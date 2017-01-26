 "Ведущий видел, как мы падали и не верил уже, что мы выживем", - пилоты подбитого под Славянском МИ-24 проходят реабилитацию и собираются вернуться в строй. ВИДЕО

"Уже после того как ведущий выполнил стрельбу и я зашел на атаку, оператор увидел ракету и выдал в эфир эту информацию. Поскольку у нас была полная зарядка неуправляемых ракет, я принял решение для себя, что необходимо выполнить запланированную стрельбу, а потом попытаться выполнить маневр. Стрельбу прицельную я выполнил, и на момент отхода ракета попала в правый двигатель. Вертолет взорвался в воздухе. Ведущий говорил, что видел, как мы падали и никогда не поверил бы, что кто-то там останется жив", - вспоминает о бое командир экипажа Валентин Цыгульский.
Ему пришлось перенести множество операций в днепровском госпитале. Они были успешными, и вскоре командир сделал первые шаги и вернулся на службу. Сейчас Цыгульский ожидает документов, которые снова позволят ему летать.
Встать на ноги изо всех сил пытается и штурман Сергей Титаренко. Сейчас он проходит курс реабилитации в США. Медики говорят, что Сергей достаточно успешно возобновляется. Усердно исполняет рекомендации врачей и, буквально, не вылезает из спортивных залов.
Видео программы "Будем жить"
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