 Мое похищение и задержание Курбединова свидетельствуют о приближении нового витка репрессий в оккупированном Крыму, - Полозов. ВИДЕО

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"Вчерашнее мое похищение сотрудниками ФСБ и попытка осуществления допроса, сегодняшние обыски и задержание адвоката Эмиля Курбединова свидетельствуют о том, что мы ожидаем новый виток репрессий, усиление этих репрессий. И российская власть ставит задачу зачистить защитников, которые осуществляют защиту по этим уголовным делам", - говорится в сообщении Полозова.
Он не исключает, что в отношении Эмиля Курбединова могут возбудить уголовное дело.
"Все это происходит при абсолютном молчании федеральной Палаты адвокатов, адвокатского сообщества, что, безусловно, развязывает руки российским силовикам", - добавил Полозов.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
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