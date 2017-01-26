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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8001) договор (168) Киево-Могилянская академия (84) Луценко (6331) сотрудничество (545)

 Луценко подписал договор о сотрудничестве между ГПУ и Киево-Могилянской академией. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

гпу наукма

В четверг, 26 января 2017, генеральный прокурор Юрий Луценко и президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Мелешевич подписали договор о сотрудничестве между ГПУ и НаУКМА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Генпрокурор отметил, что, в частности, подписание данного договора позволит студентам факультета правовых наук проходить практику в органах прокуратуры.

Также Луценко провел встречу со студентами Киево-Могилянской академии, в ходе которой рассказал об актуальных аспектах деятельности Генпрокуратуры и реформировании правоохранительных органов.

В мероприятии также принял участие советник Генерального прокурора Украины, бывший Федеральный прокурор и помощник Генерального прокурора США Богдан Витвицкий. Он поделился личным опытом прохождения службы в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Странно реагировать на такую глупость. Это такая ментальность у людей, когда за несогласие с властями сразу нужно выгонять, - президент Могилянки Мелешевич о фейке российских СМИ


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Валерій Прибрежний
Вся ця гавкаюча пи*дота повинна бути стріляна і пи*женаю, як говорив Кузьма ! Царство йому небесне !26.01.2017 20:06
У Шевченка: "Та, будь ласка, напиши до мене так, як я до тебе пишу, не по-московському, а по-нашому."
Розмовляйте Українською Mовою, та не матюкайтесь.
"Всі ці шоколадні батончики повинні бути стріляни і забити!"
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Кузьма- це той що за Овоча активно агітував?
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А коньяк с мухами. Два раза одну и ту же бутылку увидел, думал что все такие, всем бегал показывал ))
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комиссию по сотрудничеству не забудьте создать
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Кумедно Цензор новини подає:
- Прокурор задержан в Кривом Роге на взятке в $3 тыс, - Аваков. ФОТО
і відразу за нею:
- Луценко подписал договор о сотрудничестве между ГПУ и Киево-Могилянской академией.
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а без подписания договора и фуршета сотрудничество было бы невозможно?
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А что тут такого,где-то же будущим кровопийцам надо практику проходить.
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Олеся Беседина-Щекотихина сестра будущей жены нардепа Лещенко Анастасии Топольской в открытую признаётся в проросийских взглядах и в своей любви к Путлеру.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1394140627311699&set=pcb.1394140687311693&type=3

Не особо хочется показывать такой скриншот, но предателей Украины нам надо знать:

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Дети праильных родителей, а не рабов смогут проходить практику в прокуратуре и увидят как правильно обеспечивается безопасность бизнеса их родителей и как приструняется быдло.
В ГПУ только патрициев.
ЮРА придумал новый бизнес.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛуценко подписал договор о сотрудничестве между ГПУ и Киево-Могилянской академией. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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