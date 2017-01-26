EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
  19318  214
Все про:актер (232) награда (1045) Путин (20666)

 "Даже не думай!", - пожилые актеры требуют от Путина никогда не покидать пост президента РФ. ВИДЕО

Российский актер Василий Ливанов призвал президента РФ Путина никогда не оставлять своей должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем желании Ливанов заявил во время выступления после вручения ему государственной награды в Кремле.

"Дорогой Владимир Владимирович, дамы и господа. Благодарю вас, Владимир Владимирович за почетную награду. Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть не стоит продолжать деятельность президента. Знаете, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай". И это будет голос нашей с вами великой родины", - сказал Ливанов.
Загрузка видео...
Читайте также: Путин хуже Гитлера. От большой войны нас оберегает очень маленькая грань, - Жебривский
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Во блин, чего вы все набросились на Ливанова... Всем известно , шо хутин пуй -тне вечен, тем более его рак доедает... Старая бестия Василий знает как поизгаляться над стопудовым покойником... хутин , шо шлепер, тупой. поди, еще в реверансе и преданность увидел...застрелиться (шобы в Гаагу не попасть) и то мало...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смотрю на путинскую морду и вижу как ему нравится этот спектакль от выживших из ума старцев. Обожает лесть и превозношения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
но ведь он сказал точно - прослушаите ещё раз и обратите внимание на его слова а не на то что тут в коментариях написанно - он Великолепно сыграл свою роль, просто изумительно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Украине был один "старец": Б. Ступка. Он умер...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну чо сразу?... А Лия Ахеджакова? Она - за Украину, и ей стыдно быть русской, А ведь тоже не молода...Внучки, поди, уже ноги бреют...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапом быть стыдно везде,даже на россее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тут один писал - Великйи актёр и великолепно сыграл - не нашёл автора, но хочу сказать:
Вы правы как некогда - ведь он деиствительно сыграл так, что многие не так понели, хотя он сказал очень точно.
Я тоже не понел с начало ( не мог выдеть видео)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще один под конец жизни смешал сам себя с дерьмом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Даже не думай!", - пожилые актеры требуют от Путина никогда не покидать пост президента РФ. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка Госпогранслужба ГПУ Гройсман ГФС Донбасс задержание Крым крымские татары Курбединов Луганщина МИД НАБУ Нацполиция обстрел обыск ПАСЕ прокуратура репрессии реформы Россия СБУ смерть суд терроризм Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти