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 "Ведущий видел, как мы падали и не верил уже, что мы выживем", - пилоты подбитого под Славянском МИ-24 проходят реабилитацию и собираются вернуться в строй. ВИДЕО

Военные пилоты Валентин Цыгульский и Сергей Титаренко, чудом выжившие в сбитом боевиками под Славянском в 2014 году вертолете МИ-24, проходят реабилитацию и мечтают возвратиться к полетам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет был сбит боевиками во время выполнения боевого задания - экипаж прикрывал украинских десантников, которые освобождали окраины Славянска.

"Уже после того как ведущий выполнил стрельбу и я зашел на атаку, оператор увидел ракету и выдал в эфир эту информацию. Поскольку у нас была полная зарядка неуправляемых ракет, я принял решение для себя, что необходимо выполнить запланированную стрельбу, а потом попытаться выполнить маневр. Стрельбу прицельную я выполнил, и на момент отхода ракета попала в правый двигатель. Вертолет взорвался в воздухе. Ведущий говорил, что видел, как мы падали и никогда не поверил бы, что кто-то там останется жив", - вспоминает о бое командир экипажа Валентин Цыгульский.

Ему пришлось перенести множество операций в днепровском госпитале. Они были успешными, и вскоре командир сделал первые шаги и вернулся на службу. Сейчас Цыгульский ожидает документов, которые снова позволят ему летать.

Встать на ноги изо всех сил пытается и штурман Сергей Титаренко. Сейчас он проходит курс реабилитации в США. Медики говорят, что Сергей достаточно успешно возобновляется. Усердно исполняет рекомендации врачей и, буквально, не вылезает из спортивных залов.

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Видео программы "Будем жить"

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Красавцы! Вроде было видео когда вертолет падал. Если это именно тот инцидент.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ведущий видел, как мы падали и не верил уже, что мы выживем", - пилоты подбитого под Славянском МИ-24 проходят реабилитацию и собираются вернуться в строй. ВИДЕО
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