 Луценко подписал договор о сотрудничестве между ГПУ и Киево-Могилянской академией. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Генпрокурор отметил, что, в частности, подписание данного договора позволит студентам факультета правовых наук проходить практику в органах прокуратуры.

Также Луценко провел встречу со студентами Киево-Могилянской академии, в ходе которой рассказал об актуальных аспектах деятельности Генпрокуратуры и реформировании правоохранительных органов.