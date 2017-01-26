 Луценко подписал договор о сотрудничестве между ГПУ и Киево-Могилянской академией. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Генпрокурор отметил, что, в частности, подписание данного договора позволит студентам факультета правовых наук проходить практику в органах прокуратуры.
Также Луценко провел встречу со студентами Киево-Могилянской академии, в ходе которой рассказал об актуальных аспектах деятельности Генпрокуратуры и реформировании правоохранительных органов.
В мероприятии также принял участие советник Генерального прокурора Украины, бывший Федеральный прокурор и помощник Генерального прокурора США Богдан Витвицкий. Он поделился личным опытом прохождения службы в США.
Вся ця гавкаюча пи*дота повинна бути стріляна і пи*женаю, як говорив Кузьма ! Царство йому небесне !26.01.2017 20:06
У Шевченка: "Та, будь ласка, напиши до мене так, як я до тебе пишу, не по-московському, а по-нашому."
Розмовляйте Українською Mовою, та не матюкайтесь.
"Всі ці шоколадні батончики повинні бути стріляни і забити!"
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- Прокурор задержан в Кривом Роге на взятке в $3 тыс, - Аваков. ФОТО
і відразу за нею:
- Луценко подписал договор о сотрудничестве между ГПУ и Киево-Могилянской академией.
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Олеся Беседина-Щекотихина сестра будущей жены нардепа Лещенко Анастасии Топольской в открытую признаётся в проросийских взглядах и в своей любви к Путлеру.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1394140627311699&set=pcb.1394140687311693&type=3
Не особо хочется показывать такой скриншот, но предателей Украины нам надо знать:
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В ГПУ только патрициев.
ЮРА придумал новый бизнес.
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