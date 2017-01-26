 Заключение за незначительные преступления заменят общественными работами, - замминистра юстиции Чернышов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" об этом сообщил Денис Чернышов - заместитель Министра юстиции Украины.
"Человек, который получил приговор суда, может получить альтернативное наказание к заключению. Оно может заключаться и в общественных работах, это и штрафы, и невозможность занятия определенных должностей и так далее", - сказал он.
"Очень большая и сложная миссия будет у сотрудников службы пробации. Они должны к моменту вынесения приговора суда проработать и сделать досудебный доклад, во время которого они определят ту определенную общественную опасность, которую объект может нанести обществу. И дать рекомендации, нужно его сажать, или его можно оставить на свободе под надзором офицеров службы пробации", - сказал он.
Кроме того Чернышев отметил, что таким образом государство значительно сэкономит бюджетные средства.
По его словам, на содержание 1 заключенного в год государство тратит около 50 000 гривен.
Также Чернышов добавил, что в рамках развития службы пробации было создано более 3 тысяч рабочих мест по всей Украине.
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Поддерживаю это новшество!
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если должен миллион, то это уже проблемы банка.
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какчленин с бревном
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