёл чаю попить?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗаммэра Ужгорода Иштван Цап после скандала со взяткой пришел в областную прокуратуру. ВИДЕО
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