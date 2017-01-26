 "Даже не думай!", - пожилые актеры требуют от Путина никогда не покидать пост президента РФ. ВИДЕО

"Дорогой Владимир Владимирович, дамы и господа. Благодарю вас, Владимир Владимирович за почетную награду. Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть не стоит продолжать деятельность президента. Знаете, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай". И это будет голос нашей с вами великой родины", - сказал Ливанов.
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Вы правы как некогда - ведь он деиствительно сыграл так, что многие не так понели, хотя он сказал очень точно.
Я тоже не понел с начало ( не мог выдеть видео)
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https://www.youtube.com/watch?v=abIjrOT5m3g
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