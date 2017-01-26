EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1316  41
Все про:заключение (127) Минюст (1027) пенитенциарная служба (122)

 Заключение за незначительные преступления заменят общественными работами, - замминистра юстиции Чернышов. ВИДЕО

В пенитенциарной системе изменят работу службы пробации: людей за совершение незначительных преступлений смогут оставлять на свободе для отбывания наказания в виде общественных работ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" об этом сообщил Денис Чернышов - заместитель Министра юстиции Украины.

"Человек, который получил приговор суда, может получить альтернативное наказание к заключению. Оно может заключаться и в общественных работах, это и штрафы, и невозможность занятия определенных должностей и так далее", - сказал он.

"Очень большая и сложная миссия будет у сотрудников службы пробации. Они должны к моменту вынесения приговора суда проработать и сделать досудебный доклад, во время которого они определят ту определенную общественную опасность, которую объект может нанести обществу. И дать рекомендации, нужно его сажать, или его можно оставить на свободе под надзором офицеров службы пробации", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст разрешил выдавать пожизненно осужденным ноутбуки без подключения к Интернету для дистанционного обучения в вузах

Кроме того Чернышев отметил, что таким образом государство значительно сэкономит бюджетные средства.

По его словам, на содержание 1 заключенного в год государство тратит около 50 000 гривен.

Также Чернышов добавил, что в рамках развития службы пробации было создано более 3 тысяч рабочих мест по всей Украине.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое СИЗО вместо Лукьяновского заработает не раньше 2019 года, - Минюст

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где то так-кто не умеет думать, тот копает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у этого докладчика такой вид, будто он уже и веник, и тряпку, и лопату приготовил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня видео на этом браузере не открывается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это теперь коррупционерам в особо крупных будут дела переквалифицировать в мелкое хулиганство? служба пробации, какое интересное название
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно под кого почву готовят . Взял взятку - заплати штраф и отработай две недели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ніяк )) ст 185 ук. Крадіжка - це таємне викрадення чужого майна. Нічого йому не зроблять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цього бійця треба на реабілітацію відправити. Так гарний адвокат потрібен, а не гармидер у залі суду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мені усе із соцмереж коментувати? А нашо воно мені треба? Я навіть читати цього не збираюся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Убирать обочины и вырубать на них кустарник-в первую очередь.
Поддерживаю это новшество!
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сначала ввели залог, а теперь уже хотят совсем на халяву даже без залога. Шоб уже совсем узаконить грабёж и коррупцию)) ВОт они реальные рехвормы щоколядной банды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
речь о за совершении незначительных преступлений -смогут оставлять на свободе для отбывания наказания в виде общественных работ.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Так у них теперь у всех будут незначительные преступления, разве в нашей стране украденный миллион баксов это так значительно)))?? ахаха))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит будем наказывать сами , когда они будут мести улицы и мыть туалеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень правильное решение, и надо чтобы это касалось даже "неприкасаемых", тогда увидим с метлой на улице драчунов из Рады ,например.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, украл миллиард, получи общественные работы. Украинские бомжи отработают. А вот украдешь сто гривен, получишь пожизнено. И это что демократия, это фашизм и рабство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если ты должен банку 100 долларов, это твои проблемы.
если должен миллион, то это уже проблемы банка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что такое "незначительное преступление"? Незначительным может быть проступок, но преступление (преступать закон) требует наказания более сурового, чем общественные работы. Какими критериями будет руководствоваться суд при определении вины, по положению в обществе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Создаётся впечатление, что у нас пол страны не работают, а выполняют общественные работы. Как говорил классик : " Наказания без преступления не бывает." Это нам безголовым, чтоб думали перед урной для голосования, а не после.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С 1 февраля Украину ждет рост цен по всем фронтам: подорожает транспорт, коммуналка, интернет и жд билеты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да а гнойсман квакал про то что минималка никакой инфляции не сделает.И только магазины и цены на бенз говорили о другом)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глеб123)))) Если с 1 числа будет рост цен, порххатого с Киева вынесут перед ногами!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора уже за взятки общественное порицание вводить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда карманник сидит рядом с убийцей-рецидивистом - это неправильно, я согласен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И этот дебил считает что создаются рабочие места??? Украл 1 лимин зелени ,получе 20 часов отработки ,Отработка это что ? Концлагерь? Или за ним должы сохраняться гражданские права на Тех.Безопасности и Охрану труда? Получение спецодежды и средств индивидуального ухода согласно выполняемой работы.ГДЕ ЭТО Б_ЛЯДЬ ПРОПИСАНО?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗаключение за незначительные преступления заменят общественными работами, - замминистра юстиции Чернышов. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взятка Госпогранслужба ГПУ ГФС Донбасс задержание Киев Крым крымские татары Курбединов Луганщина Луценко МИД Нацполиция обстрел обыск Порошенко прокуратура репрессии Россия СБУ смерть суд судья США Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти