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 Политика Украины
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 Мое похищение и задержание Курбединова свидетельствуют о приближении нового витка репрессий в оккупированном Крыму, - Полозов. ВИДЕО

Адвокат Николай Полозов, который защищает крымских татар, уверен, что преследования адвокатов на оккупированном полуострове свидетельствуют о подготовке к новой волне репрессий.

Об этом Полозов заявил в видеообращении, которое опубликовал в Фейсбуке 26 января глава ЦИК Курултая Заир Смедляев, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчерашнее мое похищение сотрудниками ФСБ и попытка осуществления допроса, сегодняшние обыски и задержание адвоката Эмиля Курбединова свидетельствуют о том, что мы ожидаем новый виток репрессий, усиление этих репрессий. И российская власть ставит задачу зачистить защитников, которые осуществляют защиту по этим уголовным делам", - говорится в сообщении Полозова.

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Он не исключает, что в отношении Эмиля Курбединова могут возбудить уголовное дело.

"Все это происходит при абсолютном молчании федеральной Палаты адвокатов, адвокатского сообщества, что, безусловно, развязывает руки российским силовикам", - добавил Полозов.

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Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.

Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
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Анатолий Филипов 3ed65685 им возвращаться никуда не надо, крымские татары на своей земле. А вот вы, русские свиньи, что там делаете? Свинарник разводите?
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Анатолий, вы еще вспомните Украину где вам тоже все позволялось, если уже не осознали!
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Репрессии в Крыму после оккупации не прекращались, поэтому говорить о витках не стоит.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМое похищение и задержание Курбединова свидетельствуют о приближении нового витка репрессий в оккупированном Крыму, - Полозов. ВИДЕО
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